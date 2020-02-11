Налоговая служба Самары рассказала об изменениях в законодательстве и напомнила о необходимости вовремя платить налоги

ИФНС России по Октябрьскому району Самары информирует налогоплательщиков о том, что с 3 июня 2019 года по 29 февраля 2020 года Федеральная налоговая служба осуществляет прием специальных деклараций в рамках третьего этапа добровольного декларирования в соответствии с Федеральным законом от 08.06.2015 № 140-ФЗ «О добровольном декларировании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Декларант вправе лично или через уполномоченного представителя подать специальную декларацию в любом территориальном налоговом органе или в центральном аппарате ФНС России. Декларация подается в двух экземплярах.

Форма специальной декларации и порядок ее заполнения и представления размещены на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Специальная декларация» (https://www.nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/). Не считаются поданными специальные декларации, отправленные по почте.

В рамках третьего этапа добровольного декларирования сохраняются гарантии освобождения декларанта и (или) лица, информация о котором содержится в специальной декларации, от уголовной, административной и налоговой ответственности при условии осуществления указанными лицами репатриации денежных средств и государственной регистрации в порядке редомициляции подконтрольных им иностранных компаний.

ФНС России обеспечивает режим конфиденциальности содержащихся в специальной декларации сведений, не вправе передавать их третьим лицам и государственным органам и использовать их для целей осуществления мероприятий налогового контроля.

Также налоговая сообщает самарцам о внесении важных изменений в Федеральный закон «О Бухгалтерском учете» (№402-ФЗ от 06.12.2011) с 1 января 2020 года:

- отменена обязанность представлять отчетность в Росстат;

- вся годовая бухгалтерская отчетность представляется в налоговые органы только в виде электронного документа через операторов электронного документооборота.

Если Вы субъект малого предпринимательства (среднесписочная численность не более 100 человек и доход не более 800 млн руб.), то бухгалтерская отчетность представляется Вами:

в 2020 году – в виде электронного документа через оператора электронного документооборота или в виде бумажного документа;

с 2021 года - только в электронном виде через оператора электронного документооборота.

Кроме того, отдел налоговой службы по Октябрьскому району Самары рекомендует физическим лицам, в том числе и зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей, привести в порядок свои обязательства и заплатить налоговую задолженность.

За несвоевременную оплату налоговых платежей начисляются пени за каждый календарный день просрочки, взыскиваются долги в принудительном порядке, ограничивается выезд за пределы России, арестовывается и продается имущество, начинается исполнительное производство с дополнительной уплатой исполнительного сбора.

Особое внимание необходимо обратить на наличие задолженности и своевременное ее погашение индивидуальным предпринимателям, не осуществляющим деятельность или утратившим статус индивидуального предпринимателя. Индивидуальный предприниматель обязан уплачивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование независимо от факта осуществления предпринимательской деятельности (кроме определенных периодов, например, за периоды прохождения военной службы, ухода за ребенком –инвалидом и др.) до момента снятия с учета в качестве индивидуального предпринимателя.

Узнать задолженность можно:

- с помощью сервисов официального сайта ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», «Личный кабинет для индивидуальных предпринимателей»;

- через сервис «Узнай свою задолженность», авторизовавшись на «Едином портале государственных и муниципальных услуг»;

- проверить наличие информации в Банке данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов;

- непосредственно, обратившись в налоговый орган.

ИФНС России по Октябрьскому району Самары также сообщает, что согласно пункту 2 статьи 230 Налогового кодекса Российской Федерации (в ред. ФЗ от 29.09.2019 №325-ФЗ) расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ) и Справки о доходах физических лиц (по форме 2-НДФЛ) подлежат представлению не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Таким образом, установлен единый срок представления форм 6-НДФЛ и 2НДФЛ – не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом Новым сроком представления действуют, начиная с отчетности за 2019 год (не позднее 02.03.2020 года).

Внимание! За непредставление налоговым агентом в срок расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ) и Справки о доходах физических лиц формы 2-НДФЛ предусмотрена ответственность, предусмотренная п. 1 ст. 126, в виде штрафа в размере 200 руб. за каждую непредставленную справку.

За нарушение срока представления расчета по форме 6-НДФЛ в налоговый орган по месту учета в установленный срок взимается штраф в размере 1000 руб. за каждый полный или неполный месяц просрочки (п. 1.2 ст. 126 НК РФ).