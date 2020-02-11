Дети интернета: в Самаре обсудили особенности поколения Z

Со «скачковым» развитием технологий менталитеты людей, рожденных с разницей в несколько лет, могут различаться как одна эпоха от другой. Но так ли велики эти различия?

Поколение Z, следующее за миллениалами, это родившиеся в 1996-2012 годах. Они появились на свет в цифровую эру, поэтому, как считается, близки к тому, чтобы стать самой влиятельной демографической группой в мире. Кто они? Во что верят? Что их волнует? К чему стремятся? Кем видят себя в современном мире? На что способны? Тема круглого стола выбрана не случайно: все эти вопросы волнуют не только родителей и учителей «зетовиков», но и будущих работодателей – ребята начали приходить на рынок труда, и именно от них будет зависеть наше общее благосостояние. Итак, что же они такое? Мнения разделились. Одни эксперты уверены, что новое поколение отличается от предыдущих не столь разительно, другие – наоборот.

Поколение Z: школа – не в авторитете?

Психолог, заведующий кафедрой социальной психологии СамГУ, кандидат психологических наук, доцент Сергей Березин:

- Прежде всего, интернет, гаджеты и информационные технологии влияют на развитие интеллекта молодежи и подростков. Способ получения информации через эти источники приводит к замедлению развития речевых способностей, поскольку общение в интернете не требует развернутых текстовых сообщений. Среди поколения Z наблюдается рост толерантности к людям разных национальностей, возрастов, религий, философских школ – в этом отношении они значительно отличаются от представителей предыдущих поколений. Это связано с тем, что человек нового поколения может состоять в совершенно различных группах в социальных сетях и везде чувствовать себя хорошо. Третье отличие заключается в том, что современная школа для них стремительно утрачивает авторитет: она отстает от потребностей современного молодого поколения – интернет предлагает много информации из области школьного образования, причем в более интересной форме, чем учебник. Намечается тенденция: ребята уходят из школы не в училище или вуз, а в свободное плавание, осваивая компетенции с помощью интернета.

Президент Самарского областного фонда социальных исследований Владимир Звоновский:

- Каждое новое поколение считает себя уникальным. Разве 20, 30 лет назад школа не утрачивала своего авторитета? Она и должна отставать – это консервативный институт, у нее функция друга. То же самое можно сказать о родителях. Ценности меняются, а биология остается: есть маленький человек – ребенок, и большой – учитель, родитель. Стало быть, и авторитет остается. Что касается интернета, информационных технологий – конечно, молодежь здесь более продвинута. Если еще 50 лет назад техническая новинка сначала попадала в руки более статусных и обеспеченных социальных групп (автомобили, телевизоры), сегодня гаджетами быстрее завладевают молодые. Но сказать, что поколения радикально отличаются друг от друга, нельзя. Конкурентные преимущества сомнительны. Мы находимся в демографической яме, и на рынок труда приходит катастрофически мало людей по сравнению с теми, кто уходит на пенсию. В результате между соискателями практически нет конкуренции.

Заместитель министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ян Талбацкий:

- Действительно, подростки сейчас очень много часов проводят в цифровом мире, но это атрибут текущего времени. В 70-80-х годах говорили, что дети проводят больше времени у телевизора, чем на улице. Телевизор поменялся на смартфон, но есть ли какие-то сущностные изменения? На тренингах по подбору кадров нам говорят, что есть, но ничего радикального я не вижу. Работодатели не заявляют вакансии под конкретные поколения – они ждут грамотных специалистов любого возраста. Потребность большая: в 2019 году было заявлено на 4,5 тысячи больше вакансий, чем в 2018-м. Конкурентность снижается. Зачастую люди пенсионного возраста продолжают работать не ради денег, а потому что их некем заменить. Меняются внутренние требования к профессии, хотя тренд цифровизации не стоит преувеличивать - в разных отраслях он приживается с разной скоростью. Есть предприятия, где ручной труд есть и останется еще очень долго. И не из-за архаичности, а для обеспечения качества производственного процесса.

Проректор по взаимодействию с государственными и корпоративными структурами СГЭУ Елена Ширнина:

- До семи лет родители являются абсолютными авторитетами у своих детей. В дальнейшем психологическом взрослении, с 7 до 14 лет, авторитетом пользуются институты, с которыми ребенок выстраивает отношения. Далее родители могут вернуть или не вернуть авторитет. А школа – это якорь, без которого корабль не может существовать. Он остается всегда, меняются только парус и ветер.

Главный консультант министерства образования и науки Самарской области Юлия Пряхина.

- Школьная программа не может быть насыщена исключительно информационными технологиями. Ее задачи – воспитание гражданской идентичности, патриотизма, формирование грамматической и математической грамотности. Школа не должна подстраиваться под время, она должна мыслить стратегически.

Клинический психолог Лидия Кузнецова:

- Если раньше дети воспринимали текст, сейчас они мыслят образами, шаблонно. Наш мозг так устроен – он хочет потреблять легко. Представителям поколения Z легче ставить короткие цели, нежели долгосрочные. У молодежи большая проблема с атаками, ведь они в виртуальности дерутся и бегут, пока тело стоит на месте. В Америке открыли самую дорогую школу, где нет гаджетов. Если мы не научим детей и подростков коммуницировать, мы получим цифровой аутизм.

Руководитель управления молодежной политики департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области Елена Князева:

- Все люди разные независимо от поколения. Мы отмечаем, что изменились каналы взаимодействия с молодежью. Если 7-8 лет назад всю информацию мы выкладывали на сайте департамента молодежи, сегодня его практически не существует – работаем с молодыми людьми в соцсетях и мессенджерах. Что касается особенностей поколения Z, можно отметить значимость для молодежи персонификации и то, что их уважение нужно заслужить. Но, с другой стороны, разве для нас, взрослых, дело обстоит иначе?

Молодежный министр образования и науки Самарской области Александр Штоков:

- В 2018 году мы проводили в Самаре проект, направленный на взаимодействие детей, родителей и педагогов. В результате мамы и папы начали понимать, чем занимаются их дети. Родители должны быть ближе к своим детям, разделять их интересы. Тогда радикальной и разницы между поколениями не будет.

Тема круглого стола "Поколение Z"Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Сотрудник «цифровой» эры: привлечь и удержать

Менеджер по персоналу самарской розничной сети пиццерий «Додо Пицца» Екатерина Бочкина:

- Средний возраст сотрудников нашей сети составляет 21-22 года. Как правило, это студенты, и для них очень важен график работы, чтобы совмещать ее с учебой. Поэтому мы даем каждому возможность самостоятельно выстроить свое рабочее время – гибкие графики составляются соответственно пожеланиям сотрудников. Обязательный выходной в понедельник или определенные часы работы по средам? Не вопрос – мы стараемся учитывать мнение сотрудников по максимуму. Это привлекает молодежь в наши ряды.

«Додо» учитывает и другую особенность нового поколения: все обучающие материалы сотрудники изучают в своих смартфонах. У каждого – свой «личный кабинет», где он видит всю необходимую информацию. Когда-то обучающее пособие представляло собой книгу, сегодня это – материалы в картинках (они лучше воспринимаются), тестовые задания. Работникам сети «Додо» не приходится терять рабочее время, чтобы узнать о текущих акциях, которые нужно презентовать клиентам – по пути на смену ребята обо всем узнают в своем «личном кабинете». Зарплата состоит из двух частей – почасовой и премиальной. Сотрудники всегда знают, сколько и за что они зарабатывают и могут влиять на конечную сумму, делая акцент на какие-то аспекты. Это – возможность управлять своими финансами - тоже нравится молодежи.

HR бизнес-партнер пивоваренной компании «Балтика - Самара» Надежда Вирясова:

- На нашем предприятии поколение Z представлено достаточно широко благодаря программе стажировки и дальнейшему трудоустройству ребят – каждый год в коллектив вливается 5-6 выпускников вузов. Для нового поколения характерно не только самообучение, но и большой интерес к собственным проектам. Таким задачам отвечает наша программа для молодых специалистов «Управляй будущим», в рамках которой вчерашний студент попадает на стажировку в компанию и не только получает возможность увидеть изнутри, как работает современное производство, но и участвует в решении сложных задач, реализует свои идеи. При этом имеет вполне конкурентоспособную зарплату на весь период стажировки. Молодые специалисты, работая на таких условиях, как правило, не только охотно перенимают лучшие практики в отрасли, но и внедряют свои современные и нестандартные решения. Так, один из выпускников программы в 2019 году принят в штат - он активно исследует возможности 3D-печати в производственных процессах компании. Есть примеры других ребят, которые по итогам стажировки ушли со своими проектами в аспирантуру.

Директор филиала аптечной сети «Фармленд» в Самарской области Алина Малявина.

- Аптечная сеть «Фармленд» пришла в Самарский регион недавно, но уже широко известна в профессиональной среде. У нас много молодых специалистов, и для меня, как руководителя, приятно, когда при открытии новых аптек фармацевты приводят своих друзей и одногруппников. Это значит, что работать у нас им нравится, ведь другу плохого не посоветуешь. Молодежь привлекает, что «Фармленд» идет в ногу со временем: мы активно работаем с интернет-заказами, представлены в популярных социальных сетях: в «ВКонтакте», «Инстаграме», «Одноклассниках» и «Фейсбуке». Молодежи нового поколения нравится постоянно узнавать что-то новое, учиться без отрыва от основной деятельности. Поэтому у нас есть собственная команда тренеров, благодаря которым можно постоянно повышать квалификацию, обеспечивать свой профессиональный и карьерный рост. Мы предлагаем им и удобный сменный график работы: такое распределение рабочего времени позволяет эффективно совмещать карьеру и личную жизнь. Молодежь амбициозна и азартна в достижении целей, поэтому в компании регулярно проводятся конкурсы для сотрудников. В нашей компании молодых сотрудников привлекает не только работа в команде профессионалов, но и возможность весело отдыхать: заграничные поездки и праздники с участием звезд российской эстрады в нашей компании не редкость. Мы уверены, что наша кадровая политика развивается в правильном направлении, ведь коллектив постоянно растет за счет именно представителей поколения Z. А поскольку руководство компании заинтересовано в карьерном росте своих сотрудников, мы уверены: эти ребята с нами надолго.

Яблочко от яблоньки далеко не укатится

Выводы, которые сделали эксперты, обнадеживают: племя молодое не такое уж «незнакомое». Главное, не терять связь между поколениями – больше уделять внимания живому общению, да и добавиться к сыну или дочке «в друзья» тоже не будет лишним. Быть ближе друг к другу – рецепт на все времена.