2020-02-11T16:18:27+03:00
Происшествия

«Подло лапал в темноте»: самарчанку отдали под суд за нападение с ножом на собственного гостя

Девушка утверждает, что защищала собственную честь, а свидетели ЧП – что она была пьяна и неадекватна
Александра БУДАЕВА
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Приговор девушке недавно вынесли в Промышленном районном суде СамарыПриговор девушке недавно вынесли в Промышленном районном суде СамарыФото: Михаил ГОРЮНОВ
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НОЧНЫЕ ИГРЫ

- Если бы я действительно хотела ему навредить, выпустила бы пса из комнаты – он бы его растерзал! – уверяет Елена Ф. Девушке 28 лет, и ее обвиняют в причинении тяжких телесных повреждений собственному гостю.

События, из-за которых она попала под суд, произошли в ночь с 13 на 14 июля прошлого года. Елена была у себя дома с подругой Викой. Та спросила разрешения позвать «на огонек» своего друга детства – Мушвига. Но тот приехал не один, а с другом, причем оба были изрядно подпившие.

- До этого мы с Викой выпили по паре бутылок пива, я была сильно уставшая и вскоре после приезда парней ушла спать, - вспоминала впоследствии Елена. – Вике я сказала, чтоб они заканчивали посиделки и расходились по домам. Едва я легла, в комнату зашел Влад и попытался лечь со мной. Я, естественно, его выгнала. Проснулась от того, что меня лапает Мушвиг. Я на него накричала, тут начала рычать моя собака, которая в той же комнате спала, и он ушел. Я Вике в «ВК» написала, чтоб она выгоняла своих друзей, в конце-то концов.

Подружка ответила, что не может никого выгнать, после чего хозяйка квартиры пошла разбираться с ними сама. По словам Елены, она сперва закрыла собаку в комнате, потому что она обучена защищать хозяина и может напасть на постороннего, и только после этого сообщила парням, что они подзадержались, так что пусть собирают свои вещи и едут по домам.

- Мушвиг стал хватать меня за руки, ударил несколько раз кулаком по лицу, я схватила первое, что попалось под руку. Мы были на кухне, и это оказался нож. Я ткнула его в бок и после этого они, наконец, ушли, - рассказывала позже девушка следователям. – А я вызвала себе «Скорую помощь».

НИКТО ЕЕ НЕ ТРОГАЛ?

Материалы дела говорят о том, что следы удара у девушки на лице действительно были. Вот только обстоятельства ЧП, которое случилось той ночью, Влад, Мушвиг и Вика описывают иначе.

Потерпевший занимается спортом, работает, его родные уверены, что он не мог обидеть девушку Фото: Соцсети

Потерпевший занимается спортом, работает, его родные уверены, что он не мог обидеть девушкуФото: Соцсети

- Лена вспыльчивая и скандальная, выпили мы тогда где-то 6 бутылок пива, ребята привезли с собой еще литра 4, - озвучила иную версию Вика. – Лена ушла спать в одну комнату, Мушвиг – в другую, мы с Владом оставались на кухне и болтали. Влад один раз заглянул в комнату к Лене, спросил, спит ли она. В ответ зарычала собака, и он вышел. Мне во «ВКонтакте» тут же пришло от нее сообщение «Выгони их». Я ответила, что они уже спят, и выгнать я их не могу. После этого она выскочила из комнаты и начала орать «Убирайтесь!» и оскорблять ребят.

По словам Влада, он не видел, чтобы его друг заходил к Лене в комнату и чем они вызвали такую агрессию в свой адрес, ему не совсем понятно.

- Мы уже были в коридоре и собирались уходить, - вспоминал Влад. – А Лена забежала на кухню, схватила нож и напала на Мушвига. Она хотела нанести ему еще один удар, но Вика перехватила ее руку, в которой был нож. А Мушвиг поймал вторую руку и ударил ее один раз. После этого я вывел его из квартиры и на такси отвез в больницу.

ДОШЛА ДО СУДА

О пациенте с ножевым ранением медики сообщили в полицию, так что когда Елена вернулась домой, ее там уже ждали люди в погонах.

- Ее действия были квалифицированы по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, который использовался в качестве оружия», - рассказали корреспондентам «КП-Самара» в прокуратуре Промышленного района Самары.

В октябре прошлого года уголовное дело направили в суд, а на днях Елене вынесли приговор.

Хотя девушка настаивала на том, что у нее не было умысла не членовредительство, показания трех свидетелей оказались более весомыми. Тем более, что потерпевший – со всех сторон положительная личность – работает на заводе, играет в футбол (в любительской лиге), завоевал на этом поприще много медалей и наград.

В прокуратуре Промышленного района сообщили, что суд посчитал вину Елены доказанной именно по той статье, которая ей изначально вменялась.

Девушку в итоге приговорили к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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