"Хочу подарок на день рождения: верни меня папе!" Сызранская пара отправилась делить детей на ТВ

Он бил или она пила?

Сызранская пара не смогла поделить детей и отправилась искать правду на "Первый канал". В передаче "Мужское и женское" разбирались в сложной ситуации в семье Аминовых. Ринат и Анна познакомились много лет назад, четыре года встречались, потом поженились, так как женщина ждала ребенка. Анна уверяет, что еще во время ухаживаний ее супруг вел себя агрессивно, мог и кружкой в нее кинуть, и цветок с подоконника сбросить. Сам же Ринат называет себя образцовым мужем. Все проблемы в семье, по его словам, начались в 2016 году. Тогда в декабре он вернулся домой с вахты, потерял кошелек, не купил жене подарок на день рождение. И столкнулся со скандалом. В тот день он - по его словам - впервые поднял на женщину руку.

Анна уверяет: тогда она поняла, что нужно уходить. Подала на развод, ушла с детьми на съемную квартиру. Но потом сын попросил: "Сделай мне подарок на день рождение, верни меня папе". И женщина сдалась, вернулась к супругу, но легче жизнь не стала.

У Рината свое объяснение: мол супруга доставала его истериками, пила, гуляла. Детей даже в школе дразнят из-за этого. Правда, информацию никто не подтвердил.

Дети стали орудием разборок в руках родителейФото: Кадр видео

"Моя мама - ш..а"

Сейчас Аминовы уже не живут вместе. Сначала с отцом остался старший сын, потом он забрал себе и дочку. Муж уверяет: дети не хотят возвращаться к маме. Журналисты сняли на видео, как маленькие Реаль и Софья из подъезда кричат на женщину, которая произвела их на свет, говорят, что она их обижала. Но уж слишком картинно звучат эти речь и придуманными выглядят обиды. Тем более, когда девочка произносит слова: "мама била нас", а потом обращается за подтверждением к брату.

Психологи отметили, что дети в данном случае не сами решают, что говорить. Им подкинули модель поведения и именно ей они следуют. Напугать детей, пообещать им что-то страшное или же подкупить игрушками... Сделать можно многое, но зачем?

Подходящие условия для проживания есть и у мамы, и у папы. Но ведущий программы Александр Гордон заметил, что к отцу скоро может явиться опека. И проверять будут отнюдь не содержимое холодильника.

- Вы ломаете психику детям. Вы не думаете о них вообще, - жестко сказал журналист.

Детей ждет нервный срыв

О разборках в семействе знают все родные и знакомые. После неудачного свидания с матерью девочка попадала в больницу якобы с нервным срывом. Психологи считают, что в семье дети превратились в объект для манипуляций. И это самое страшное.

- Дети наиболее сильно эмоционально привязаны друг к другу, даже не к родителям. Их нельзя разделять, - считает психолог.

Какое решение сможет найти семья, пока непонятно. У папы детишек для них уже приготовлена новая мама и Анне судя по всему в этой новой семье нет места. А у нее в свою очередь на руках есть решение суда, который постановил: девочка должна жить с мамой. Сможет ли семья разобраться в своих внутренних проблемах и не погубить психику детей, покажет только время.