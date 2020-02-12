«Автобусы захлопывают двери»: инвалид-колясочник попытался проехать по зимней Самаре и застрял в ледяной каше

Зима продолжает испытывать самарцев на прочность. Выпавший недавно снег закономерно превратился сначала в мокрую кашу, которую никто не озаботился убрать, а после ударившего морозца – в кособокие ледяные колдобины. Кое-где, в основном на центральных магистралях, коммунальщикам удалось победить ледяного врага. Но чуть в сторону – и ноги даже у молодых и здоровых горожан в самом расцвете сил предательски разъезжаются. А каково тем, у кого возможности здоровья ограничены? Журналисты «Комсомольской правды - Самара» вместе с активистами «Молодежки» ОНФ и инвалидом-колясочником, автором и руководителем онлайн-медиапроекта «Пространство возможностей» Дмитрием Банарцевым отправились испытывать городскую среду на доступность.

Выехать из дома - просто...Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Два метра от дома - и тупик

Из подъезда Дима выезжает на коляске сам, принципиально отказываясь от помощи - в его доме площадка с лифтом находится на уровне входа, а от двери подъезда вниз ведет удобный пологий пандус. А вот дальше начинаются сложности. Проехал два метра по неровному льду, коляска встает намертво.

- Дальше я не поеду, слишком большие колдобины, боюсь за коляску, - объясняет Дмитрий. - Надо вызвать такси до остановки.

... но дальше продвинуться невозможно.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ситуация, увы, привычна – зимой каждый выезд из дома превращается для инвалида-колясочника в настоящее испытание. Если дорога ровная и почищенная, Дмитрий спокойно может добраться без сопровождающих хоть на другой конец города. Но чуть снегопад, каша под ногами или неровный лед – вмиг становится «невыездным».

- До остановки и обратно зимой без вариантов - надо ехать на такси. В результате один выход из дома обходится минимум в 500 рублей, это для меня, конечно, очень ощутимая сумма. Одно время я работал на другом конце города – на дорогу уходила половина зарплаты, - рассказывает Дмитрий.

Чтобы заставить водителя открыть пандус, приходится постаратьсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Пустите инвалида»

Наконец Дмитрий на остановке «Современник» на ул.Ново-Садовой. На горизонте появляется 61-й автобус, но уехать на нем нет никаких шансов - в ПАЗике никаких пандусов для коляски не предусмотрено. И таких автобусов на этом маршруте – подавляющее большинство. Остаемся ждать следующего – «Прибывалка» обещает 50-й, это ЛиАЗ, там-то пандус должен быть.

Из-за припаркованной перед остановкой машины автобус проезжает дальше и останавливается в десятке метров. Мы сломя голову бежим к водительской двери, чтобы задержать и дать возможность Дмитрию догнать транспорт.

- Подождите инвалида! Спустите пандус! – кричим мы с активистами ОНФ, предусмотрительно поставив ногу на ступеньку автобуса. Кажется, если бы не это, водитель с удовольствием нажал бы на педаль газа. Но уехать не получается, и водитель пытается воззвать к нашей совести:

- Вы же видите, в автобусе много людей, что, все вас ждать должны? – сопротивляется он. Но мы неумолимы и ему ничего не остается как выйти из салона и спустить пандус. К слову, вся операция занимает от силы минуту.

Заехать в полный автобус без посторонней помощи непростоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

В салоне действительно довольно много народу. Дмитрий в сомнениях застывает перед дверью – уместимся ли? Но немного помедлив, люди неохотно расступаются и все-таки пропускают колясочника к специально отведенному месту.

«Давят со всех сторон»

Поездка до площади Славы занимает относительно немного времени, но превращается в настоящее испытание. Народу в салоне все прибывает и прибывает – хотя час пик давно позади, но маршрут ходит раз в полчаса, поэтому желающих воспользоваться автобусом полно. На коляску напирают со всех сторон, и Дмитрию приходится крепко держаться обеими руками за поручни, чтобы коляску не снесло в сторону.

Пассажиры автобуса чуть не раздавили колясочникаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Некоторые практически садились мне на руки, на колени, на поручни коляски. Хорошо, что я сильный и крепкий и смог удержать напор людей, иначе коляска бы просто сломалась. А как быть тем, у кого на это нет сил? - делится впечатлениями Дмитрий Банарцев.

Оказывается, что колясочники – не такие уж редкие гости в общественном транспорте.

- Да, инвалиды с нами нередко едут – летом конечно больше, но бывают и зимой. Водитель видит их в зеркало, выходит, помогает опустить пандус, а иногда они и сами справляются, – охотно рассказывает кондуктор Татьяна Петрова. - Что ж, всем надо ехать, инвалид разве не человек? Жизнь – штука непредсказуемая, сегодня ты своими ногами ходишь, а завтра тоже можешь оказаться в инвалидном кресле….

Выход из автобуса превращается в очередной квест – водитель без споров выходит, чтобы помочь опустить пандус, а вот пассажиры битком забитого автобуса не спешат уступить дорогу колясочнику. Нам приходится основательно поругаться, чтобы Дмитрий смог выйти. А если бы он ехал один?

- В основном я стараюсь ездить на трамвае, - признается Дима. – Они всегда останавливаются, всегда опускают пандусы – никаких претензий. Правда, хотят не всегда, на линии бывают проблемы. Тогда приходится пользоваться автобусами. Здесь, к сожалению, бывает всякое. Например, не так давно на остановке около Цирка водитель захлопнул двери автобуса буквально в полуметре от меня и уехал. Хотя автобус полупустой был. Вообще низкопольных автобусов и трамваев в городе очень мало. Часто приходится ждать на остановке от 40 минут до полутора часов.

Проехать по ледяной каше на инвалидной коляске - шансов нетФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жми на кнопку – не получишь результат

Вдоль дороги тротуары в центре города чистые. А вот на самой площади Славы коляска попадает в ловушку. Коммунальщики посыпали толстый слой льда реагентами, и он начал крошиться. Но почистить образовавшееся месиво никто не озаботился, и Дмитрий в нем основательно увязает. На тонкие колеса буксующей коляски с крупным пассажиром страшно смотреть – кажется, они сейчас просто разломятся пополам. На помощь приходят ребята из «Молодежки ОНФ». Если бы не они – Дмитрию, видимо, пришлось бы ждать неравнодушных прохожих. Или сразу весны?

Подъемник на лестнице на площади Славы, конечно есть. Вот только он не работаетФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следующий пункт – подъемник для инвалидов-колясочников на лестнице к Волге. Без него одолеть эти ступеньки у Димы нет никаких шансов. У ближайшего спуска подъемника не оказывается – точнее, он почему-то начинается на два лестничных пролета ниже. Как туда должен добраться человек на коляске – загадка. Наконец удается отыскать дальний спуск с подъемником. Нажимаем на кнопку – и ждем. 10 минут на морозе и пронизывающем ветру, 15, 20… Наконец появляется ответственный за подъемник инженер, но только разводит руками – подъемник не работает. Божится, что до Нового года все было нормально, и обещает починить вот прямо сегодня. Но ждать, пока ему наконец дадут спуститься к Волге замерзший и уставший Дмитрий уже не в силах – ему остается только уехать домой. На такси.

КОМПЕТЕНТНО

Джавид Садыхов, активист «Молодежки ОНФ» по Самарской области

- Мы получаем десятки обращений от инвалидов-колясочников с жалобами на отсутствие доступной среды. Люди просто не могут никуда доехать, даже если живут в центре города. Нет пандусов в домах и в транспорте, низкопольного транспорта не хватает, водители автобусов отказываются останавливаться и помогать инвалидам – проблем много. Этот подъемник на площади Славы мы уже проверяли летом – тогда он тоже не работал, после нашего вмешательства его пытались починить, но не смоги. Сейчас нам снова пообещали исправить неисправность. Что ж – обязательно проверим!