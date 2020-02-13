Битва за первые медали сезона начинается: расписание трансляций ЧМ по биатлону 2020 на 13 февраля

Главное соревнование лучших мировых биатлонистов стартует 13 февраля в итальянском Антхольце. Расписание трансляций первого дня чемпионата мира по биатлону будет небогатым. На старте любителей биатлона ждет одна гонка - смешанная эстафета 2x6+2x7,5.

Соревнования покажут телеканалы Матв ТВ и Еurosport. Начало передачи - в 16.45 (мск). Также в прямом эфире соревнования покажут сайты SPORTBOX.RU И MATCHTV.RU.

Также наблюдать за трансляциями можно будет на канале IBU - Международной ассоциации биатлонистов. Здесь в режиме онлайн появляются результаты спортсменов, видео о фаворитах и сами гонки.

Состав на смешанную эстафету

За сборную России в смешанной эстафете выступят Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Матвей Елисеев и Александр Логинов. В прошлом году на Чемпионате мира в Швеции россияне выиграли три медали, из них два серебра и одну бронзу. Две из них на счету мужчин. В этом сезоне нашим биатлонистам пока похвастаться нечем: этамы Кубка Мира провальные, 26 гонок - ни одной награды. Справятся ли на ЧМ-2020? Пока тренеры осторожничают в прогнозах, а эксперты считают, что эти соревнования смогут стать перезагрузкой для спортсменов.

- Чемпионат мира — это особое соревнование. Там много значит психологический настрой. Часто бывает, что на чемпионатах мира себя проявляют те спортсмены, которые раньше не делали этого. к ЧМ можно еще подготовиться, там большое количество гонок. Также не забываем, что Антхольц/Антерсельва является таким нашим местом, где у нас получается, - рассказал на МАТЧ ТВ вице-президент СБР, двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков.

Все расписание трансляций ЧМ 2020 по биатлону смотрите на сайте kp.ru.