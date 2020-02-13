Многопрофильная клиника «Реавиз» победила в четырех номинациях конкурса «Клиника года-2019»
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Многопрофильная клиника «Реавиз» победила в четырех номинациях конкурса «Клиника года-2019»
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Конкурс «Клиника года», организованный издательским домом «Комсомольская правда», уже стал традиционным. В этом году он собрал рекордное число участников и голосовавших. Тем почетнее победа. Многопрофильная клиника «Реавиз» признана лидером народного голосования сразу в четырех номинациях: «Лучшая клиника семейного здоровья», «Лучшая многопрофильная клиника», «Лучшая стоматология для взрослых» и «Лучший травмпункт».
Многопрофильная клиника «Реавиз» победила в четырех номинациях конкурса «Клиника года-2019».Андрей ТАНАЕВ