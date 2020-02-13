Купить Perfect Money доллары за наличные доллары в Москве: Как это сделать быстро и безопасно?

В переводе с английского РМ называется «совершенные деньги», и можно сказать, что вполне оправдывает своё «имя». Через Perfect Money можно оплачивать покупки, делать денежные переводы, покупать для накопления активы (валюту, криптовалюту, биткоины, золото). Низкие комиссии за перечисления средств, практически мгновенные транзакции, удобное пользование, несколько кошельков (в долларах, евро, для эквивалента золота (в пересчете на тройскую унцию) и биткоинов) – всё это привлекает к ней пользователей.

О пополнении кошелька Perfect Money

Чтобы наполнить электронный кошелёк деньгами РМ, существует несколько способов его пополнения. Пользователь может выбрать банковский перевод, специализированные обменники, пополнение криптовалютой (для этого создается заявка на перевод Bitcoin). Можно открыть электронный ваучер E-Voucher и пользоваться им. Но прямого ввода денег в оборот системы не предусмотрено, у Perfect Money нет фирменных терминалов как у КИВИ. Если вы хотите пополнить кошелёк Кэш долларами, то должны быть готовы, что в данном случае не обойтись без помощи посредников. И самое простое решение вопроса – обменники. К ним можно обращаться независимо от того, какую валюту или криптовалюту вы вводите, в каком городе находитесь и т.д. Всё просто, быстро и удобно.

Покупка Perfect Money за наличные доллары

Найти обменник, который поможет купить Perfect Money за наличные в Москве, можно на сайте-агрегаторе, например, воспользовавшись ссылкой https://www.bestchange.ru/dollar-cash-to-perfectmoney-usd-in-msk.html . Там будет представлен перечень работающих в данном направлении сервисов.

Обменники специализируются на конвертировании разных валют (фиатных и электронных денег, цифровых монет). Для пополнения кошелька в ЭПС обычные банковские обменные пункты не подходят, чтобы покупать Перфект Мани доллары, необходимо искать обменные сайты в интернет-сети. Они принимают переводы с банковских карт, могут дать клиенту реквизиты для внесения на них наличности через терминалы и iBOX, а также в последнее время стали появляться офисы тех, которые работают как онлайн, так и оффлайн. В них можно рассчитаться за покупку электронных денег наличными, включая в иностранной валюте.

Для совершения сделки в обменнике нужно будет ознакомиться с условиями (и принять их), заполнить онлайн-заявку, внести данные, необходимые для транзакции. Затем вам будут высланы инструкции по дальнейшим действиям, они зависят от того, как вы желаете оплатить покупку РМ – безналичным способом или за наличные.

Безопасность - прежде всего: риски при обменах и как их избежать

Сегодня на просторах Интернет работает очень много обменников, но обращаться стоит только в проверенные сервисы, где гарантирована безопасность сделки. Причём мошенники «не дремлют», и стать их жертвой можно, как совершая операции онлайн, так и по смешанной схеме. Чтобы не оказаться в неприятной ситуации:

- проверяйте обменники и обращайтесь только к проверенным ресурсам (они обычно представлены в рейтингах на порталах мониторинга);

- убедитесь в том, что репутация заинтересовавшего вас не испорчена (почитайте отзывы других пользователей);

- работайте с обменным сервисом, исключая посредничество третьих лиц и не связывайтесь с частными лицами, порядочность которых не может быть гарантирована;

- не сообщайте никаких лишних данных, заполняя заявку на обмен (ничего персонального, никаких паролей). Нужны только e-mail, номера телефона и кошелька для поступления электронных денег, указание суммы.

Также не забывайте, что комиссии и курсы хоть и выставляются сервисами индивидуально, не должны быть подозрительно низкими и привлекательными.

Москва – огромный город, с массой возможностей. Найти надежный обменник, который к тому же предлагает идеально подходящие вам условия сотрудничества, тут вполне реально. Просто подходите к выбору с умом!

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