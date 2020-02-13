Романтично, как в кино: идеи для идеального свидания на день Святого Валентина от героев любимых фильмов

Романтический ужин, бокал шампанского, мелодрама на большом экране – не самый плохой рецепт идеального дня влюбленных, особенно того, который наступает в пятницу, как финал рабочей недели. Но если такой вариант кажется вам слишком скучным и обыденным, напишите свой сценарий на 14 февраля, а помогут в этом герои любимых фильмов, у которых идеальное свидание уже получилось. Пересмотрели десяток лучших ромкомов всех времен и народов и рассказываем, как легко и просто устроить свидание как в кино, чтобы удивить любимого человека.

Устроить фотосессию в стиле любимого фильма - отличная идеяФото: Яков КНЯЗЕВ

Каток, луна, любовь

В мелодраме «Интуиция» герои весь фильм ищут друг друга. А завершается сюжет волшебными кадрами встречи на катке в Центральном парке. Вечер, огоньки, легкий кружащийся снег и две фигурки, скользящие рука об руку под музыку из колонок. Отличный вариант – новый каток на Самарской площади, ведь оттуда открывается волшебный вид на Волгу, со смотровой площадки у подножия Монумента Славы.

А если вашим ледовым залом станет каток во дворе, где вы окажетесь вдвоем, вы сможете повторить кадры из фильма «Вечное сияние чистого разума», где влюбленные лежат на льду и смотрят на звезды.

А завершить свидание можно в уютной кофейне, согреваясь глинтвейном и теплыми объятьями. Главное, не забудьте сделать сотни романтичных селфи для соцсетей: будьте уверены, лайки будут сыпаться, как из рога изобилия.

Свидание в мебельном магазине? Почему бы и нетФото: кадр из фильма

Заблудиться в магазине

Немного странная, но очень милая идея: провести вечер 14 февраля можно… в мебельном магазине. Именно такое свидание устроили себе герои фильма «500 дней лета». Джозеф Гордон-Левитт и Зои Дешанель превратили в романтическое свидание обычный поход по магазину. Валяться на кроватях, играть в прятки среди шкафов и всерьез обсуждать совместное будущее, выбирая идеальную кухню или гостиную. А еще здесь так легко представить, что всю эту обстановку вы выбираете себе, в большой дом для большой семьи. И поиграть в семью: вот уголок для вечера перед телевизором, вот ванная комната, в которой срочно нужно поменять краны. Распределяем роли и вперед – веселиться до упада. И, кто знает, может быть в итоге вы поймете друг о друге даже больше, чем рассчитывали.

Открыть для себя незнакомый город

Герои фильма «Всегда говори «Да» просто купили билеты в незнакомый город и рванули туда на романтический уикэнд без карт и заранее составленных планов. Вы можете сделать также. И если у вас нет денег/времени на путешествие в дальние края, можно отправиться в Тольятти. Хотя пойдет даже прогулка по центру Самары: только забудьте, что вы коренные жители, вообразите себя туристами, заглядывайте в каждый дворик и учитесь заново удивлять открытиям.

Если же вы решите отправиться в автоград, обязательно побывайте на берегу Волги около памятника Татищеву, более романтичного места для фотосессии и представить сложно, особенно зимой. А поход в технический музей может превратиться в вечер открытий, особенно если дать сильной половине провести экскурсию по «мужским игрушкам». И непременно снимите номер в отеле, для завершенности образа. Поверьте, эти мини-каникулы надолго зарядят вас позитивными эмоциями.

Вспомнить все

Сентиментальный сценарий для дня всех влюбленных можно позаимствовать в фильме «Клятва». В свою четвертую годовщину Пейдж и Лео попадают в автокатастрофу и девушка теряет память. Пытаясь вернуть любовь своей жены, Лео приглашает ее на удивительное свидание по воспоминаниям. Парковка, где они впервые встретились, любимый ресторанчик, озеро, где они купались каждый месяц.

Прогулка в прошлое может стать отличным способом освежить отношения и вспомнить лучшее, что было между вами. Конечно, придется постараться, чтобы приготовить сценарий, но эффект будет потрясающим. Вспомните все, что связывает вас: скамейка в парке, где вы впервые поцеловались или же провели несколько часов за увлекательной беседой, магазин, где купили парные кружки с смешными котиками. Эту прогулку можно превратить в настоящий квест: пусть в каждой из точек вас ждет листочек с заданием, разгадав которое вы узнаете, куда нужно отправлять дальше.

Признания посреди суматохи и стрельбы

Помните фильм Мистер и Миссис Смит? Где Анджелина Джоли и Бред Питт постоянно сражаются друг с другом, а потом бурно примиряются на развалинах дома? Чтобы устроить себе приключение в духе этого кино, отправляйтесь в лазертаг – отличный варрант для тех, кто хочет сбросить напряжение, выпустить пар и еще раз понять, как они друг другу дороги. Кстати, 14 февраля клубы города предлагают особенные варианты для влюбленных, пользуйтесь на здоровье.

Джонни Депп предстает в этом фильме в роли настоящего "сердцееда"Фото: кадр из фильма

Ищем правильный путь к сердцу

В фильме «Шоколад» герои Джонни Деппа и Жюльетт Бинош доказали, что совместные кулинарные подвиги могут закончиться роскошным романтическим ужином, после которого влюбленные становятся только ближе. Чтобы воплотить в жизнь подобный сценарий, можно записаться на кулинарный мастер-класс в один из ресторанов города. После кулинарных подвигов получится вкусно поужинать и за бокалом вина похвалить друг друга за усердие.

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