2020-02-13T16:13:18+03:00
Спорт

Оренбург – Далянь Про 14 февраля 2020: прямая видео-трансляция контрольного матча

Футбол, игра Оренбург – Далянь Про (Китай) 14 февраля 2020. Прямая видео-трансляция контрольного (товарищеского) матча. Составы команд, где посмотреть
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Это первая игра для «Оренбурга» на сборе в Испании. Фото: ФК «Оренбург».Это первая игра для «Оренбурга» на сборе в Испании. Фото: ФК «Оренбург».
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«Оренбург» начинает свою программу контрольных матчей на испанском сборе игрой против китайского клуба «Далянь Про». Команда из Поднебесной интересна тем, что тренирует ее Рафаэль Бенитес. За плечами у титулованного испанца победы в топовых чемпионатах Европы, а также трофеи в еврокубках, в том числе Лига чемпионов с «Ливерпулем».

В обойме у Рафо Бенитеса есть несколько приличных игроков, но выделяются Эммануэль Боатенг, который отмечался хет-триком в ворота «Барселоны» будучи игроком «Леванте», и Соломон Рондон, который познакомился с российским футболом будучи игроком «Рубина» и «Зенита». Главная же звезда «Далянь Про» - экс-полузашитник «Наполи» Марек Гамшик.

Правда, в прошлом сезоне клуб из Даляня финишировал в чемпионате Китая далековато от призовой зоны – на девятом месте.

Напомним, это уже третий сбор для «Оренбурга». Первые два «горожане» провели в Турции. Чемпионат России для «Оренбурга» возобновится 28 февраля. В этот день команда встретится с «Крыльями Советов» в Самаре.

Видео-трансляция контрольного матча Оренбург – Далянь Про (Китай) 14 февраля 2020

Видео-трансляцию контрольной игры Оренбург – Далянь Про (Китай), которая пройдет 14 февраля 2020 в Испании, проведет в прямом эфире YouTube-канал ФК «Оренбург». Игра начнется в 20:00 по уральскому времени (18:00 по московскому). Смотрите видео-трансляцию на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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