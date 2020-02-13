Ставки на Юрлову-Перхт или Куклину? Состав сборной России на женский спринт ЧМ 2020 по биатлону, стартовые номера

Стало известно, кто побежит спринт у сборной России на Чемпионате мира по биатлону - 2020 в итальянском Антхольце. Женская команда выглядит так: Ирина Старых, Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт и Лариса Куклина. Кандидатуры назвал главный тренер российской команды Анатолий Хованцев. Без места на старте осталась Кристина Резцова, которая отметила, что подобное решение тренерского штаба ее расстраивает, но это означает, что ей нужно сейчас лучше готовиться.

Екатерина Юрлова-Перхт самая возрастная биатлонистка. Ей 34 года, в копилке две победы на Кубках Мира. Самая титулованная спортсменка в сборной и фаворитка команды нашей страны. Светлана Миронова брала две медали на Кубке Мира в Хохфильцене, но в последних гонках выступала провально. По мнению экспертов, у нее неплохие шансы в связке спринт-пасьют. 29-летняя Лариса Куклина - чемпионка Универсиады и обладательница золота Кубка мира. Больше всего шансов у нее в индивидуальной гонке. Ирина Старых - призер чемпионата Европы. Прошлый сезон провалила из-за проблем со здоровьем, чего ждать от нее в этом сезоне пока непонятно.

Напомним, что соревнования начались 13 февраля со смешанной эстафеты. Россияне оказались шестыми, выиграла эту гонку Норвегия.

Женский спринт стартует в пятницу, 14 февраля, в 16:45.

Стартовые номера российских женщин и лидеров сезона

19 номер Екатерина Юрлова-Перхт

40 номер Лариса Куклина

43 номер Светлана Миронова

91 номер Ирина Старых

Стартовые номера лидеров

11 Доротея Вирер

18 Ингрид Тандервольд

20 Лиза Витоцци

21 Паулина Фиалкова

27 Маркета Давидова

32 Валя Семеренко (Украина)

37 Джулия Симон

40 Дениз Херманн

55 Ханна Эберг

97 Вита Семеренко

Полный старт-лист