2020-02-14T11:17:15+03:00
Авто

На лыжном марафоне «Сокольи Горы» самарец раскрасил маркерами новенький автомобиль

Всего за час машина изменилась до неузнаваемости
Евгения ВАСИНА
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Автор рисунка использовал краски на меловой основеАвтор рисунка использовал краски на меловой основеФото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ
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Азарт, улыбки, скорость и лыжи. В Самаре прошел 6-ой лыжный марафон «Сокольи Горы». В этом году традиционная лыжная гонка удивила обновленным форматом и собрала рекордное количество участников. Стартовал марафон 30 января с ночной гонки на дистанциях 5 и 10 км свободным стилем. Продолжилась она дистанциями в 51, 34, 17 и 10 км свободным стилем. Завершились лыжные состязания марафоном в 30 и 10 км классическим стилем.

- В этом году у нас не один марафон, как обычно, а марафонский уик-энд. В этом году зафиксировано рекордное число участников. На всех трех соревнования примерно 1000 человек - представители шести стран, кроме России. Присутствовали лыжники из Казахстана, Белоруссии, Украины, Финляндии и Японии, - рассказал об особенностях этого года соорганизатор самарского марафона «Сокольи горы» Алексей Жирухин.

Такими темпами марафон «Сокольи горы» может стать крупнейшим лыжным событием страны.

- Только подумайте, 6 стран - это уже международный формат получается! 48 субъектов, 158 городов, тысяча участников. Марафон «Сокольи горы» уже сейчас одно из самых статусных мероприятий, которое привлекает огромное количество людей. Организаторы большие молодцы, что развивают именно этот формат. Думаю, количество участников этого события с каждым годом будет расти и скоро марафон «Сокольи горы» станет самым масштабным в России, - отметил руководитель департамента физической культуры и спорта Самары Дмитрий Чеканов.

Чуть больше часа ушло на рисунок Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Чуть больше часа ушло на рисунокФото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Место притяжения

По традиции марафон превратился в спортивный праздник. Кроме лыжников и болельщиков, сюда приехали все любители зимних видов спорта. Пока спортсмены летели к финишу через лес, болельщики и гости участвовали в конкурсах, тестировали автомобили Suzuki и делились хорошим настроением.

- Развлекательная часть организована нашим партнером - компанией «Автомир Suzuki». Конкурсы проводил наш ведущий Валерий Мальков. Компания «Сузуки» поддержала нас призовым фондом, который мы распределили между лидерами гонки и призами на конкурсы. Кроме того, на глазах у всех гостей новенький Suzuki Vitara заиграл яркими красками, - добавляет Алексей Жирухин.

Болельщики не скучали, а с восторгом смотрели, как у них на глазах белоснежная Suzuki Vitara покрывается огненно-оранжевым узором.

Более 1000 участников в этом году Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Более 1000 участников в этом годуФото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

«Формы машины сами подсказали рисунок»

Мастеру потребовалось всего около часа, чтобы нанести неповторимый рисунок.

- Эта машина как раз выражает те характеры, которые считаются с каллиграфией. У Suzuki Vitara очень интересные формы. Они одновременно агрессивные, но не грубые, - делится впечатления Влад Скуб.

Для работы мастер использовал краски на меловой основе, а чтобы линии были изящными, - выбрал форму маркера.

- Предварительно никакого конкретного эскиза не было. Это все полет творчества, на рисунок вдохновил автомобиль. Когда я рисовал, основывался на формах Suzuki Vitara, это и позволило разрисовать его так, какой он получился. Мне понравилась эта машина, - добавил Влад Скуб.

Автомобили марки Suzuki как нельзя лучше вписались в такое масштабное спортивное событие. Кроме уже упомянутой Vitara, был представлен маневренный SX4.

Представители шести стран приехали на соревнования Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Представители шести стран приехали на соревнованияФото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

- Марка «Сузуки» постоянно сотрудничает со всеми спортивными мероприятиями в стране. Директор российского офиса Suzuki сам постоянный участник спортивных мероприятий, - рассказывает лучший менеджер по продажам представительства Suzuki в России Павел Хайрулин. - Поскольку компания «Сузуки» - японская, а японцы за здоровый образ жизни, они обожают спорт, соответственно, и модели Suzuki подойдут тем, кто увлечен спортом. «Витара» пройдет туда, куда не проедет обычный легковой автомобиль, что актуально для тех, кто увлекается, например, горнолыжным спортом. На автомобили SX4 комфортно путешествовать.

Участники марафона получили в подарок от компании Suzuki сертификаты, которые позволяют получить дополнительные скидки при покупке автомобиля марки Suzuki в дилерском центре компании «Автомир Suzuki».

Кстати, проверить проходимость, маневренность и скоростные характеристики автомобилей Suzuki можно не только на спортивных мероприятиях. Записаться на тест-драйв очень легко, достаточно позвонить или приехать в дилерский центр.

Пока лыжники спешили к финишу можно было прокатиться на автомобилях Suzuki Фото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Пока лыжники спешили к финишу можно было прокатиться на автомобилях SuzukiФото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Автомобиль предоставлен автосалоном «Автомир Suzuki»

Адрес: ул. Мирная, 162 «Б»

Тел.: +(846) 215-11-34

samara.suzuki-avtomir.ru

На лыжном марафоне «Сокольи Горы» самарец раскрасил маркерами новенький автомобиль.Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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