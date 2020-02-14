Как научиться говорить по-английски - топ-5 подсказок

Изучение английского языка — процесс, который лишь отдельным ученикам дается просто. Большинство людей сталкиваются с тем, что воспринимать язык на слух и говорить довольно сложно.

И тут, как и в любом другом случае, очень важна постоянная практика — но не бездумная, а целенаправленная.

Мы подобрали топ-5 подсказок, которые помогут гораздо быстрее и увереннее начать разговаривать на английском.

Смотрите видео-уроки

Книжка с упражнениями — это хорошо, но не забывайте про видео-контент, который можно найти бесплатно в интернете.

Причем всегда имеет смысл чередовать уроки от русскоязычных и англоязычных преподавателей.

У первых много пояснений для наших реалий, а у вторых — идеальное произношение, которое вы будете постепенно осваивать.

Смотрите увлекательные видео и аудио-уроки английского бесплатно: http://www.bistroenglish.com/

Проговаривайте всё вслух

Когда вы произносите фразу в своей голове, вам кажется, что она звучит очень чисто и правильно.

Но как только вы начинаете говорить ее вслух, сразу видны неточности и проблемы. Более того, даже так вы слышите далеко не все.

Лучше всего делать так: проговорить какой-то текст на диктофон, затем прослушивать запись и сравнивать с оригиналом.

Таким нехитрым способом вы поймете свои возможные ошибки и сможете их исправить.

Больше общения на английском

Очень часто люди хорошо знающие английский, имеют языковой барьер в беседе. В результате все эти знания становятся бесполезными.

Чтобы этого не произошло, не откладывайте общение в долгий ящик. Попросите помощи у друзей, которые тоже учатся или хорошо знают английский.

Найдите единомышленников в социальных сетях.

Сейчас есть немало платформ, созданных для общения с иностранцами: они не только побеседуют с вами, но и помогут с исправлением некоторых ошибок.

Ходите в разговорные клубы и на тематические мероприятия

Разговорные клубы — это возможность общения с незнакомыми людьми, а также «прокачки» своих навыков по определенной теме.

Часто встречи таких клубов посвящены определенным темам: быту, путешествиям, учебе, профессиям. Благодаря этому вы пополните запас знаний в конкретном направлении.

Также не пренебрегайте дополнительными событиями: театральными постановками, выставками и другими мероприятиями на английском.

Смотрите больше фильмов и сериалов на английском

Этот тот случай, когда вы можете совместить приятное с полезным и получить отличный результат.

Пользуйтесь субтитрами, переводом, замедленным воспроизведением — старайтесь вникать в каждую фразу.

Поначалу будет сложно, но с каждой новой серией вы заметите, как начнете улавливать английскую речь без особых проблем.

Системный, продуманный подход к изучению языка всегда помогает добиваться результатов. Используйте перечисленные советы — и вы быстро это поймете.

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