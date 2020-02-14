2020-02-14T12:02:02+03:00
Общество

Как научиться говорить по-английски - топ-5 подсказок

Мы подобрали топ-5 подсказок, которые помогут гораздо быстрее и увереннее начать разговаривать на английском
Поделиться:
Как научиться говорить по-английски - топ-5 подсказокКак научиться говорить по-английски - топ-5 подсказок
Изменить размер текста:

Изучение английского языка — процесс, который лишь отдельным ученикам дается просто. Большинство людей сталкиваются с тем, что воспринимать язык на слух и говорить довольно сложно.

И тут, как и в любом другом случае, очень важна постоянная практика — но не бездумная, а целенаправленная.

Мы подобрали топ-5 подсказок, которые помогут гораздо быстрее и увереннее начать разговаривать на английском.

Смотрите видео-уроки

Книжка с упражнениями — это хорошо, но не забывайте про видео-контент, который можно найти бесплатно в интернете.

Причем всегда имеет смысл чередовать уроки от русскоязычных и англоязычных преподавателей.

У первых много пояснений для наших реалий, а у вторых — идеальное произношение, которое вы будете постепенно осваивать.

Смотрите увлекательные видео и аудио-уроки английского бесплатно: http://www.bistroenglish.com/

Проговаривайте всё вслух

Когда вы произносите фразу в своей голове, вам кажется, что она звучит очень чисто и правильно.

Но как только вы начинаете говорить ее вслух, сразу видны неточности и проблемы. Более того, даже так вы слышите далеко не все.

Лучше всего делать так: проговорить какой-то текст на диктофон, затем прослушивать запись и сравнивать с оригиналом.

Таким нехитрым способом вы поймете свои возможные ошибки и сможете их исправить.

Больше общения на английском

Очень часто люди хорошо знающие английский, имеют языковой барьер в беседе. В результате все эти знания становятся бесполезными.

Чтобы этого не произошло, не откладывайте общение в долгий ящик. Попросите помощи у друзей, которые тоже учатся или хорошо знают английский.

Найдите единомышленников в социальных сетях.

Сейчас есть немало платформ, созданных для общения с иностранцами: они не только побеседуют с вами, но и помогут с исправлением некоторых ошибок.

Ходите в разговорные клубы и на тематические мероприятия

Разговорные клубы — это возможность общения с незнакомыми людьми, а также «прокачки» своих навыков по определенной теме.

Часто встречи таких клубов посвящены определенным темам: быту, путешествиям, учебе, профессиям. Благодаря этому вы пополните запас знаний в конкретном направлении.

Также не пренебрегайте дополнительными событиями: театральными постановками, выставками и другими мероприятиями на английском.

Смотрите больше фильмов и сериалов на английском

Этот тот случай, когда вы можете совместить приятное с полезным и получить отличный результат.

Пользуйтесь субтитрами, переводом, замедленным воспроизведением — старайтесь вникать в каждую фразу.

Поначалу будет сложно, но с каждой новой серией вы заметите, как начнете улавливать английскую речь без особых проблем.

Системный, продуманный подход к изучению языка всегда помогает добиваться результатов. Используйте перечисленные советы — и вы быстро это поймете.

Реклама

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Никто на коленях передо мной не стоял!»: Что говорит пермский учитель, уволенный за то, что не отпустил школьника в туалет
Педагог с 11-летним стажем Николай Углев утверждает, что его оболгали, а потом вынудили написать заявление "по собственному желанию" [эксклюзив kp.ru]
Вордскиллс Россия и Международный банк реконструкции и развития договорились о сотрудничестве в сфере профобразования
Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и Международный банк реконструкции и развития (МБРР) заключили меморандум о взаимопонимании
Ректор РАНХиГС Владимир Мау: «Сегодня успешный человек скорее всего не работает по специальности, указанной в дипломе»
Обозреватель «КП» Александр Милкус расспросил руководителя одного из ведущих вузов страны о том, на какие специальности выгоднее поступать нынешним абитуриентам
Новости 24
Девушка, пострадавшая в ДТП с микроавтобусом возле «Империи», скончалась в больнице
В Самару приехал первый электробус
Хоккей в валенках, мотоциклы, американский футбол: стала известна развлекательная программа «Лыжни России»–2020
В Самаре на улице Мичурина сделают правые поворотные полосы на Клиническую и Осипенко
В Самаре пьяный водитель иномарки устроил смертельное ДТП на Московском шоссе
«Документы – с нарушениями?»: торги по передаче скорой на аутсорс в Самарской области пытаются оспорить в УФАС
В Самарской области безжалостно убили двух самок кабана
В Самарской области будут судить организаторов гаражной нарколаборатории
Опять там пожар: рядом с рестораном «Три оленя» в Самаре сгорел автомобиль
В Самаре на улице Фрунзе хотят открыть музей в честь символа города – козы
Загружаются меньше, чем нужно: в Самаре обсудили повышение эффективности работы мусоросортировочных комплексов
Напился и угнал машину: в Самарской области мужчина испортил иномарку любимой
Дмитрий Азаров приостановил присоединение Южного города к Самаре
Настоящий триумф: БК «Самара» вышел в финал Кубка России
В Самаре на Аэродромной под видом пункта приема пожертвований работал подпольный игорный клуб
Возможности для научно-технического обмена: В Тольятти проходит выставка «Battery Innovation 2020»
На улице Гагарина в Самаре Hyundai протаранил два автомобиля KIA
Весь пьедестал заняли девушки: в Самарской области завершился третий этап гонки на собачьих упряжках «Волга Квест — 2020»
«Влетела в столб и задымилась»: на углу улиц Маяковского и Самарской произошло серьезное ДТП
В Самарской области выросло количество погибших от синтетических наркотиков
«Давай за ВАЗ!»: за гимн Тольятти заплатят 200 тысяч рублей
Новая подстанции в Южном городе обеспечит мощность, сравнимую с энергопотреблением Чапаевска
В Самаре весной выберут самую красивую девочку страны
Самарские полицейские спасли жизнь задыхающейся двухлетней девочке
Стали известны победители конкурса ко Дню всех влюбленных в Самаре
Захотел благодарность в 1 млн рублей: следователи завели уголовное дело на экс-судью из Тольятти
Вместо рынка: на пересечении Авроры и Аэродромной в Самаре появится просторный сквер
Более 43 тысяч горожан подключились к Wi-Fi на ледовых катках Самары