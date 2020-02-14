2020-02-14T15:07:55+03:00
Досуг

Луна: концерт «Транс» в Самаре (12+)

Только один весенний день, когда Самара погрузится в полный «Транс»
Ольга РЕШЕТНИКОВА
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Группа "Луна" в Самаре 5 марта 2020 года. Фото: официальная группа "Луны" в ВКГруппа "Луна" в Самаре 5 марта 2020 года. Фото: официальная группа "Луны" в ВК
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5 марта любителей современной музыки приглашают в клуб «Звезда» на новое шоу «Луны» под названием - «Транс». Танцевать будут все, ведь это «Транс», который обеспечит полное, максимальное погружение и соединение в едином импульсе.

Это большой концерт объединит в себе презентацию нового альбома, выход которого состоялся в октябре 2019, а также лучшие композиции из предыдущих четырех альбомов. Двухчасовой лайв будет наполнен новым звучанием и визуальным представлением.

Это будет магический, электрический вечер... Вечер, который вы никогда не забудете!

КРЦ «Звезда», ул. Ново-Садовая, 106г.

5 марта, 19.00.

Цена билетов: 1300 – 20 000 руб.

Луна. Концерт в Самаре 5 марта 2020 года

Луна. Концерт в Самаре 5 марта 2020 года

ЛУНА - Чистый Сон (Official Video).

ИСТОЧНИК KP.RU

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