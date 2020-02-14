Луна: концерт «Транс» в Самаре (12+)

5 марта любителей современной музыки приглашают в клуб «Звезда» на новое шоу «Луны» под названием - «Транс». Танцевать будут все, ведь это «Транс», который обеспечит полное, максимальное погружение и соединение в едином импульсе.

Это большой концерт объединит в себе презентацию нового альбома, выход которого состоялся в октябре 2019, а также лучшие композиции из предыдущих четырех альбомов. Двухчасовой лайв будет наполнен новым звучанием и визуальным представлением.

Это будет магический, электрический вечер... Вечер, который вы никогда не забудете!

КРЦ «Звезда», ул. Ново-Садовая, 106г.

5 марта, 19.00.

Цена билетов: 1300 – 20 000 руб.

Луна. Концерт в Самаре 5 марта 2020 года