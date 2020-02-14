2020-02-14T15:20:59+03:00
Досуг

Группа «КняZz» в Самаре: «Крик подобен грому!» (12+)

11 марта в Самару с концертом «Крик подобен грому!» приедет группа «КняZz»
Ольга РЕШЕТНИКОВА
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Группа «КняZz» в Самаре: «Крик подобен грому!»Группа «КняZz» в Самаре: «Крик подобен грому!»
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Группа «КняZz» отправляется в гастрольный тур с программой «Крик подобен грому!», которая представляет собой настоящую коллекцию музыкальных достижений Князя разных творческих периодов.

Зрителей ждут драйвовые концертные премьеры новых песен команды из готовящегося альбома, а также неожиданные ремейки «классических» боевиков «Короля и Шута». Ну а заглавный рефрен программы, конечно, отсылает к одному из самых ярких гимнов эпохи «Продавца Кошмаров» — песне «Ром»! Мощная энергетика этого трека станет основой хит-блока каждого концерта.

Уже известно, что седьмая пластинка группы «КняZz» должна увидеть свет в этом году. В альбом войдут песни «Пропавшая невеста», «Панкуха», «Разрисованный город» и «Бывший раб», вышедшие ранее в формате синглов. Для их создания использованы, в том числе старые черновики разного периода творчества, поэтому свежий материал уже сейчас находит широкий отклик у поклонников фирменного стиля Князя.

Эти композиции обязательно прозвучат на предстоящих концертах, в рамках которых также запланированы эксклюзивные премьеры совершенно новых сказочных рок-сюжетов!

Бессмертные хиты Князя времён легендарного «Короля и Шута» обретут актуальное звучание, а некоторые незаслуженно забытые песни наконец получат своё новое сценическое воплощение спустя десятилетия!

КРЦ «Звезда», ул. Ново-Садовая, 106г.

11 марта, 19.00.

Цена билетов: 2000 – 30 000 руб.

11 марта в Самару с концертом «Крик подобен грому!» приедет группа «КняZz»

11 марта в Самару с концертом «Крик подобен грому!» приедет группа «КняZz»

ИСТОЧНИК KP.RU

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