Карточки на чулки и гибкие экраны: 10 фактов о нейлоне, которые вы не знали

16 февраля 1937 года блестящий ученый-химик Уоллес Каротерс запатентовал новый материал нейлон, полученный путем синтеза полимера с высокой молекулярной массой. На разработку формулы у лаборатории американской компании DuPont ушло 12 лет. Сейчас любой турист или спортсмен процентов на 80 «состоят» из нейлона и его «родственников», но первым синтетическим изделием стали чулки. Компания DuPont представила их 27 октября 1938 года на Всемирной выставке в Нью-Йорке. Слоган рекламной презентации звучал так: «Носить чулки из шелка, а не из нейлона – это все равно, что отдать предпочтение коню перед автомобилем». Скакать на лошади никто не хотел: триумфальное шествие прочных чулок, которые нежно и плотно облегают ножки, не морщась и не топорщась на коленках, началось! С тех пор в жизни нейлона случилось много чего интересного:

1. Нейлоновые чулки стоили в два раза дороже шелковых, что не помешало в первый год продать более 70 миллионов пар. В американском городке Уилмингтон, в универмагах которого впервые появились нейлоновые чулки, выставляли полицейские посты, чтобы сдержать лавину дам. Многие приезжали за покупкой из Нью-Йорка, а обновку надевали прямо на улице.

2. Во время Второй мировой войны нейлон стал стратегическим материалом, из которого шили парашюты, тенты для военной техники, рюкзаки и палатки. Американкам на покупку чулок выдавали карточки – на шесть пар в год.

3. Нейлон побывал даже на Луне. Астронавты, высадившиеся на спутник Земли в 1969 году, были одеты в скафандры, в составе которых есть нейлоновое волокно, а флаг, который Нил Армстронг установил на Луне, был целиком изготовлен из нейлона.

4. У нейлона много имен, самые известные - капрон и полиамид. Название волокна, как и сама чудо-ткань, родилось случайно. Получив первую партию нейлоновых чулок, продавцы магазина прочли на упаковке сокращение "Нью-Йорк - Лондон" (NY- Lon – «нейлон») и решили, что это и есть название товара. В Советском Союзе этот материал назвали капрон, от исходного сырья капролактам. Но это все торговые названия. А вообще-то правильное «химическое» название этого полимера – полиамид.

5. Из полиамида делают технические и текстильные ткани. Одну из них, болонью, прославил Владимир Высоцкий: «Мои друзья хоть не в болонии, зато не тащат из семьи». Этот материал, появившийся в 1970-х, был вовсе недешев. Куртки и плащи из водонепроницаемой болоньи могли себе позволить лишь обеспеченные люди. С тех пор ассортимент и свойства полиамидных тканей настолько расширились, что из них с одинаковым успехом делают такие разные вещи как купальники, платья, палатки, бронежилеты и много еще чего.

6. Свежесть и сохранность продуктов тоже обеспечивает полиамид – из него делают специальные пищевые пленки. Также он применяется в изготовлении блистерных упаковок для хранения лекарств.

7. Современные технологии предусматривают использование полиамида в качестве исходного материала для 3-D печати.

8. В автомобилях примерно 150-200 кг пластика, и около 8% из них – полиамид. Это педали газа и тормоза, держатели зеркал, корпуса топливных фильтров и бензонасоса и т.д. Так что «конь» - то не совсем железный!

9. Гибкие высокотехнологичные экраны смартфонов, производство которых освоили ведущие производители – это тоже полиамид.

10. В России центр производства полиамида находится в Тольятти, на ПАО «КуйбышевАзот», который выпускает 99% этого полимера, а также все технические и текстильные нити, полиамидные ткани.