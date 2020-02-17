«Он ходить не мог»: вдова погибшего снайпера в Самаре пытается доказать, что ее мужа не должны были отправлять на войну

ХРОМАЛ ИЛИ НЕТ?

- Он был добрый, ответственный и очень опытный, поэтому его обязали поехать, - Наталия Емдюкова привезла с собой в Самару медаль «За освобождение Пальмиры» и Орден Мужества, последнюю награду ее муж получил посмертно.

Женщина пытается доказать через суд, что ее супруга отправили в командировку незаконно, правда, никаких официальных подтверждений этому нет. Эта история началась в 2015 году. Тогда Валерий Емдюков впервые повредил ногу, ему сделали операцию, мужчина продолжил службу. Зимой 2017, как обычно, прошел медкомиссию, которая признала его годным к военной службе. А в апреле, как вспоминает его жена, когда бойцы его военной части начали собираться в командировку, вдруг стал хромать. Сама Наталия Емдюкова вспоминает, что в военном госпитале у супруга нашли артроз колена, диагноз подтвердили в одной из горбольниц Тольятти.

Валерия Емдюкова похоронили 8 августа 2017 года - за день до его 30-го дня рождения

Женщина уверяет, что супруг докладывал о проблемах командиру и не хотел ехать в командировку. В мае он даже собирался перевестись в другую военную часть. Но все же ему пришлось отправиться в Сирию.

РОДНЫЕ МУЖА ПРИШЛИ ЗА КВАРТИРОЙ

- Он же не говорил, куда поедет, я даже о том, что он снайпером был, узнала уже после его гибели, - когда Наталия говорит о муже, до сих пор с трудом подавляет слезы. - В августе мне товарищ его позвонил, спрашивал, как дела. Потом я поняла: он должен был сказать о смерти Валеры, но не смог. В тот же день чуть позже его лучший друг набрал меня и все сказал. Потом телеграмма пришла.

Похоронили Валерия Емдюкова 8 августа 2017 года - за день до его дня рождения. Ему должно было исполниться 30 лет.

Позже стало известно, что группа, в которой был снайпер Емдюков, попала под минометный обстрел, половина бойцов погибла.

Последние награды Виталия Емдюкова: медаль «За освобождение Пальмиры» и Орден МужестваФото: Александра БУДАЕВА

Наталия с сыном из Тольятти вернулись на родину в Чебоксары, где на них обрушились новые несчастья.

При жизни Валерия пара купила квартиру, оформили ее на него, и после смерти главы семьи, как рассказывает женщина, родители и брат мужа стали претендовать на жилье. Вдова испугалась, что у нее отберут сына, и отдала отступные - 750 тысяч рублей из страховки, которую получила от минобороны за гибель супруга.

Дома Виталий не рассказывал о службе практически ничего - оберегал своих близких

НИКТО НЕ ВИНОВАТ

В октябре прошлого года Наталия Емдюкова обратилась в Автозаводский районный суд с иском к минобороны, в котором просила признать незаконными действия командиров, которые не приняли во внимание болезнь ее мужа и отправили его в Сирию, где он погиб. Женщина также просила выплатить ей и ее сыну по 5 млн рублей за гибель супруга и отца.

Районный суд в удовлетворении иска отказал, рассудив, что, хотя Емдюков и обращался в 462-й военный госпиталь и врач-травматолог диагностировал артроз колена, медики назначили ему лечение, а не направили его на повторное медосвидетельствование, а тем более – не написали, что он нуждается в освобождении от военной службы. Значит, он был достаточно здоров, и вины ведомства в его гибели нет.

Наталия Емдюкова с таким решением не согласилась и подала апелляцию в Самарский областной суд:

- Артроз относится к категории заболеваний, которые делают военнослужащего негодным к службе. Емдюкова должны были уволить, а не отправлять в Сирию, - заявил на судебном заседании ее представитель адвокат Дмитрий Спиридонов. - На первом заседании в районном суде врач-травматолог, который осматривал Емдюкова, подтвердил, что ему нужна была операция на колене. Мы просим провести посмертную судебно-медицинскую экспертизу по тем медицинским документам, которые есть в деле, чтобы определить, был ли Емдюков годен к военной службе на момент командировки.

Уже две судебные инстанции отказали Наталии ЕмдюковойФото: Александра БУДАЕВА

- В этом нет нужды, - не согласился Ясын Гасанов, который представлял в суде командира и военную часть, в которой служил погибший. – В феврале 2017 года он был признан годным, никаких записей об ином положении вещей в его медкарте нет, к командованию с рапортом об увольнении он не обращался. Вместе с Емдюковым 3 августа погиб еще один военнослужащий, уголовное дело по факту их гибели заведено, виновных лиц там пока нет.

Самарский областной суд отказал как в проведении экспертизы, так и в удовлетворении иска вдовы кавалера Ордена Мужества.