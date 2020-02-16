2020-02-16T11:50:29+03:00
Спорт

Чемпионат мира по биатлону 2020. Гонка преследования, женщины 16 февраля 2020 года. Прямая трансляция

Представляем прямую трансляцию гонки преследования у женщин 16 февраля 2020 года на Чемпионате мира по биатлону. Смогут ли россиянки претендовать на медаль?
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Смогут ли россиянки претендовать на медаль?Смогут ли россиянки претендовать на медаль?Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В четвертый день Чемпионата мира в итальянском Антхольце пройдет гонка преследования у женщин. Трансляция женского пасьюта начнется в 15.00 (мск) 16 февраля. К этому моменту в копилке российской сборной уже есть одно золото - медаль в спринте получил Александр Логинов. У женщин пока наград нет.

Первой на старт в женском пасьюте 16 февраля выйдет норвежка Марте Рёйселанд. Денизе Херрман стартует пятая, Лиза Витоцци и Доротея Вирер сразу за ней, Ханна Эберг - 18-я.

Первая из россиянок на дистанцию выйдет Екатерина Юрлова-Перхт. Она - 21-я. 38-я Светлана Миронова, под 48 номером Лариса Куклина.

Старт-лист женской гонки преследования

В гонке преследования женщины бегут 10 километров, право участовать в ней получают 60 лучших спортсменов спринта. Спортсмены проходят 5 кругов по 2 километра, с четырьмя огневыми рубежами. За каждый промах - штрафной круг в 150 метров.

Эксперты считают, что шансов у россиянок в этом виде немного, а вот в мужской гонке преследования, которая пройдет чуть позже вечером, неплохие шансы у Логинова, который начнет первым.

Напомним, что Гонку преследования у женщин покажут каналы Евроспорт 2, Спортбокс, атакже МАТЧ! - в прямом эфире из Италии С 15.40 начнется передача Биатлон с Дмитрием Губерниевым.

За результатами в режиме онлайн можно следить также на официальном канале ассоциации биатлона.

Полное расписание гонок ЧМ 2020 по биатлону.

Чемпионат мира по биатлону 2020. Гонка преследования, женщины 16 февраля 2020 года. Прямая трансляция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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