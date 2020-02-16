Чемпионат мира по биатлону 2020. Гонка преследования, женщины 16 февраля 2020 года. Прямая трансляция.

В четвертый день Чемпионата мира в итальянском Антхольце пройдет гонка преследования у женщин. Трансляция женского пасьюта начнется в 15.00 (мск) 16 февраля. К этому моменту в копилке российской сборной уже есть одно золото - медаль в спринте получил Александр Логинов. У женщин пока наград нет.

Первой на старт в женском пасьюте 16 февраля выйдет норвежка Марте Рёйселанд. Денизе Херрман стартует пятая, Лиза Витоцци и Доротея Вирер сразу за ней, Ханна Эберг - 18-я.

Первая из россиянок на дистанцию выйдет Екатерина Юрлова-Перхт. Она - 21-я. 38-я Светлана Миронова, под 48 номером Лариса Куклина.

Старт-лист женской гонки преследования

В гонке преследования женщины бегут 10 километров, право участовать в ней получают 60 лучших спортсменов спринта. Спортсмены проходят 5 кругов по 2 километра, с четырьмя огневыми рубежами. За каждый промах - штрафной круг в 150 метров.

Эксперты считают, что шансов у россиянок в этом виде немного, а вот в мужской гонке преследования, которая пройдет чуть позже вечером, неплохие шансы у Логинова, который начнет первым.

Напомним, что Гонку преследования у женщин покажут каналы Евроспорт 2, Спортбокс, атакже МАТЧ! - в прямом эфире из Италии С 15.40 начнется передача Биатлон с Дмитрием Губерниевым.

За результатами в режиме онлайн можно следить также на официальном канале ассоциации биатлона.

Полное расписание гонок ЧМ 2020 по биатлону.