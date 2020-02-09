Лучший крипто-кошелёк 2019 года - крипто-инновация Visionwallet

Ещё в начале этого года мы анонсировали небольшой крипто-эксперимент, в рамках которого мы целый год тщательно анализировали сотни криптовалютных проектов в каждой из условных категорий, для того, чтобы в результате представить вашему вниманию своеобразный «абсолютный топ» - «самый лучший проект в каждой из категорий». Год подошел к концу, и мы готовы вынести наш вердикт, содержание которого оказалось весьма непредсказуемым.

Казалось бы, что может быть непредсказуемого в определении лучшего криптовалютного кошелька? Сюрприз заключается в том, что в категориях «лучший крипто-кошелек», «лучший криптовалютный/фиатный обменник», а также «лучший сервис по инвестированию» … победил один и тот же проект! Звучит интригующе, не так ли? Сегодня речь пойдёт о крипто-кошельке с инновационным инвестиционным механизмом – о проекте Visionwallet.com

Все возможности криптовалют в одном проекте.

Если вы не вчера узнали про блокчейн, а криптовалюты уже давно вошли в ваш обиход, то вам наверняка знакома ситуация, когда вы находитесь не у компьютера, а вам прямо сейчас нужно купить некую валюту (по выгодному в данный момент курсу). И тут начинается самое интересное, когда у вас на телефоне одновременно открыт крипто-кошелёк, приложение банка, сайт обменника, сайт биржи, приложение аутентификации. Одновременно проверяя коды подтверждения через смс и электронную почту. Сущий ад, иными словами. И как же хочется, чтобы все эти функции находились в одном, легком приложении для телефона. Что ж, мы наконец-то нашли подобный проект, и без доли сомнения присвоили ему лидерство сразу в трех вышеперечисленных категориях.

В первые несколько лет своего существования проект Visionwallet.com мог похвастаться лишь тем, что это просто один из лучших крипто-кошельков, оснащенный защитой и шифрованием военного класса, ведущий лицензированную деятельность на территории Канады и России.

Спустя время, зарегистрировав более миллиона активных пользователей, Visionwallet совершил первую свою инновацию - внедрил в интерфейс кошелька полнофункциональный мультивалютный обменник. Для работы обменника был разработан запатентованный блокчейн техпроцесс, благодаря чему средства пользователя никогда не покидают защищенную среду Visionwallet. А это важно, ведь средства пользователей хранятся и обрабатываются в среде мультиподписных офлайн-кошельков. Спонсором защитных механизмов является легендарный кастодиан BitGo. Такой подход сводит вероятность взлома и кражи денег пользователя буквально к нулю. Но, имеется и традиционная защита от «человеческого фактора» в виде двухфакторной аутентификации.

Несмотря на беспрецедентный уровень защиты, Visionwallet.com позаботился и о полноценном страховании всех депозитов пользователей. И в этом ему поддержку оказал швейцарский банк Swiss Crypto Vault, известный тем, что это один из первых влиятельных банков Европы, который «подружился» с криптовалютами.

А вот вишенка на торте всех этих преимуществ (хотя, это скорее торт на вишенке) – это интегрированный в среду кошелька совершенно уникальный движок автоматизированной торговли крипто-активами. Имея некоторую сумму активов на балансе (а со встроенным обменником это вдвойне доступно и удобно), пользователь Visionwallet может открыть так называемый «вклад с двойным доходом». При открытии вклада, счет пользователя замораживается и передается под управление арбитражных ботов. В ядре ботов лежат миллионы часов машинного обучения и вычислительная мощность передовых процессоров. Благодаря этому, боты молниеносно и беспристрастно анализируют ситуацию на рынке криптовалют, и «играют» на разнице в цене одного и того же актива на разных площадках. Бот, избавленный от эмоций и амбиций человека, безошибочно получает стабильный и прогнозируемый профит. Профит от 1.2% в день, недоступный ранее даже самому профессиональному трейдеру.

Проект Vision wallet поставил и воплотил в жизнь амбициозную цель – помочь людям инвестировать в цифровые активы и минимизировать возможные риски. В результате у проекта получилось даже нечто большее – Visionwallet устранил «порог входа» в криптовалюты, открыв передовые финансовые инструменты и возможность реализации существенного пассивного дохода для каждого человека со смартфоном в руке.

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