«Я не про Камасутру, я про любовь»: сексолог откровенно рассказала, чего хотят пациенты и почему в постели нужно разговаривать

В современном мире интимная сфера давно перестала быть табуированным предметом для разговоров. Но, тем не менее, сотни пар мучаются в постели только потому, что не хотят и не могут поговорить друг с другом на эту непростую тему. Анна работает сексологом уже десять лет и главным достижением последнего времени считает тот факт, что все чаще на консультацию приходят именно пары. С какими же вопросами обращаются к такому врачу пациенты, ответы на какие вопросы приходится вытаскивать из человека клещами и каково это – быть сексологом?

«Нужно учиться говорить о сексе»

Мне 37 лет, я закончила медуниверситет по направлению психиатрии. Я уже курсе на первом поняла, что хочу говорить с людьми о сексе и помогать им найти гармонию. Я никогда не понимала своих подружек, которые начинали глупо хихикать при обсуждении интимных отношений. Помню, как моя соседка по комнате рассказывала, что ее парень причиняет ей боль во время занятий сексом. Я спросила: говорила ли она ему об этом? Она просто замахала на меня руками: мол, как можно! А ведь именно с таких недоговорок начинаются все проблемы.

В основном сегодня пациенты сексологов – это семейные пары 45+, мужчины (их даже больше) и только на третьем месте женщины. Они вообще неохотно признают, что их проблемы имеют значение. Я думаю, что это последствие отношения к женщинам общества. Именно с пациентками приходится тратить больше всего времени на разговоры: большинство из них склонны считать себя «бракованными», если не хотят секса или не получают оргазм. А проблема чаще всего где-то в глубине. Например, в детских впечатлениях или даже в цвете обоев в квартире.

Мужчины же в первую очередь предполагают, что проблема в партнерше. Если говорить о статистике, то чаще всего мужчины жалуются на преждевременную эякуляцию и эректильную дисфункцию, женщины – на нежелание секса, а пары приходят проконсультироваться по поводу дисгармонии в личной жизни. Особенно часто – после появления в семье ребенка. Нормальный срок для восстановления – до полугода. Если и потом отношения не клеятся – пора к врачу.

И, к сожалению, очень редко приходят жертвы реального насилия. А ведь именно им очень необходима психологическая помощь, которая поможет понять, что проблема не в них, что нельзя ставить на себе крест. Самый большой страх таких людей, что мы побежим в полицию. Никто не сделает за вас такой выбор. Писать заявление или нет, решаете вы, мы можем только помочь разобраться с собой.

Иногда сексуальная жизнь сходит на нет после рождения ребенкаФото: Влад КОМЯКОВ

Порнофильмы подрывают веру в себя

Первая проблема, которую нам приходится преодолевать со всеми пациентами, – приверженность предрассудкам. Люди жалуются на размер органов, их внешний вид, на свою ненормальность: например, многие женщины считают, что правильно – получать оргазм непосредственно во время полового акта, от проникновения. И приходится потратить много часов, чтобы объяснить: понятие нормы гораздо шире. Мужчинам плохой пример подают эротические фильмы: они смотрят на героев и сравнивают размеры, длительность процесса. Конечно, не в свою пользу. Потом начинаются придирки и к себе, и к партнеру. У меня часто спрашивают: достаточно ли у нас секса? А нормальная ли у нас продолжительность? Нет никаких норм! Все зависит только от того, что вам нравится.

Окружающий мир диктует нам культ секса: о нем кричит реклама, СМИ, его приравнивают к мерилу успеха. Поэтому люди начинают ставить себе нормы: 2-3 раза в неделю – это еще хорошо, а вот дважды в месяц – уже никуда не годится. Я, может быть, скажу крамольную мысль, но есть пары, которым действительно не нужен секс. Если им обоим комфортно и платонические отношения доставляют максимальное удовольствие – зачем себя насиловать? Однажды я работала с пациентами: пара, ему 44 года, ей 42, интимная жизнь крайне нерегулярная, но других проблем в отношениях нет. Очень трогательные чувства, взаимное уважение. И мы с ними придумали для них некую замену самому «акту», то, что они для себя приравняли к интиму, некий «петтинг».

Другая ситуация, если потребности партнеров не совпадают: одному нужно каждый день, второму – реже. Здесь приходится выяснять, а почему так. Не всегда виной природные ритмы, часто получается, что второго партнера просто что-то отвращает от секса. Привычки мужа или жены или даже просто бытовые мысли. Например, однажды мы выяснили, что жена не хочет интима только потому, что каждый раз у нее «приставания» мужа вызывали цепочку мыслей, которая приводила к несделанному ремонту. Какое-то время назад, стоило жене завести разговор о ремонте, муж начинал ее целовать и все заканчивалось постелью. И у жены осталось стойкое отторжение: мол, нет ремонта – а все секс виноват. И она смотрела на старые обои и начинала ненавидеть мужа.

Я не секс-тренер, я – за любовь

Не все пациенты понимают, кто такой врач-сексолог. Многие ждут, что сейчас, как только закроется дверь кабинета, мы разденемся и чуть ли не на тренажере будем опытами заниматься. Или думают, что разговор будет о позах, каких-то сексуальных техниках и практиках. Конечно, до этого дело может дойти, но начинается все с разговора и путешествия в прошлое. Чтобы выяснить, откуда возникла проблема в отношениях именно сейчас, приходится перелопатить впечатления десятков лет. Иногда это очень тяжело: почти каждый день я узнаю очень неприятные и грязные истории, связанные с насилием, сексуальным вниманием родителей к детям. Зачастую даже сам пациент не понимает, что происходило: у него остаются какие-то неприятные ощущения из детства, которые он отправляет на периферию сознания и не позволяет им всплывать. Но для психики они имеют значение!

У меня на приеме была пара: очень мягкий, инфантильный мужчина и женщина, которая намеренно выбирала его в мужья как антипод своего властного отца, которого она ненавидела. Но подсознательно она ждала от мужа решительности и жесткости, потому что в глубине души считала именно это признаками настоящего мужчины. Успех в таких ситуациях зависит от готовности говорить друг с другом: чаще всего проблему можно исправить, просто объяснив, чего люди друг от друга ждут. Есть ролевые игры, которые позволят воплотить тайные желания. Хуже, если люди молчат и отдаляются друг от друга, потому что боятся обидеть или заронить в партнера зерно сомнений в своей нормальности.

Разобраться в сексуальных проблемах не так просто, как кажетсяФото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Пациенты пристают, но я не реагирую

Пациенты в меня влюбляются. Это побочный эффект, ведь им приходится быть со мной настолько откровенными, насколько обычно бывают откровенны только с близким человеком. Из-за этого возникает влечение. Но я никогда не строю отношения с пациентом. Мой муж меня к работе не ревнует, а вот бывший молодой человек просто сходил с ума. Ему почему-то казалось, что я обязательно должна спать с пациентами. Лечить практикой, так сказать. Сцены ревности устраивал ужасные. Собственно, из-за этого мы и расстались. А еще, кстати, многие уверены, что сексологов чуть ли не в институте учат всяким таинственным практикам в постели. Но я же не про Камасутру, я про любовь.

Шесть способов достичь гармонии в интимной жизни

- Разнообразить интимную жизнь можно достаточно простыми вещами. Ласки, петтинг, флирт по телефону, виртуальный секс. Необязательно сразу.

- Самое главное, не нужно резких изменений и экспериментов. Если вы всегда занимались сексом в темноте и при опущенных шторах, не стоит сразу же покупать плетки и приспособления для связывания. Вводите новшества постепенно, понемногу.

- Начните говорить про секс. Рассказывайте, что вам понравилось, какие действия партнера вас порадовали. Это поможет преодолеть непонимание. Расскажите о своих фантазиях друг другу. Можно завести этот разговор за бутылочкой вина, чтобы стереть барьеры. Это поможет лучше понять человека, который перед вами.

- Не бойтесь смеяться, главное вместе. Ролевые игры и фантазии – отличный способ сбросить напряжение. Иногда, уже придя к врачу, пациенты становятся слишком серьезными. Но с серьезными лицами проблему в постели не решить.

- Попробуйте развивать эмоциональную связь другими способами. Это может быть традиция утренних прощальных поцелуев перед работой, SMS-ок в обед или что-то ваше личное, некий ритуал.

- Отправляйтесь в уик-энд в какой-нибудь отель, это позволит сменить обстановку, избавиться от бытового бэкграунда. И поможет почувствовать себя вновь в роли молодоженов.