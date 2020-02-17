"Это не запись в школу, а развлечение для хакеров": в каких районах Самары "первоклашкам" не хватило мест

В Самаре завершилась «первая волна» приема в первые классы в 2020 году. И тут же в социальных сетях на департамент образования обрушился шквал недовольства родителей. Далеко не все «успели» попасть в школы по прописке. Победили те, у кого быстрее компьютер и ловчее мышка. Но многие посчитали это несправедливым. Что происходит с системой зачисления в школы «первоклашек», где наибольшие дефицит мест в учебных классах, разбирались журналисты издания «Другой город».

В 2020 году после первой волны зачисления без мест в школах по прописке остались десятки детей. В Красноглинском районе места остались в школе №127. В школе №161 на 64 места пришло 70 заявлений за первый час, и руководство учебного заведения открыло еще один класс.

Меньше спрос в шолах поселка Мехзавод: конечно, здесь ждали школьников из микрорайона «Новая Самара», но родители в основном предпочитают другие школы – поновее. А в школе №7 микрорайона Крытые Ключи ждут 565 первоклассников, сейчас уже заполнено 85% мест.

Лучше всего ситуация в Куйбышевском районе: мест хватает, да и пользоваться E-услугами в основном не приходится. Также нет проблем в Самарском районе: полностью укомплектована только гимназия №3.

В Ленинском районе все первые классы традиционно заполняются в первые минуты. Практически все заявления подают через E-услуги. Из-за большого количества новостроек дефицит в Советском районе, в Железнодорожном районе нагрузка на школы еще вырастет после сдачи домов на Мечникова и Желябова. Хуже стало и в Кировском районе: после строительства двухсекционной шестнадцатиэтажки две школы на Республиканской и Черемшанской узнали на себе, что такое суперспрос. Большая проблема и в Октябрьском районе, ведь школ здесь традиционно меньше, чем строящихся и уже построенных домов. Пока в некоторых учебных заведениях еще есть места, но в следующем году не будет и их.

Как отмечают журналисты, самое интересное, что рецептов – а что же делать родителям, которым мест в школах не хватило, в департаменте образования не дают. Нужно ждать второй волны зачисления. Но сутьв том, что объявить о ней могут в любую минуту. Причем непонятно, в какую же школу кидаться в первую очередь, многие из них расположены крайне неудобно, да и неясно, будут ли в них места.

Еще одна проблема, о которой буквально кричат все родители, - система Е-услуг не дает равных шансов на запись в первый класс. Даже о второй волне – вернее об открытии дополнительных мест – директор может теоретически сообщить ряду родителей и не рассказать остальным.

Также журналисты «Другого города» выяснили, что каждый год с завидной регулярностью возникает сбой услуг. Например, у пользователей не снхроинизруется время и иногда расхождение составляет десятки минут. Кто отвечает за подобные расхождения – непонятно. К тому же теперь даже в обычные школы имеют возможность попасть только те, кто может пользоваться интернетом и быстро заполнить анкету. А ведь гарантированное право на образование имеют все граждане в равной степени.

Журналисты «Другого города» поделились своими предложениями, как сделать систему более равноценной. Так, можно половину мест определить под Е-услуги, а вторую половину - под «бумажные заявления». Также сделать возможность записывать ребенка через МФЦ. А как вы считаете, что еще нужно сделать с системой зачисления в первый класс? Устраивает ли вас то, как она работает сейчас?