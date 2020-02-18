«Без них моя жизнь потеряет смысл»: в Самаре хотят снести голубятню, которую любит весь двор

В Самаре власти Промышленного района решили снести голубятню, которая за много лет уже стала местной достопримечательностью. Птиц Иван Николаевич Никульшин выращивает всю жизнь - почти 69 лет. - Дед мой еще голубями занимался, дядька, вот и я по наследству, - разводит руками Иван Николаевич. - Ну а как без них? Когда небо ясное, как красиво они парят - загляденье!

«Дети бегут к голубям»

В типовом дворе на улице Бубнова, уставленным сизыми панельными девятиэтажками, голубятня - практически единственное яркое пятно. Расписанные красочными цветами стены сразу притягивают взгляд - как будто кусочек лета посреди зимы.

- Соседка стены расписала, она у нас художница, - рассказывает Иван Николаевич. - А летом еще розы с ромашками вдоль заборчика высаживаем, чтобы красиво было!

Расписанные красочными цветами стены сразу притягивают взгляд - как будто кусочек лета посреди зимы.Фото: Ольга НОВИКОВА

Голубятня - два аккуратных маленьких сарайчика и площадка перед ними общей площадью шесть квадратных метров - много лет служит центром притяжения для всего двора.

- Все сюда идут, и взрослые, и дети, - рассказывает местный житель Александр Курочкин. - Даже автомобилисты не ругаются, если вдруг машины испачкаются. У меня внучка как приходит в гости, первым делом к голубям бежит. Дети после школы, после садика тоже все здесь.

Голубятня - два аккуратных маленьких сарайчикаФото: Ольга НОВИКОВА

Птенцы в руках

И действительно, здесь есть на что полюбоваться. Пять десятков птиц смирно сидят попарно в своих ячейках, в некоторых - высиживают птенцов. Когда Иван Николаевич открывает дверь - выпархивают на прогулку. И внутри голубятни, и в крохотном дворике на удивление чисто - видно, что здесь убираются каждый день. Все голуби - привитые и регулярно проходящие «медосмотр». Местная жительница Зинаида Рылкина говорит, что Иван Николаевич никогда никому не отказывает в общении с птичками.

- Здесь как живой уголок, как урок биологии наглядный, он и птенчиков дает в руки подержать, и расскажет все, и покажет, - говорит она. - Кому мы помешали?

Все голуби - привитые и регулярно проходящие "медосмотр".Фото: Ольга НОВИКОВА

Борьба за землю

Десять лет подряд Иван Никульшин пытался оформить земельный участок под голубятней, но получил только отписки и отказы. Официальная причина - птичий домик находится в охранной зоне инженерных коммуникаций - насосной станции подкачки холодной воды. Хотя до ближайшей трубы, как говорят местные жители, почти три метра. Впрочем, по федеральному и областному законам голубятни вообще относятся к строениям, которые не требуют оформления земли. Казалось бы - вопрос исчерпан. Но недавно Иван Николаевич получил уведомление из районной администрации: чиновники вместе с участковым полиции внезапно заинтересовались законностью нахождения голубятни во дворе и собираются нагрянуть с проверкой. Местные жители дружно встали на защиту голубей - уже собрали почти сотню подписей с просьбой оставить их на месте.

- Раньше в Приволжском микрорайоне было 19 голубятен, сейчас осталась только моя, последняя, - грустно говорит Иван Никульшин. Неужели исчезнет и она?

Пять десятков птиц смирно сидят попарно в своих ячейках, в некоторых - высиживают птенцов.Фото: Ольга НОВИКОВА

ОФИЦИАЛЬНО

В защиту голубятни уже выступил депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.

- В настоящее время действует федеральный закон об ответственном обращении с животными, согласно которому даже стаи безнадзорных собак подлежат гуманному обращению, заботе о них и возврату в городскую среду, - пишет депутат в своем обращении в горадминистрации. - Здесь же речь идет всего лишь о безобидных ручных голубях - части традиционно русской городской культуры. Чиновники действительно считают, что уничтожение голубятен в Самаре сделает наш город лучше, интереснее, гуманнее?

«Комсомольская правда - Самара» направила запрос в горадминистрацию. Мы будем следить за развитием ситуации.

Десять лет подряд Иван Никульшин пытается оформить земельный участок под голубятней, но получает только отписки и отказы.Фото: Ольга НОВИКОВА