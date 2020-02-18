Палку в зубы и грызи: устроили тест- драйв самым популярным методам чистки зубов

Ирригатор: Оценка: 3*.

Всюду брызги и вода

Цена: портативные - от 2,5 тыс. руб., стационарные - от 3,5 тыс. руб.

Ирригаторы очищают пространство между зубами струей воды. Бывают стационарными, то есть работающими от сети, и портативными - на батарейках. Стационарные мощнее. Производители уверяют, что ирригатор поможет дополнительно вымыть те остатки пищи, достать которые обычной зубной щеткой невозможно. Проверим! В ванной стационарный ирригатор занимает не так уж много места, но тюбикам с кремом все равно придется потесниться.

Первый опыт не вдохновил: пока я приспособилась к управлению струей воды, вся ванная оказалась в брызгах. В итоге впечатления смешанные. С одной стороны, ирригатор дарит дополнительное ощущение чистоты во рту и частично действительно вымывает застрявшие остатки пищи. Но если зубы стоят плотно, с застрявшими кусочками он не справится. От налета на зубах и отложений на деснах тоже не спасет и профессиональную чистку зубов не заменит.

Комментарий специалиста:

- Полезная вещь, но не панацея. Заменить им обычную щетку или зубную нить не получится. Скорее дополнить: ирригатор поможет расшатать застрявшие кусочки пищи, и извлечь их станет легче. Обязательно контролируйте напор, слишком сильная струя может повредить десну. Воду направляйте волнообразными движениями вдоль десны, задерживаясь между зубами на 1 - 2 секунды.

Ершик для зубов: Оценка: 4*.

Мал, да удал

Цена: от 500 руб.

На вид межзубный ершик - внебрачное дитя зубной щетки и кисточки от туши для ресниц. Засовывать такой между зубов немного боязно. С помощью специального зонда измеряю длину ворсинок ершика, которые подойдут конкретно мне, и решаюсь. Но ощущения скорее приятные: из пространства между коренными зубами извлекаю не только застрявший кусочек колбасы, но и еще какие-то остатки пищи, о которых и не подозревала. Работает! Отбелить зубы или удалить уже имеющийся налет таким образом не выйдет, а вот предотвратить образование нового - запросто.

Комментарий специалиста:

- Хорошее дополнение к зубной щетке, ершик подходит для ежедневного применения и позволяет вычистить там, куда зубная нить не достанет. Но важно правильно его применять. Во-первых, чуть изогнуть, придав форму банана. Во-вторых, не надо двигать туда-сюда, достаточно один раз засунуть и вынуть. И не забывайте после каждого раза промывать. А вот если десна воспалилась, пользоваться им не стоит.

Хорошее дополнение к зубной щетке, ершик подходит для ежедневного применения и позволяет вычистить там, куда зубная нить не достанет.

Светодиодная насадка: Оценка: 2*.

Жужжит и светится

Цена: от 2000 руб.

Принцип работы этого приборчика основан на сочетании звуковых колебаний, которые должны «проникать в налет и разрушать его» и LED-лампы, которая служит катализатором и «усиливает отбеливающий эффект». Производители предупреждают, что насадка отбеливает «постепенно и безопасно». Действительно, постепенно: за неделю хоть сколько-нибудь заметного результата не обнаружено, зубной камень остался на месте.

Комментарий специалиста:

- По утверждению производителей, ультразвук размягчает налет на зубах и разрушает клетки бактерий. А светодиодная насадка активизирует поверхностно-активные вещества, содержащиеся в специальной пасте, дополнительно отбеливая зубы. Но эффективность такой щетки клинически не доказана, а практика моих пациентов показывает, что зубной налет после их использования остается.

Светодиодная насадка

*Оценка по пятибалльной шкале.

ЧТО ЕЩЕ?

Мисвак: Оценка: 3*.

Кусайте палочку

Цена вопроса: 120 - 150 руб. за палочку в 15 см

Мисвак - натуральные палочки для чистки зубов - родом из Саудовской Аравии: наши предки тоже хотели иметь чистые зубы и свежее дыхание. И сейчас у такого способа чистить зубы есть свои поклонники. Пользоваться мисваком просто: надо намочить кончик, очистить от кожуры на 5 - 10 мм и разжевать до состояния кисточки. Потом использованную часть срезать. На вкус классический мисвак немного напоминает корень хрена, жевать палочку достаточно приятно. Но ощущения свежести нет: не хватает привычного мятного привкуса во рту, как после пасты.

Комментарий специалиста:

- Доказано, что мисвак эффективно борется с бактериями во рту. Но с налетом не справится, и качество очистки зубов пострадает. Кроме того, отдельные растительные волокна могут застревать между зубами, что создаст дополнительный дискомфорт.

Электрическая щетка: Оценка: 4*.

Следите за формой

Цена вопроса: от 1 тыс. руб.

Казалось бы, тут все просто: нажал на кнопку и жужжи, она сама все почистит. Но с непривычки мне трудно регулировать силу нажима, и от неосторожных движений начинает болеть десна. Кроме того, некоторые места такой щеткой достать сложновато. Но зато, если взять щетку с несколькими сменными насадками, пользоваться ей сможет вся семья.

Комментарий специалиста:

- Выбирайте электрические щетки круглой, а не вытянутой формы, ими проще почистить даже самые удаленные участки. Лучше брать щетки с дозировкой нажима, без силиконовых вставок, но щетинками-индикаторами, которые сигнализируют, когда щетку пора менять. В среднем насадка прослужит 2,5 - 3 месяца. Отбеливающие пасты с электрической щеткой лучше вообще не применять - это слишком большая нагрузка на эмаль.

- Обычную зубную щетку не заменит ничто, подводит итог Гелия Богапова. - Но ирригаторы и ершики и электрощетки могут служить хорошим дополнением.