2020-02-18T16:46:31+03:00
Общество

Разделась, чтобы больше никто не умирал: самарчанка завела откровенный YouTube канал о ПДД после гибели друга в аварии

Любовь Рульная в нижнем белье рассказывает подписчикам, как вести себя на дороге, и надеется изменить ситуацию с ДТП в лучшую сторону [Видео]
Михаил ГОРЮНОВ
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Любовь надеется через откровенность привлечь внимание водителейЛюбовь надеется через откровенность привлечь внимание водителейФото: Предоставлено "Комсомолке"
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Обещание накануне смерти

Камера, мотор, поехали! Самарчанка Любовь Большакова, она же «Рульная», в нижнем белье, полупрозрачной сорочке берет в руки игрушки... и объясняет правила дорожного движения! Именно такой необычный блог появился на просторах YouTube. К сожалению, поводом для его создания послужила трагедия.

— В 2017 году я потеряла очень близкого человека, с которым мы дружили много лет. Осенью он разбился на мотоцикле, — рассказывает корреспонденту «Комсомолки» Любовь.

Погибшего звали Валерий, ему не было и тридцати. Накануне своей смерти наша собеседница с ним общалась по телефону. По злой иронии обсуждали они как раз стиль вождения мужчины.

— Он всего полгода был за рулем мотоцикла. Я ему пыталась донести, что погода достаточно холодная, сцепление дороги с резиной плохое, — вспоминает женщина. — У нас возник спор. Он все время любил гонять в междурядье, я его отговаривала от этого, апеллируя, что в ПДД даже понятия такого нет. Он рассмеялся и сказал: «Зачем тогда мне мот нужен, если законы соблюдать? Надо иметь от жизни кайф!»

В конце беседы с подругой Валерий пообещал, что поставит мотоцикл в гараж до весны. Следующим утром он, по свидетельским показаниям, в междурядье пытался лавировать между пассажирской «Газелью» и еще одним авто и слетел с трассы в дерево. У лихача осталась маленькая дочка.

— С этого все и началось. Я в своих роликах пытаюсь объяснить водителям, как себя нельзя вести на дороге. Хочу сделать хоть что-то для того, чтобы люди меньше переживали те эмоции, которые я испытала после потери Валеры. Можно просто ругать всех, кто ездит не по правилам, а можно постараться что-то изменить. Именно это я и стараюсь делать, — объясняет Любовь.

Вспомним, где запрещена остановка? Часть 1. Любовь Рульная.

Правильная автоледи

Автомобильная тематика начинающему блогеру не чужда, она за рулем с 18 лет. Опытный водитель признается, что объездила почти всю Россию и Казахстан, каталась по Австралии. Вообще, за границей, если есть возможность, она всегда берет авто на прокат.

У Любови максимальная скидка по ОСАГО, все благодаря безаварийному стажу вождения. Собственно, из-за такого трепетного отношения к ПДД и появился ее псевдоним — Рульная от слова rules, что в переводе с английского «правила»:

— Единственное мое ДТП — когда в мою стоящую машину во дворе въехал «Джип». Мне об этом сообщила старшая по дому. Она сказала, что надо спуститься и разобраться с дядечкой, что мне бампер разбил.

Канал Любови носит обучающий характер, и для нее это тоже совсем не проблема. У Большаковой 15 лет педагогического стажа, она закончила филфак, но преподавала информатику в школе, а затем учила уже взрослых в сфере IT-технологий, проводила курсы с руководителями. В 2011 году женщина взяла паузу в успешно складывающейся карьере. Причина проста:

Сыновья женщины очень ее поддерживают Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сыновья женщины очень ее поддерживаютФото: Предоставлено "Комсомолке"

— Я приняла решение стать мамой. Сейчас старшему сыну Мише уже 8 лет, младшему Ярославу — 7. Но пока был декрет, я решила себя не закапывать, и вместе с мужем мы организовали совместный бизнес — стекло в интерьере продавали. Я работала с дизайнерами и клиентами. Мое управление проектами здорово помогло.

Но молодая мама скучала по учебной деятельности и периодически поглядывала на вакансии. Совершенно случайно она наткнулась на объявление, что требуется преподаватель теории в автошколу. Сложилось все как нельзя лучше:

Оформление европротокола. Часть 3. Что делать с заполненным бланком. Любовь Рульная.

— Пришла без опыта в этой сфере, дала пробный урок, и вместо 15 минут, которые должна была проводить, мне дали полноценное двухчасовое занятие отработать. Спустя какое-то время я узнала, что незадолго до моего прихода эту же школу окончил Валера...

Красиво, а не пошло

Вопросы от слушателей на новой работе — еще один повод для создания передачи про ПДД. Любовь не любит сухую теорию, для своей публики она старается создать щекотливые ситуации из реальной жизни и через них пытается донести суть. Она приводит колоссальное количество примеров, шутит, задает домашние задания, просит спрашивать мнения других автолюбителей, которые уже есть в семье учеников. Иногда даже доходило до того, что педагогу звонили среди ночи по тому или иному вопросу.

— Постепенно я начала понимать, что водители, которые за рулем ездят, они ПДД забыли. Мнения складываются из того, что «Вася сказал так, а Петя сказал громче». Провела два больших семинара, приглашала своего друга, который читал интересную лекцию по тому, как работают видеокамеры на дорогах, — делится Любовь. — Я столкнулась с тем, что людям было очень трудно признать, что они что-то не знают. Поняла, что то занудство, которым ПДД являются, люди слушать не хотят. Эти нормативные акты, федеральные законы, это все скучно и непонятно. После сдачи экзаменов мои ученики признавались, что мои приколы и примеры вспомнились в стрессовой ситуации в МРЭО, когда вся официальщина из головы от страха вылетела.

Собираясь стать YouTube-блогером, Любовь не забывала все то, что видела на практике. Понимала, что если просто сидеть и читать, что можно, а что нельзя — никакого толку не будет. Нужна была какая-то фишка и она ее нашла.

— Сначала я снимала свои видеолекции на любительскую камеру, но поняла, что это не то, не цепляет. Три недели обдумывала идею, как еще зацепить людей, и пришла в голову идея с бельем. Все-таки основная аудитория, на которую я рассчитывала, — мужчина со стажем, опытный за рулем, — говорит Большакова. — Хочется, чтобы они вспомнили ПДД. Мне очень повезло с видеографом, который сейчас уехал на ПМЖ во Францию. Он меня поддержал и сделал так, чтобы все выглядело красиво, а не пошло.

Автоледи записывается в студии. Сценариев не придумывает — смотрит, какие вопросы задают подписчики, и освещает эти темы. Так, в одном из последних выпусков по многочисленным запросам Рульная поведала о лекарственных препаратах, которые могут быть обнаружены в крови у водителя и вызвать вопросы у полицейских. Также, конечно, не остаются без внимания актуальные вопросы, новшества в законодательстве.

Простыли? Нервничаете? Рискуете лишиться прав! Любовь Рульная.

Узнают в торговых центрах и на дорогах

Гигантской популярностью канал Любови пока не пользуется, но она не переживает из-за этого, ведь находится в самом начале пути, да и дополнительных усилий, финансовых затрат для его развития не привлекает. Дома из-за откровенного контента неприятных разговоров тоже не возникает — с мужем женщина развелись несколько лет назад, а детям все нравится, они мамой гордятся и хвалят ее. Более того, иногда Рульную даже узнают в городе.

— Иногда сигналят из авто, машут руками, сердечки из пальцев складывают. А буквально месяц назад я была приятно удивлена! Меня узнала подписчица в торговом центре. Остановилась и на весь ТЦ кричит: «О, Любовь Рульная! Оказывается, вы так близко, я знакома со звездой!» Это так мило было, — не скрывает восторга героиня нашего материала. — Я рассмеялась и спросила: «Как же вы меня в шубе-то узнали?» А она сказала, что у нее память на лица хорошая и что на моих роликах она учила теорию и даже во многом благодаря им получила водительское удостоверение.

Доходит до того, что люди приходят в автошколу Любови и теряются, когда слышат ее настоящую фамилию:

— Они хихикают: «Надо же! А я к Рульной пришел учиться!» Эксперт по правилам поведения на дороге не собирается останавливаться и уже планирует новые проекты. В них она хочет задействовать своих самых рьяных поклонников — сыновей:

— В ближайших перспективах я планирую детский канал. Он будет не в белье, но тоже про безопасность на дороге. Хочется детям объяснить, как себя вести на дороге, что видит и не видит водитель, что вообще происходит на дороге. Я проводила занятия в школах в игровой форме и видела, что детям это интересно.

Любовь Рульная не реагируют на плохие комментарии, а ждет дельных предложений по темам Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Любовь Рульная не реагируют на плохие комментарии, а ждет дельных предложений по темамФото: Предоставлено "Комсомолке"

Любовь не исключает, что для «маленькой» аудитории будет доносить информацию в рифмах. Она, помимо всего прочего, увлекается поэзией и написала уже больше 10 стихотворений на тему безопасности дорожного движения.

Назвать второй канал Рульная решила «ХайПДД. Мудрые пешеходики». Главная цель такая же, как и во взрослой версии, — объяснить ребятам, как вести себя на дороге. После личной потери Любовь хочет, чтобы в авариях больше никто не умирал. И ведущая уверена — все у нее получится!

ИСТОЧНИК KP.RU

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