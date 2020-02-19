2020-02-19T09:59:55+03:00
Общество

Разработки молодых специалистов - эффективному производству

В Отрадном прошла XXXII региональная научно-техническая конференция молодых специалистов АО «Самаранефтегаз»
Александра БЕЛОВА
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Вне конкурса в конференции принимали участие 4 проекта студентов СамГТУ.

- Вы - будущее предприятия: от вас зависит, каким оно будет для всех нас, - обратился к молодым специалистам первый заместитель генерального директора по производству - главный инженер АО «Самаранефтегаз» Николай Останков. Он пожелал ребятам удачи. Для многих из них участие в научно-технической конференции - это шанс заявить о себе и сделать первые шаги по карьерной лестнице.

- Около 60% проектов находят практическое применение на производстве, - констатирует заместитель генерального директора-главный геолог АО «Самаранефтегаз», председатель жюри в секции «Геология и разработка нефтяных и газовых месторождений» Артур Манасян. - На конференции особенно отчетливо виден потенциал молодого специалиста, его возможности.

Шансом показать себя оператор по добыче нефти и газа Сергей Хусаинов воспользовался уверенно: второй год подряд компетентные судьи признают его доклад лучшим. - Я потомственный нефтяник. Прадед, дед и отец работали в бурении, а я выбрал добычу, - улыбается победитель. - Тема исследования связана с решением проблемы отказов установок электроцентробежных насосов по причине некорректного ввода технологических защит. Я предложил снизить человеческий фактор и автоматизировать данный процесс, что позволит повысить эффективность эксплуатации оборудования.

Победители и призеры региональной конференции в мае этого года отправятся отстаивать честь предприятия на кустовую конференцию молодых специалистов ПАО «НК «Роснефть». Ставки высоки: лучшие из лучших по итогам кустовой конференции будут защищать свои проекты в Москве. Сборная молодых специалистов АО «Самаранефтегаз» традиционно входит в число сильнейших, а это значит, что их идеи внедряются в производство на родном предприятии, а опыт транслируется и на другие общества группы Компании «Роснефть».

- Мы все сегодня испытываем общее чувство: чувство сопричастности к развитию предприятия, - отметил во время церемонии награждения победителей генеральный директор АО «Самаранефтегаз» Сергей Анжигур. - На мой взгляд, сейчас особенно важно развивать три направления: эффективность и цифровизацию производства, а также свести к минимуму воздействие на окружающую среду. Это важно для всех: для нас, для вас и для грядущих поколений.

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