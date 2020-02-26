2020-02-26T20:46:00+03:00
Общество

Радиоведущая "КП-Самара" Вера Цыганкова победила в окружном этапе конкурса "Медиа-ас 2020"

Церемония награждения журналистов, освещающих военные темы, впервые прошла за пределами России - в Таджикистане
Михаил ГОРЮНОВ
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Вера сделала отличную программу про подготовку к Параду ПобедыВера сделала отличную программу про подготовку к Параду ПобедыФото: Из личного архива
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На 201-й военной базе в Таджикистане, впервые за пределами РФ, сегодня награждали лучших журналистов окружного этапа Всероссийского фестиваля прессы "Медиа-ас Центр 2020". Среди тех, кого наградила комиссия Центрального военного округа, оказалась и ведущая радио "Комсомольская правда - Самара" Вера Цыганкова.

Вера стала лидером в номинации "Командный голос". На конкурс военной журналистики она отправляла программу о том, как Самарская область готовится к Параду Победы 9 мая 2019 года. О том, кто достоин участие в мероприятии, сколько пар сапог снашивают военные за время репетиций и не только Вере рассказал командующий парадом полковник Павел Олексюк.

- Очень горда получить такую награду из рук военных. Тем более в год юбилея Великой Победы, да еще и в такой теплой обстановке. Обещаю и дальше хорошо выполнять свою работу, служу России! - прокомментировала итоги конкурса радиоведущая. - А еще я прошла полосу препятствий!

Вере организовали не только интересную программу, но и вручили ценные подарки. Среди них, конечно, букет цветов, а еще статуэтка, книга и незабываемые впечатления.

Среди тех, кто награждал лауреатов, был и первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов. Он отметил, что благодаря работникам СМИ крепнет уверенность россиян и жителей других стран в том, что есть сила, которая может обеспечить мир и защитить в случае необходимости.

Генерал-полковник Александр Лапин, командующий войсками ЦВО, отметил, что впервые в "Медиа-Ас" вместе с российскими журналистами приняли участие корреспонденты из СМИ Таджикистана.

"Уровень подготовки - "домашние тапочки!": как в Самаре готовятся к параду Победы 9 мая

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- Вместе с военнослужащими ЦВО вы спасали жителей города Тулун от сильнейшего паводка, поэтапно ликвидировали последствия стихии, боролись с небывалыми лесными пожарами в Сибири, - заявил Лапин. - Важно, что события во время чрезвычайного происшествия на складе под Ачинском освещались объективно, без перегибов и паники. В работе журналиста в наше время приобретают значение не только талант, профессионализм, но и объективность и патриотизм.

Всего на окружном этапе конкурса члены жюри рассмотрели более 250 работ от журналистских коллективов регионов Поволжья, Урала, Сибири и Таджикистана. Теперь творческие работы из ЦВО будут направлены на финальный этап фестиваля "Медиа-АС", который пройдет на уровне Минобороны России в Москве. В дальнейшем творческие работы из ЦВО примут участие в финальном этапе, который пройдет на уровне Минобороны России в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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