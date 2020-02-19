Чемпионат мира по биатлону 2020, индивидуальная гонка, мужчины 19 февраля: прямая трансляция

В итальянском Антхольце продолжается чемпионат мира по биатлону. 19 декабря пройдёт прямая трансляция индивидуальной гонки на 20 километров у мужчин. Начнётся она в 16.15 по московскому времени. В ней примут участие и россияне.

Состав российской команды на мужскую гонку чемпионата мира 2020 19 декабря

За российскую сборную по решению тренерского штаба выступят Александр Логинов, Евгений Гараничев, Никита Поршнев и Эдуард Латыпов.

Александр Логинов, уже заработавший две медали, одна из которых высшего достоинства, выйдет на старт седьмым. 16 номер достался Евгению Гараничев, 43-й Никита Поршнев, 73-й Эдуард Латыпов.

В первой десятке стартуют в порядке выхода на лыжню Тьерри Ланже, Красимир Анев, Шон Доэрти, Зерафин Вистнер, Доминика Ландертингер, Якуб Штрвртецки, Сергей Семёнов, Йеспер Нелин, Доминик Виндиш. Всего участие в гонке 19 февраля примут 105 биатлонистов.

Эксперты считают, что с индивидуальным гонками у Логинов, который сегодня стал лидером российской сборной, пока не ладится. В числе основных претендентов на медаль Иоханесс Бо и Мартен Фуркад. Они выйдут на старт 54-м и 30-м соответственно.

Прямая онлайн-трансляция индивидуальной гонки на 20 км у мужчин в Италии на чемпионате мира по биатлону 2020 начнётся в 15.50 в прямом эфире на матч ТВ. На сайте kp.ru можно онлайн наблюдать за основными вехами гонки и промежуточные результатами российских спортсменов Логинов, Гараничев, Поршнева, Латыпова.