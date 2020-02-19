2020-02-19T18:09:11+03:00
Общество

«Это будет эстафета памяти!»: в Самаре в 2020 году Бессмертный полк станет и реальным, и виртуальным

Жители Самары смогут сформировать цифровой «Бессмертный полк» к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре будут собирать Виртуальный бессмертный полкВ Самаре будут собирать Виртуальный бессмертный полкФото: Кадр видео
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В 2012 году в России впервые прошла акция «Бессмертный полк». Люди с портретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, прошли по улицам городов. С каждым годом география акции расширялась, а участников становилось все больше. Руководитель регионального штаба «Бессмертный полк России» в Самарской области Светлана Прилепская рассказала, как пройдет акция в год 75-летнего юбилея Победы. Какие новые возможности появились у горожан, которые хотят увековечить память о своих родных.

– Количество участников «Бессмертного полка» растет с каждым годом. В 2020 году, вероятнее всего, будет рекорд. В Самаре его шествие выглядит особенно внушительно, ведь наша колонна становится частью прохождения Парада Победы, его «народной» частью. Я считаю, что эта акция очень важна, ведь желание встать в строй вместе со своим родственником подстегивает к поисковой деятельности. Люди больше узнают о своих героях, запрашивают дополнительную информацию. Она остается в семейных архивах, а значит, подвиг нашего народа никогда не будет забыт, – говорит Светлана Прилепская.

Первые герои виртуального бессмертного полка уже появились Фото: Кадр видео

Первые герои виртуального бессмертного полка уже появилисьФото: Кадр видео

В этом году «Бессмертный полк» традиционно пройдет по площади имени Куйбышева 9 мая. Но уже сейчас самарский филиал «Комсомольской правды» при поддержке правительства Самарской области реализует акцию для всех жителей Самарской области. Участником цифрового «Бессмертного полка» может стать каждый. Для этого нужно с хештегом #этомойгерой написать историю о подвигах своих родных или прислать ее на почту 1945kp@mail.ru. Самые трогательные и невероятные истории мы разместим на сайте kp.ru и напечатаем в сборнике «75 историй Самарского Бессмертного полка».

«Это будет эстафета памяти!»: в Самаре в 2020 году Бессмертный полк станет и реальным, и виртуальным

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– Это символичное число – 75 историй. Я призываю всех участников нашего «Бессмертного полка» обязательно присоединиться к этой акции. Считаю, что это хорошая инициатива, которая сподвигнет людей еще больше узнать о своей истории: исследовать архивы, поискать информацию в сети. Через такую кропотливую работу у молодых людей будет формироваться чувство патриотизма, любовь к семье, а значит, и к своей стране, – отметила Светлана Прилепская.

Приглашаем всех горожан присоединиться к акции «Комсомолки». Мы хотим, чтобы цифровой «Бессмертный полк» стал своеобразной эстафетой, которую будут передавать друг другу участники по всей области. Уверены, что каждому из наших читателей есть, кем гордиться. Расскажите о подвиге нашего народа, вставайте рядом с нами в цифровой «Бессмертный полк»!

ИСТОЧНИК KP.RU

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