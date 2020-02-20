2020-02-19T23:03:29+03:00
Спорт

Чемпионат мира по биатлону 2020: одиночная смешанная эстафета сингл-микст 20 февраля. Прямая онлайн-трансляция

Представляем текстовую и видео трансляцию одиночной смешанной эстафеты сингл-микст на чемпионате мира по биатлону в Италии 20 февраля. Результаты, промежуточные итоги между стрельбой, статистика
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Матвей Елисеев побежит сингл-микст и в этом годуМатвей Елисеев побежит сингл-микст и в этом годуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В завершающую стадию вступает чемпионат мира по биатлону, который в эти февральские дни проходит в итальянском Антерсельве. И 20 февраля на уже привычной спортсменам площадке пройдет одно из самых интересных соревнований - сингл-микст. Прямая трансляция смешанной одиночной эстафеты 20 февраля 2020 года начнется в 16.50 по московскому времени, это будет уже в восьмой день чемпионата.

Напомним, что пока у российской сборной немного наград: золото и бронзу взял Александр Логинов. На него делали серьезны ставки и одиночной гонке, но спортсмен не справился с погодой и волнением. Вмешались и проблемы со здоровьем: у Логинова что-то случилось с коленом, поэтому на стойке тремор не дал ему отстреляться чисто.

Сразу после одиночной гонки стало известно, кому тренерский штаб доверит сингл-микст. В смешанной одиночной эстафете российскую сборную представят Матвей Елисеев и Лариса Куклина. Гараничев показал себя в предыдущих гонках абсолютно не готовым к серьезным задачам. А Ларису тренер назвал самой свежей и отдохнувшей из спортсменок.

Стартовый номер россиян на сингл-микст чемпионата мира по биатлону 2020

Российские спортсмены стартуют одиннадцатыми (11). Перед ними бегут белорусы Анна Сола и Никита Лобастов, а вслед за российскими биатлонистами стартуют амерканцы Сюзан Данкли и Шон Доэрти.

Полный стартовый лист на одиночную смешанную эстафету сингл-микст 20 февраля в Италии

1. Франция: Анаис Бескон, Эммильен Жаклен

2. Эстония: Регина Оя, Рене Захна

3. Швеция: Ханна Эберг, Себастиан Семуэльссон

4. Германия: Франциска Пройс, Эрик Лессер,

5. Украина: Анастасия Меркушина, Дмитрий Пидручный

6. Норвегия: Марте Рёйселанд, Йоханес Бё

7. Австрия: Лиза Тереза Хаузер, Симон Эдер

8. Канада: Эмма Ландер, Кристиан Гоу

9. Швейцария: Лена Хекки, Беньямин Веггер

10. Беларусь: Анна Сола, Никита Лобастов

11. Россия: Лариса Куклина, Матвей Елисеев

12. США: Сюзан Данкли, Шон Доэрти

13. Италия: Дооротея Вирер, Лукас Хофер

14. Польша: Камила Жук, Анджей Нендза-Кубинец

15.Южная Корея: Анна Фролина, Тимофей Лапшин

16. Чехия: Маркета Давидова, Михал Крчмарж

17. Казахстан: Галина Вишневская, Владислав Киреев

18. Япония: Фуюко Татидзаки, Микито Татидзаки

19. Словакия: Вероника Махыньякова, Томаш Хасилла

20. Болгария: Мария Здравкова, Антон Синапов

21.Литва: Наталья Кочергина, Кароль Домбровский

22. Китай: Тан Цзялинь, Чен Фанмин

23. Словения: Ника Виндишар, Алекс Цисар

24. Латвия: Байба Бендика, Андрей Расторгуев

25. Румыния: Энико Мартон, Джордже Марьян Колтя

26. Финляндия: Мари Эдер, Теро Сеппяля

27. Бельгия: Лотте Ли, Флоран Клод

28. Хорватия: Ника Блаженич, Крешимир Црнкович

29. Великобритания: Винни Фонтейн

30. Венгрия: Сара Поня, Давид Паник

В 2019 году чемпионами в сингл-миксте стали норвежцы, вместе бежали Йоханес Бё и Марта Ройселан. Второе место осталось за Доротеей Вирер и Лукасом Хофером, это Италия, третье взяли шведы Ханна Эберг и Себастьян Самуэльсон. От России тогда выступали Евгения Павлова и Матвей Елисеев. Они стали 12ми.

Где смотреть одиночную смешанную эстафету чемпионата мира по биатлону 20 февраля 2020 года?

Прямую видео-трансляцию сингл-микста 20 февраля 2020 года из Италии покажет канал "МАТЧ ТВ". Трансляция доступна на сайте с первых минут.

Также соревнования покажет Евроспорт с 17.15 и потом повторит с 20.00.

Текстовую трансляцию одиночной смешанной эстафеты чемпионата мира 2020 проведет сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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