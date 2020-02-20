В Самаре поймали «колдунью», которая развела на миллионы рублей одиноких россиянок

Дар, передающийся по наследству

«Магия не знает препятствий. Где бы ни находился человек, она отыщет его и окажет нужное воздействие» — такими яркими словами потомственный предсказатель Анна завлекает публику на своем официальном сайте. Молодая и, судя по фотографиям, загадочная девушка уверяет, что работает исключительно с белой магией. Дар передался ей по наследству и благодаря ему она якобы способна помочь в любой беде.

«Сила моих обрядов заключается в старинной книги нашего поколения которое передавалось много лет..» — даже грамматические и орфографические ошибки в саморекламе гадалки не смущают тех, кто к ней обращается. Да и с чего бы — она же волшебница, а не учительница. Ей простительно.

На своем сайте обманщица обещает настоящие чудесаФото: Скриншот сайта

А на днях выяснились еще несколько фактов из жизни необычной дамы. Как оказалось, ей 26 лет, зовут Светлана Волошина, живет в поселке Красный Яр под Самарой и в одиночку воспитывает 8-летнюю дочь. И самое главное, обманывает людей. Журналистам «Комсомолки» стало известно, что на Светлану, она же Анна, она же Снежана, написано как минимум 10 заявлений со всей страны. Потерпевшие, в большинстве своем женщины, обвинили ее в присвоении своих денег и драгоценностей. Ущерб — миллионы рублей.

— Подозреваемую в совершении мошеннических действий с использованием информационных технологий задержали 6 февраля. В 2019 году в социальных сетях она создала аккаунт и, выдавая себя за белого мага, оказывала услуги гражданам России по снятию порчи, а также приворотам и отворотам, — сообщил начальник отдела по борьбе с мошенничествами управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области Василий Подкорытов.

«Обидно и стыдно на душе»

Одной из первых в полицию на ведунью пожаловалась Татьяна Иванова из Кемеровской области. Личные данные бизнес-леди изменены по ее настойчивой просьбе.

— Очень тяжело, неприятно, обидно и стыдно на душе. Она очень жестокая и беспощадная в свои 26 лет, — признается Татьяна в разговоре с корреспондентом samara.kp.ru.

Светлана обещала проводить обряды и на кладбищахФото: соцсети

42-летняя Иванова попалась на удочку злодейки в сентябре 2019 года. Она разругалась с любимым и посчитала, что во всем виноваты чьи-то козни. Татьяна захотела «снять проклятье», вернуть супруга и в инстаграме нашла страницу anna_belaya_magiya. После общения в сети она созвонилась с чародейкой, но потом сильно об этом пожалела.

— Она очень жестоко издевалась над всеми, действовала по отработанной схеме, со всеми одинаково. Мне потом писала девочка Наташа из другого города, она тоже сильно пострадала, и все было как у меня! — рассказывает наша собеседница. — Волошина просто смеялась над нами, я думала, что покончу с собой!

«Вы на лохушку не похожи, как так?!»

Светлана в какой-то момент заявила Ивановой, что для решения проблем та должна прислать ей все свои ювелирные украшения. Вероятно, порча находится именно в золоте и с ним необходимо провести магические обряды, его надо закопать. Для этого у «мага Анны» есть вся ритуальная атрибутика — кресты, молитвенные книги, свечи и прочее. Желание вернуть любимого было настолько сильным, что Татьяна через курьерскую службу отправила фактически незнакомке драгоценностей на 3 миллиона рублей.

Всю атрибутику подозреваемой изъялиФото: соцсети

— Я не знаю, цыгане действительно гипнозом обладают? Она несколько дней выпрашивала золото, я не соглашалась. А потом просто в коматозе пребывала. То же самое и Наташа говорила: «Понимаю, что мошенница, обманывает, и все равно отправила», — вспоминает женщина. — Мне в полиции Самары сказали даже: «Вы на лохушку не похожи, как так?!» А вот так! Сейчас все здраво осознаю и понимаю, но...

Ценную посылку от жительницы Кемеровской области Светлана забрала в пункте выдачи на проспекте Кирова в Самаре. Сразу после этого она исчезла.

— Закрыла страницу, когда я сказала, что «ты в любом случае сядешь!» Постоянно все меняла, начиная с номера телефона, карт. Переименовывала себя в соцсетях, — продолжает пострадавшая. — Она не боялась ничего и никого. Думала, что непобедима. А теперь признает вину, потому что у меня много доказательств. Даже была готова все возместить, а потом, когда услышала сумму моего ущерба, округлила глаза: «Откуда так много!?»

В поисках других жертв

Полиция просит всех жертв этой девушки обратиться в ОВДФото: ГУ МВД России по Самарской области

Но аппетиты Волошиной не падали, а наоборот росли. В ноябре она аналогичным методом развела жительницу Москвы.

— Та просила вернуть в семью мужа. В ходе общения подозреваемая вошла к ней в доверие, говорила, что проводит ритуалы, и в ходе общения похитила у нее больше 4 с половиной миллионов рублей — 2 миллиона потерпевшая добровольно перевела на карту злоумышленницы, еще на 2,5 миллиона отправила золото, — объяснил Василий Подкорытов. — Общались они каждый день, пострадавшая звонила «колдунье», желала ей доброго утра, интересовалась делами.

В ходе обыска у обманщицы изъяли атрибутику, с помощью которой она «отмаливала» чужую беду и возвращала мужей в семью. Светлана не ждала, что ее разоблачат. Во время задержания она явно была шокирована, смогла лишь сказать, что ничем не занимается, является домохозяйкой.

В Самаре задержали колдунью.

Как информирует облМВД, на Волошину завели уголовное дело по факту совершения мошеннических действий в особо крупном размере. В ходе допроса злоумышленница призналась, что сдавала украшения в ломбард, а деньги тратила на себя и ребенка. Сейчас силовики пытаются вернуть похищенное законным владельцам и отыскать других, кто стал жертвой самарской «колдуньи».

— Всех, кто пострадал от противоправных действий задержанной, просим обратиться в ближайший отдел полиции или сообщить по телефону 020 (102 с мобильных федеральных операторов сотовой связи), — отметили в полицейском ведомстве.

Сейчас «белый маг Анна» находится под стражей. Теперь ей грозят не только огромные выплаты компенсаций, но и 10 лет за решеткой. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.