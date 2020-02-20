Норвежские биатлонисты взяли золото в сингл-миксте, Куклина и Елисеев только пятые

Норвежские биатлонисты взяли золото на Чемпионате мира 2020 по биатлону в Италии. Гонку Марта Ройселанд начала не лучшим образом. На первой стрельбе она была только шестая, зато после третьей стрельбы Йоханес Бё поднял их пару на первое место.

Россияне заняли пятое место, проиграв лидерам целую минуту. Лариса Куклина стартовала не самым лучшим образом, Матвей Елисеев на первой мужской стрельбе был точен, но ходом серьезно проигрывал соперникам, а потом начал мазать. Матвей Елисеев ходом показал третий результат. Точная стрельба могла бы помочь россиянам, но чуда не произошло.

Вторыми в гонке стали немцы Лессер и Пройс, а третьими вырвавшиеся уже к концу вперед французы Бесконд и Джаклин. Швейцарцы хорошо шли на протяжение нескольких кругов, но под конец два промаха Семуэльсона отбросили их назад.

А вот Италия шансы на победу потеряла практически сразу, Доротея Вирер допустила семь промахов и даже отправилась на дополнительный круг.

Впереди еще мужская и женская эстафеты. Пока что у россиян всего две медали: золото Логинова в спринте и его же бронза.