2020-02-20T18:29:34+03:00
Общество

Большой брат следит за полем: в Самаре искусственный разум научили выращивать пшеницу

Компьютерный разум сам проанализирует все данные с дронов и спутников и распределит удобрения, технику и другие ресурсы
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Может человек к земле и ближе, а вот компьютерный мозг - расчетливееМожет человек к земле и ближе, а вот компьютерный мозг - расчетливееФото: Мария ЛЕНЦ
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Самарские ученые поставили искусственный интеллект на службу сельскому хозяйству. Они разработали «Умное поле» - систему, которая позволяет практически без участия человека собирать данные о состоянии посевов, погоде и природных факторах. Затем компьютерный разум сам принимает решения о том, что делать: сколько внести удобрений, какие пестициды применить, какую технику вывести на поле. Система умеет анализировать агрохимические характеристики поля, его рельеф и на основании заложенных в базу данных выдавать советы и рекомендации. То есть компьютер практически становится фермером, который может самостоятельно вести хозяйство. При этом он может быстро и качественно учитывать множество факторов, следить за изменениями в погодных прогнозах, переназначать технику, если какие-то машины ломаются. В общем, компьютер посчитает быстрее и точнее, чем человек.

- Сам компьютер - мозг, у него есть руки - это дроны и спутники, с их помощью он мониторит проблемные зоны. В итоге, обработав информацию, искусственный интеллект находит проблемные зоны, точно распределяет необходимые ресурсы, в том числе технику, пересчитывает экономику хозяйства, - рассказывает руководитель проекта, доктор технических наук СамГТУ Петр Скобелев. Результаты исследования его команды опубликовали в журнале Cybernetics and Physics и на этом ученые не собираются останавливаться.

Авторы проекта получили грант от министерства образования и науки и скооперировались с коллегами из самарского НИИ сельского хозяйства. Кстати, новый робот-фермер - не просто фикция, он уже трудится в нескольких хозяйствах в России. Пока что он умеет только выращивать пшеницу, но сейчас искусственный мозг учат заниматься рисом и другими культурами. Спрос на компьютерного фермера разумного есть в Китае, Тайланде и Шри-Ланке, там в скором времени могут примерить пилотный проект российских ученых на местные реалии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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