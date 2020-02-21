Масленица 2020 в Самаре: полная программа праздника

Масленица 2020 в Самаре станет общегородским праздником проводов зимы и встречи долгожданной весны. Отмечать сытные дни будем с размахом – гулянья растянутся на целую неделю. Смотрите полную программу празднования Масленицы в городе.

Масленица на улице Ленинградской

Проводы зимы начнутся с понедельника, 24 февраля. На пешеходной улице Ленинградской, между улицами Чапаевской и Молодогвардейской веселить народ будут музыкальные коллективы, казаки покажут свое мастерство владения шашкой, будут традиционные угощения блинами с горячим чаем из самовара.

Улица Ленинградская, между ул. Чапаевской и Молодогвардейской.

24 февраля.

Масленица в Самарском зоопарке

Самарский зоопарк всю масленичную неделю будет радовать своих посетителей праздничными программами, в которых: фотосессии с прирученными животными (кроликом, крысой, эублефаром и другими); мастер-классы по изготовлению куклы Маслены, масок, птичек; всевозможные конкурсы и викторины («Волшебный короб», «Животные в русских сказках», «Русские сказочные герои»). Все участники праздничных программ получат от зоопарка сувениры на память. Вот подробная программа Масленицы 2020 в Самарском зоопарке:

24 февраля – мастер-класс «Кукла Маслена», встреча со сказочными героями и прирученными животными, на которой можно погладить животных и сфотографироваться, конкурсная программа;

25 февраля – аквагрим, мастер-класс «Маска «Солнышко»,встреча со сказочными героями и прирученными животными, на которой можно погладить животных и сфотографироваться, конкурсная программа;

26 февраля – мастер-класс «Птички-веснянки», встреча со сказочными героями и прирученными животными, на которой можно погладить животных и сфотографироваться, конкурсная программа;

27 февраля – мастер-класс «Кукла Маслена», встреча со сказочными героями и прирученными животными, на которой можно погладить животных и сфотографироваться, конкурсная программа;

28 февраля – мастер-класс «Куклы-самокрутки из ткани», встреча со сказочными героями и прирученными животными, на которой можно погладить животных и сфотографироваться, конкурсная программа.

Самарский зоопарк, ул. Ново-Садовая, 146.

24 – 28 февраля, с 13.00 до 14.00.

Цена билетов: 150 – 300 руб.

На Масленице гостем предложат традиционные забавы.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Масленица на площади Куйбышева

Усадьба самарского Деда Мороза будет работать с 28 февраля по 1 марта, с 12.00 до 20.00. Каждый может прийти и попрощаться с зимним волшебником, поблагодарить его за исполненные на Новый год желания. Всех, кто придет в гости в усадьбу, ждет театрализованное представление с участием Деда Мороза и Весны.

29 февраля на площади Куйбышева заработает Город мастеров, в котором развернется большая ярмарка с изделиями ручной работы из дерева, лозы, глины, будут продавать масленичные фигурки, игрушки в народном стиле и обереги, посуда и многое другое.

Большое гулянье развернется на площади Куйбышева 1 марта. Здесь становят несколько больших чучел Маслены, на сцене будут выступать народные коллективы, для детей покажет представление кукольный театр, ведущие проведут конкурсы песен и частушек.

Согреться можно будет на спортивных соревнованиях – перетягивание каната, бои подушками, прогулка на ходулях. И конечно, все согреют горячие ароматные блины с чаем. 10 тысяч блинов обещают испечь прямо на площади и раздать всем желающим.

Площадь Куйбышева.

28 – 1 марта.

Главное гулянье развернется на площади Куйбышева.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Масленица в Загородном парке

Здесь русский народный праздник для горожан по традиции устроит Культурный центр «Светлица». На гулянье будут традиционные масленично-ярмарочные забавы: игры и хороводы, кулачные бои «стенка на стенку» и штурм снежной крепости, сжигание чучела Масленицы и горячие блины.

Загородный парк, ул. Ново-Садовая, 150.

1 марта, 12.00.

Вход свободный.

Праздновать проводы зимы будут на многих площадках Самары.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Широкая масленица в «МЕГЕ»

Пора выходить из зимней спячки! Прямо на парковке возле ТЦ «МЕГА» будут отмечать старинный русский праздник. Гостей ждут зажигательные выступления творческих коллективов города, народный керлинг, перетягивание каната, а Федерация Самарской области по городошному спорту проведет турнир по городкам.

ТЦ «МЕГА», 24 км Московского шоссе, 2.

1 марта, 12.00.

Вход свободный.

Масленица в Реабилитационном центре «Иппотерапия»

Всех желающих приглашают прийти и отпраздновать проводы зимы в клубе, где обитают красивые и добрые лошади. Гостей ждет театрализованное представление «Прощай, Масленица широкая!», конкурсы, подвижные народные игры на свежем воздухе, катание на лошадях и еще много приятных праздничных сюрпризов.

РЦ «Иппотерапия», Барбошина поляна, 6 линия, участок 1, 3.

28 февраля, 15.00.

Вход свободный.

Масленица в Детской картинной галерее

В Детской картинной галерее предлагают встретить весну по всем правилам. Для этого нужно знать старинные русские традиции проводов зимы. О них поведают на лекции и мастер-классах, на которые приглашают и детей, и взрослых. На беседах подробно расскажут, как встречать каждый день Масленицы, откроют секрет, чье чучело сжигают в этот праздник, и почему у него нет лица. На мастер-классе можно будет сделать свою куклу Маслену.

Детская картинная галерея, ул. Куйбышева, 139.

27, 28 февраля, 15.00.

Цена билета: 150 руб. Требуется предварительная запись по телефону 332-43-98.

Куклу Маслены научат делать на мастер-классах.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЭКСКУРСИИ НА МАСЛЕНИЦУ 2020 В САМАРЕ

Масленица в «Русской слободе»

Чтобы отметить Масленицу 2020 в Самаре в особой атмосфере, горожан приглашают на экскурсию в старинную «Русскую слободу». Гости посетят конюшни, покормят лошадей, покатаются верхом, увидят кузницу. На память можно будет сделать фото в настоящих русских доспехах. В русской избе их будут ждать горячие блины и чай.

Русская Слобода, поселок Красная Глинка, ул. Батайская, 16.

Добраться можно: на автобусах №№1, 50.

29 февраля, 12.30.

Цена билетов: взрослый – 600 руб., дети до 14 лет - 500 руб.

Масленица в «Древнем мире»

Как здорово отметить старинный праздник на природе, за городом! В «Древнем мире» для провожающих зиму проведут веселые зимние конкурсы, споют масленичные песни и частушки, устроят подвижные игры. Можно будет прокатиться на санях, покататься с горки, пострелять из лука, посетить жилище Каменного века. Ну и как же без блинов! Каждый гость получит на память от «Древнего мира» масленичный сувенир и амулет-оберег. И еще на память останутся фото в доспехах древних витязей.

Центр исторического моделирования «Древний мир», Красноармейски район Самарской области.

1 марта, с 10.00, 12.00 и 14.00.

Цена билетов: дети - 680 руб., родители – 150 руб.

Масленица в селе Дубовый умет

Историко-краеведческий музей Волжского района в селе Дубовый умет приглашает на масленичную программу, которая расскажет о традициях празднования Масленицы на Руси. Гости музея узнают о том, почему каждый день последней зимней недели носит свое название. Для гостей проведут мастер-класс по изготовлению традиционной соломенной куклы. Угостят блинами с чаем. На улице проведут веселые молодежные масленичные игры и сожгут чучело Масленицы.

Историко-краеведческий музей Волжского района, с. Дубовый умет.

24 февраля по 8 марта.

Цена билетов: 350 руб.

Масленица на ферме маламутов

А можно встретить весну катаниями на собачьих упряжках! На целый день детей и взрослых приглашают на ферму, де обитают ездовые собаки, за новыми впечатлениями. Гостей ждет лыжная прогулка, сытный обед, знакомство с породой маламут. Катание на собачьих упряжках и, конечно, фото на память с суровыми маламутами. На загородной ферме обитают не только собаки, здесь можно пообщаться с другими животными. Экскурсия будет длиться с 8.30 до 16.00. Организаторы обещают организованно отвезти туристов на ферму и обратно.

1 марта, с 8.30.

Цена билетов: 2800 руб.

Для участия в туре звоните: +7 (963) 917-77-37, пишите на Viber/WhatsApp/Telegram: +7 (963) 917-77-37.