День защитника Отечества в Тольятти: полная программа праздника 22 и 23 февраля в рамках «Время Тольятти - 2020»
Стала известна программа празднования Дня защитника Отечества в Тольятти 22 и 23 февраля 2020 года. Праздничные мероприятия пройдут в рамках акции "Время Тольятти - 2020", посвященной празднованию 50-летия выпуска первого автомобиля ВАЗа.
Культурная программа для тольяттинцев и гостей города продлится два дня.
Программа на 22 февраля, суббота.
Праздник начнется в 11.00 сразу на нескольких площадках: ул. Комсомольская, 78 и ул. 40 лет Победы, 42, а также парк Комсомольского района. Гостей ждут:
- турнир по мини-футболу на снегу,
- игра "Зарница",
- концерт детских творческих коллективов,
- интерактивные площадки и мастер-классы,
- полевая кухня.
Завершится праздник в 13.00.
11.00 - 13.00 В парке Комсомольского района и на территории LADA-парка (лыжная база, ул. М.Жукова, 49) пройдут спортивные мероприятия: показательные выступления спортсменов и тренеров, спортивные игры, викторины, открытые тренировки.
15.00-17.00 ТРК "Русь-на-Волге", ул. Революционная, 52А: игровая программа "Культурный Автоград" с выступлением творческих коллективов, играми и викторинами на знание истории завода и города.
Праздник в Комсомольском районе
Программа на 23 февраля, воскресенье
11.00 - 14.00, парк Центрального района
Большая концертно-развлекательная программа "Веселая ярмарка": полевая кухня, творческий концерт коллективов КДЦ "Буревестник".
12.00 - 15.00, парк Комсомольского района
Праздничная концертная программа "Солдатский конверт": творческие коллективы ДЦ "Русич", игра, конкурсы и горячая каша.
11.00 - 16.00, Парковый комплекс истории техники имени К.Г. Сахарова
Праздник в Центральном районе
Ежегодный фестиваль «Мужские игры», посвященный Дню защитника Отечества. В программе богатырские забавы, зимний картинг на гоночной трассе Парка, лазертаг, танковый поединок на моделях танков Второй Мировой войны, страйкбол.
А самым активным участникам акции обещают интересные призы.
Праздник в Автозаводском районе
ИСТОЧНИК KP.RU