2020-02-21T17:30:40+03:00
Общество

День защитника Отечества в Тольятти: полная программа праздника 22 и 23 февраля в рамках «Время Тольятти - 2020»

Стало известно, как отметят День защитника Отечества в Тольятти 22 и 23 февраля, полная программа акции «Время Тольятти - 2020», когда пройдет концерт в парке Центрального района
Екатерина ВЯЗЕМКИНА
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Тольяттинцев ждут интересные развлечения. Фото: горадминистрация ТольяттиТольяттинцев ждут интересные развлечения. Фото: горадминистрация Тольятти
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Стала известна программа празднования Дня защитника Отечества в Тольятти 22 и 23 февраля 2020 года. Праздничные мероприятия пройдут в рамках акции "Время Тольятти - 2020", посвященной празднованию 50-летия выпуска первого автомобиля ВАЗа.

Культурная программа для тольяттинцев и гостей города продлится два дня.

Программа на 22 февраля, суббота.

Праздник начнется в 11.00 сразу на нескольких площадках: ул. Комсомольская, 78 и ул. 40 лет Победы, 42, а также парк Комсомольского района. Гостей ждут:

- турнир по мини-футболу на снегу,

- игра "Зарница",

- концерт детских творческих коллективов,

- интерактивные площадки и мастер-классы,

- полевая кухня.

Завершится праздник в 13.00.

11.00 - 13.00 В парке Комсомольского района и на территории LADA-парка (лыжная база, ул. М.Жукова, 49) пройдут спортивные мероприятия: показательные выступления спортсменов и тренеров, спортивные игры, викторины, открытые тренировки.

15.00-17.00 ТРК "Русь-на-Волге", ул. Революционная, 52А: игровая программа "Культурный Автоград" с выступлением творческих коллективов, играми и викторинами на знание истории завода и города.

Праздник в Комсомольском районе

Праздник в Комсомольском районе

Программа на 23 февраля, воскресенье

11.00 - 14.00, парк Центрального района

Большая концертно-развлекательная программа "Веселая ярмарка": полевая кухня, творческий концерт коллективов КДЦ "Буревестник".

12.00 - 15.00, парк Комсомольского района

Праздничная концертная программа "Солдатский конверт": творческие коллективы ДЦ "Русич", игра, конкурсы и горячая каша.

11.00 - 16.00, Парковый комплекс истории техники имени К.Г. Сахарова

Праздник в Центральном районе

Праздник в Центральном районе

Ежегодный фестиваль «Мужские игры», посвященный Дню защитника Отечества. В программе богатырские забавы, зимний картинг на гоночной трассе Парка, лазертаг, танковый поединок на моделях танков Второй Мировой войны, страйкбол.

А самым активным участникам акции обещают интересные призы.

Праздник в Автозаводском районе

Праздник в Автозаводском районе

ИСТОЧНИК KP.RU

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