2020-02-23T07:26:02+03:00
Общество

«Садык - значит друг»: самарский военный рассказал о командировке в Сирию и маленьком ангеле

Военный комендант в Самарской области подполковник Георгий Петрунин провел в Сирии несколько месяцев, его подразделение обеспечивало безопасность авиабазы Хмеймим
Александра БУДАЕВА
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Подполковник Георгий Петрунин возглавляет военную полицию в СамареПодполковник Георгий Петрунин возглавляет военную полицию в СамареФото: Александра БУДАЕВА
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Георгий Петрунин – из династии военных, семь поколений его семьи служили Отечеству: казаки из Волгоградской области принимали участие практически во всех войнах, в которые вступала Россия. О силе и отваге прадеда военного коменданта Самары, Петра Мордвинцева, который был настоящим великаном – его рост превышал 2 метра, до сих пор ходят легенды. Он служил в лейб-гвардейском казачьем полку и погиб в бою в июле 1943 года в Курской области.

Восьмое поколение Петруниных – это младший сын Юра, он сейчас учится в кадетском корпусе МВД, и старший сын Егор, он сейчас служит в разведывательных подразделениях ЦВО. Выпускной Егора в 2017 году Георгий Викторович видел только на фотографиях: в это время он был в Сирии.

Прадед военного коменданта - Петр Мордвинцев был великаном ростом более 2 метров Фото: Из личного архива героя публикации

Прадед военного коменданта - Петр Мордвинцев был великаном ростом более 2 метровФото: Из личного архива героя публикации

ЖАРЕНОЕ СОЛНЦЕ

– Это не первая моя командировка в зону боевых действий, но самая жаркая в буквальном смысле: днем в тени было +60 градусов, – вспоминает Георгий Петрунин. В Самаре он возглавляет военную полицию, обеспечивая порядок и безопасность военных частей, военного следствия и прокуратуры. В Сирии его отряд обеспечивал безопасность авиабазы Хмеймим – их задачей было не пустить ни одну мышь неучтенной и недосмотренной через КПП, следить за безопасностью авиабазы.

В первые дни командировки бывало непривычно, чувствовалась скованность у военнослужащих, даже ночью просыпались под рев взлетающих и садящихся самолетов. Через какое-то время жизнь «налаживалась», и в ней появлялось место юмору.

– В свободное время мы ходили в спортзал, который развернули на авиабазе Хмеймим, а также в подразделения Центра примирения враждующих сторон, где занимались и сирийские военнослужащие. Парни там здоровые были, – вспоминает Георгий Петрунин. – Наверное, им хотелось показать свою силу. Начали жать штангу от груди: 60, 100, 140 кг. На этом конкуренты у меня кончились. Не знали ребята, что в Самаре я до 180 кг от груди жму, выигрываю соревнования среди ветеранов.

С товарищем в Сирии Фото: Из личного архива героя публикации

С товарищем в СирииФото: Из личного архива героя публикации

«САДЫК» ЗНАЧИТ «ДРУГ»

По-арабски Георгий Петрунин говорить за время командировки не научился, но несколько слов усвоил: чаще всего от местных русские военные слышали слово «садык», которое переводится как «друг».

– Однажды к нам подошел сириец и говорит, что дочка хочет поцеловать русского солдата, но стесняется попросить. Смотрю – а там малышка стоит, ну прям ангелочек маленький. Рядом был фотограф, сделали снимки на память. Это, наверное, самый дорогой снимок из тех, что у меня есть, – признается самарский военный.

Маленькая девочка очень хотела поцеловать русского военного Фото: Из личного архива героя публикации

Маленькая девочка очень хотела поцеловать русского военногоФото: Из личного архива героя публикации

Фотографий из Сирии у Петрунина немного, но те, что есть – очень дороги. На них запечатлены розы, которые цвели прямо на аэродроме благодаря плодородной сирийской земле, сослуживцы, с которыми они настолько сблизились, что до сих пор поддерживают связь, хотя жизнь разбросала их по разным регионам, и даже… сирийский православный священник.

По словам Петрунина, в провинции Латакия, где находится Хмеймим, народ живет толерантный: мусульмане спокойно сосуществуют рядом с христианами, а православные храмы соседствуют с мечетями. Такой вот оазис умиротворения посреди земель раздора.

В провинции Латакия много православных священников Фото: Из личного архива героя публикации

В провинции Латакия много православных священниковФото: Из личного архива героя публикации

РАЗОБЛАЧЕНИЕ

Супруга и сыновья Виктора Петрунина о командировке в Сирию знали, а вот свою маму, живущую в Волгограде, он решил не волновать – сообщил ей, что уезжает на учения в Таджикистан – их туда часто отправляют, там военная база, – и будет звонить по мере возможности.

– И тут приезжают к нам на базу телевизионщики снимать репортаж из Хмеймима. Я не хотел в кадре быть, но деваться было некуда. В общем, увидела меня мама по телевизору и, когда я ей в следующий раз позвонил, с ходу уличила меня во лжи. Во второй раз уже, – с улыбкой рассказывает военный комендант из Самары.

На плодородной земле в Сирии розы растут чуть ли не сами собой Фото: Из личного архива героя публикации

На плодородной земле в Сирии розы растут чуть ли не сами собойФото: Из личного архива героя публикации

Во второй раз – потому что подобный случай был несколько лет назад во время командировки в Таджикистан. Тогда Нина Геннадьевна Петрунина случайно разоблачила сына, когда решила сама набрать его номер. После этого с ее счета списали все деньги, а когда она стала разбираться, что к чему, в офисе ее мобильного оператора ей сказали: «А что вы хотите? Вы же за границу звонили».

Вернувшись из Сирии, Виктор Петрунин завел собаку. Джек-рассел-терьер Ричард держит в тонусе военного коменданта и его жену Анну – пес полон энергии, радости и любви к окружающим.

Супруга Анна тоже служит в вооруженных силах Фото: Из личного архива героя публикации

Супруга Анна тоже служит в вооруженных силахФото: Из личного архива героя публикации

ИСТОЧНИК KP.RU

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