Концерт Алессандро Сафина в Самаре в 2020 году

Лауреат международных конкурсов, обладатель уникального природного голоса, сопряженного с высоким техническим и актерским мастерством, Алессандро Сафина свободно поет на нескольких языках, неизменно завораживая своих слушателей обаянием и чувственным тембром.

Помимо классический музыки, в репертуаре певца есть и эстрадные композиции, элементы поп-музыки, соула, песни из мюзиклов в сочетании с академическим вокалом, а также известная композиция Luna с альбома Insieme a te, знакомая многим как саундтрек самого популярного телесериала «Клон».

В сочетании с большим симфоническим оркестром выступление Алессандро Сафина позволит раскрыть наиболее смелые оттенки голоса, его необычайную полетность и объём звучания. Уникальный тембр, итальянское обаяние и популярные композиции позволят в полной мере ощутить атмосферу незабываемого праздника музыки и отдаться во власть очарования итальянской жизни, голоса исключительной теплоты и природной глубины, покорившей многие оперные и эстрадные сцены мира.

Алессандро Сафина начал увлекаться музыкой с девяти лет. Его родители были горячими поклонниками оперы и с самого детства старались привить эту страсть и своему сыну. В возрасте 17 лет Алессандро поступил в консерваторию Луиджи Керубини во Флоренции, и уже через несколько лет начал исполнять главные партии в ведущих театрах Европы. Получив в 1989 году первый приз Международного вокального конкурса им. Кати Риччарелли, артист начал активно работать в области академической музыки. Так, за несколько лет он исполнил ведущие партии в операх «Богема», «Севильский цирюльник», «Любовный напиток», «Русалка» и многие другие.

Знаменитым на весь мир Алеcсандро Сафина сделали его уникальный голос, природное обаяние, яркая харизма и творческая смелость. Исполняя арии из «Евгения Онегина» и «Богемы», артист мечтал приблизить оперное искусство к простому слушателю, «оживить оперу элементами поп-музыки». Так родился новый жанр, который сам певец позже назовет «оперным роком» - стилем, включающим в себя элементы поп-музыки, академического вокала, соула и даже мелодий мюзиклов.

Большой успех пришел к Сафина в Нидерландах, когда он принял участие в концерте The Night Of The Proms. Сингл Luna с альбома Insieme a te продержался на вершине голландского хит-парада в течение 14 недель. Сам альбом был выпущен более чем в 30 странах мира, стал «золотым» в Бразилии и на Тайване, а также четырежды «платиновым» в самих Нидерландах. После этого Алессандро подарил миру потрясающие дуэты с Сарой Брайтман, Элтоном Джоном и Юэном Макгрегором, Барбарой Хендрикс, Суми Чо и другими артистами. Помимо певческой карьеры, Сафина снимается в кино и принимает участие в записи саундреков (например, «Мулен Руж!»База Лурманна).

Сейчас знаменитый тенор выступает на лучших сценах мира - в Великобритании, Ирландии, Италии, Бразилии, Канаде, Корее, США, Франции, Нидерландах, России и в других странах.

В России первый концерт артиста состоялся в 2010 году. С тех пор российская публика очень тепло принимает артиста, с нетерпением ожидая новых выступлений Алессандро.

За последние пять лет певец дал множество концертов по всей России, также успел выступить в качестве приглашенного гостя в популярных телевизионных программах:«Вечерний Ургант», НТВ «История в деталях», Россия 1 «Аншлаг» - спец гость у В. Винокура, «Новая Волна» в Сочи, МУЗ ТВ, «Жара» г. Баку, член жюри «Памяти Муслима Магомаева» и т.д. И.Крутой и Emin стали близкими друзьями, как и В.Винокур, который самый первый пригласил А.Сафина в Россию.

Хочется отметить тот факт, что Алессандро Сафина - любимый певец британской королевы Елизаветы II.

Самарский окружной Дом офицеров, ул. Шостаковича, 2.

9 марта, 19.00.

Цена билетов: 2000 - 5000 руб.