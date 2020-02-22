2020-02-22T13:00:09+03:00
Спорт

Чемпионат мира по биатлону 2020. Мужская эстафета 22 февраля. Прямая онлайн-трансляция

Представляем прямую онлайн-трансляцию мужской эстафеты на чемпионате мира по биатлону 2020 в Италии. Стартовый лист, состав российской сборной, результаты после стрельбы
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Евгений Гараничев впервые побежит эстафету после 4-летнего перерываЕвгений Гараничев впервые побежит эстафету после 4-летнего перерываФото: Дарья ИСАЕВА
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Подходит к концу чемпионат мира по биатлону в Антхольце в Италии. Пока что российская сборная не может похвастаться серьезными успехами: у нас в активе по-прежнему всего две медали: золото и бронза, обе взял Александр Логинов. Изменить ситуацию россияне постараются в предпоследний день соревнований. Прямая онлайн-трансляция мужской эстафеты 22 февраля пройдет в 16:45 по московскому времени.

Спортсменам предстоит бежать по 7,5 километров каждому. Эксперты ожидают, что основная борьба развернется между Норвегией и Францией. В триумф сборной России букмекеры не слишком верят.

Состав российской сборной на мужскую эстафету 22 февраля

В мужской эстафете на чемпионате мира в Антхольце выступят Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Александр Логинов. Интересно, что сначала тренеры называли кандидатуру Карима Халили, но все же решили сделать выбор в пользу Гараничева. Болельщики недовольны: пять лет подряд спортсмен неудачно проходил свой этап, уходя на круги, а потом четыре года не выступал в эстафете. Предыдущая гонка на ЧМ-2020 также показала, что он не слишком хорошо готов в соревнованию.

Стартовый лист мужской эстафеты ЧМ-2020

Российская сборная 22 февраля начнет выступление четвертой. Первым бежит Евгений Гараничев, вытаскивать всех в финале будет Александр Логинов. Елисеев второй, Поршнев - третий.

Первыми бегут норвежцы Ветле Кристиансен, Йоханнес Дале, Тарье Бё, Йоханнес Бё, вторыми - французы Эмильен Жаклен, Мартен Фуркад, Симон Дистье, Кентен Фийон Майе, третьими - немцы Эрик Лессер, Филипп Хорн, Арнд Пайфер, Бенедикт Долль.

Сразу после россиян на трассу выйдут белорусы Антон Смольский, Никита Лобастов, Роман Елетнов, Сергей Бочарников. Шведы - восьмые.

Полный старт-лист.

Где смотреть мужскую эстафету ЧМ-2020 по биатлону?

22 февраля состоятся мужская и женская эстафеты. Мужчины стартуют в 16:45 по московскому времени, прямую видео трансляцию из Италии покажет Первый канал.

Следить за соревнованиями в режиме онлайн можно на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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