2020-02-22T18:18:41+03:00
Спорт

Логинов не сломался и добыл для России "деревянную" медаль в мужской эстафете на чемпионате мира по биатлону 2020

Сборная России заняла четвертое место на ЧМ 2020 по биатлону, первые французы, Йоханес Бе подвинул немцев и взял серебро
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Александра Логинова с утра постарались сбить с ритмаАлександра Логинова с утра постарались сбить с ритмаФото: EAST NEWS
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Сборная России заняла четвертое место в мужской эстафете на Чемпионате мира по биатлону 2020. Соревнования проходили 22 февраля и этот день начался для россиян не лучшим образом. В пять утра в номер к лидеру сборной Александру Логинову вломились с обыском полицейские. Формальный повод - личный тренер спортсмена Касперович находился на базе по чужой аккредитации. У спортсменов отобрали личные вещи, ружья. Конечно, на состоянии биатлонистов это сказалось не самым лучшим образом.

Но Логинов на старт вышел, как и Гараничев, которого зацепило рикошетом, ведь с коллегой они живут в одном номере. Евгений начинал первым: от него ждали и промахов на стойке, и других подвохов - биатлониста уже четыре года не ставят в эстафету. Но прокатился Гараничев не худшим образом. Был 15-м, на второй стрельбе не мазал. Вторым был Елисеев, который стрелял неплохо, но ехал медленно. Эстафету он сдал седьмым, знатно проиграв на последнем круге то, что отвоевал точными выстрелами. Никита Поршнев постарался немного сократить отставание . Разница с лидером составляла 2 минуты и пять секунд на смене.

Логинов на первой стрельбе был точен, к концу отставание от лидера он сумел сократить до минуты 44 секунд, и на финальном отрезке у него получилось обогнать словенца и прийти на финиш четвертымм.

Первая тройка ушла в отрыв. Почти все время соревнование шло между Францией и Германией, биатлонисты ушли настолько далеко от преследователей, что, казалось, их уже не настигнут. Но на последнем рубеже Бенедикт Долль из сборной Германии ушел на штрафной круг, занервничав. И в итоге золото взяла Франция, а Йоханес Бе, точно отстрелявшись, сумел догнать соперника и красиво обогнать его на подъеме.

В итоге серебро у Норвегии, которая отставала всю эстафету, а Германия только с бронзой.

На чемпионате мира 2020 по биатлону осталось только последнее соревнование. Завтра спортсмены бегут масс-старты. Александр Логинов - один из фаворитов.

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По словам комментатора Дмитрия Губерниева, который стал очевидцем случившегося, у спортсмена Александра Логинова изъяли телефон и компьютер (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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