Мачо плачут, не едят мясо и вяжут на спицах: 7 историй о том, как мужчины каждый день разрушают стереотипы

В ближайшие пару недель нас ждут два праздника, которые напомнят о том, что человечество разбито на 2 лагеря — мужчин и женщин. И в XXI веке глобализации, когда стираются границы между странами, грань между отличием людей по половому признаку соглашаются перейти немногие. Гендерные стереотипы живучи настолько, что даже самые успешные и образованные люди нет-нет да скажут, что место женщины — на кухне, или же поморщатся, если мужчина сразу не хватается нести тяжести.

Герои этого фотопроекта «КП-Самара» делают что-то «наоборот» из того, что, согласно общественному мнению, должны делать «настоящие» мужики и рассуждают о том, что же такое мужественность в наши дни.

Мужчины не сидят в декрете

Данила ушел в декрет вместо женыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Данила, журналист, 34 года

Моя жена Лена - предприниматель, работа агентства без нее останавливается. Поэтому задолго до рождения Агаты мы точно знали, кто пойдет в декрет. И неплохо обустроились в житейском плане. Однако психологически я оказался не готов к новой роли. Все мое время вдруг оказалось посвящено делам заботы, абсолютно непривычным. При этом замешательство, недосып, ощущение отказа от себя были помножены на чувство огромной ответственности за чужую жизнь. Думаю, женщинам обычно помогает выдерживать этот стресс изменение гормонального фона. Мой организм подстроиться не смог. Я постоянно ощущал неконтролируемое чувство тревоги. В какой-то момент оно стало ошеломляющим, парализующим, и я ступил на территорию большого депрессивного расстройства. Агате исполнилось два месяца, а папа начал принимать антидепрессанты. Нужно учесть, что когда “папа в декрете”, мама все равно не может работать с полной отдачей. В нашем случае каждому родителю досталось примерно поровну заботы о ребенке. Помогали бабушки, позже мы стали приглашать няню. Все равно в декрете нагрузки мне хватало, и пришлось как бы пересобрать себя заново. Родительство - это вообще отказ от удобного эгоцентричного представления о мире, переход в другой режим бытия. Я иногда вижу, как мужчины его не просто боятся совершить, но избегают всякого намека на перемены такого рода. Например, стараются реже бывать дома. Ситуация парадоксальная. Пребывание с младенцем может чувствоваться как угроза мужественности. Но, с другой стороны, разве не относятся к характеристикам мужественности готовность брать на себя ответственность и умение встречать трудности с открытым забралом? Просто в данном случае трудности - это не выплата по ипотеке, а младенец с коликами. Прошло уже почти полтора года, как я вышел из декрета, а Агата начала ходить в детский сад. Дочка - мой лучший друг и главный антидепрессант... Но на второго ребенка я пока не согласен.

Настоящее мужское хобби - рыбалка

Андрей любит вязать, а не рыбачитьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Андрей, коммерческий директор, 42 года

Вечерами, придя после работы домой, я наслаждался семейным уютом и отдыхал. Меня ждал ужин и улыбка жены. Она вязала, а я смотрел на нее, как она ловко превращает нить в сложный узор. Мне захотелось попробовать, я попросил показать что к чему. Оказалось это очень увлекательное занятие, вязать. Я начал с простого, решил связать шарф и не мог остановиться. Шарф получился трех метровым и совершенно не пригодным к носке. Позже я освоил более сложные вещи. Для меня, это стало отдыхом после трудного дня и возможностью больше общаться с женой. Для мужчины карьера важна, идти к цели, быть первым. Но самое важное в жизни это семья. Для меня важно иметь общие интересы с близкими. Важно проводить время вместе. Все, чего мужчина достигает в жизни, он делает для семьи, для жены и детей. Именно семья является основой, самой главной целью в жизни каждого мужчины.

У мужчины должна быть крутая тачка

"Тачка" Ивана тоже очень хорошаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Иван, 29 лет, инструктор по конному туризму

Раньше верховая езда считалась традиционно мужским занятием. Сидя на коне мужчины воевали, охотились, состязались. А дамы, вплоть до 19 века, участвовали только в легких прогулках для развлечения. Любопытно, как в наше время поменялась ситуация. Лошадьми, конным спортом сейчас, кажется, больше занимаются женщины. Потому что животные требуют внимания, ухода, терпения. Но вот у нас, в «Русской слободе», конюшней занимаюсь я. Верхом я с 14 лет, но и водительские права у меня тоже есть. Потому что считаю, что средство для передвижения надо выбирать по ситуации: в городе — железный «конь», в лесу - обычный. Кстати, лошадь ведь может пройти даже там, где на квадроцикле не проедешь. У нас в семье одна машина на троих — меня, отца, и брата. Это рационально и экологично. Я не мечтаю о том, как бы собрать денег и купить навороченную тачку — для меня это излишество и совсем не атрибут мужественности. Считаю, что мужчину характеризует прежде всего ответственность, умение быть стеной и опорой для своей, реализовать свои цели.

Хочешь красивое тело — жми в спортзале

Сергей любит балетФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сергей, 27 лет, артист балета

В детстве отец хотел отдать меня на бокс, но мама с бабушкой были категорически против. Поэтому сначала я оказался в музыкальной школе. Закончить не получилось — уехал поступать в хореографическое училище. Отучился там и теперь уже седьмой сезон работаю в театре оперы и балета. Надо мной никогда не потешались, что вот, мужчина, в трико танцует. Наоборот, относились с уважением, особенно когда видели сложные приемы на сцене. Во многих постановках приходится по много раз поднимать балерину, и физические нагрузки действительно большие. Если посчитать общее количество всех этих «поднял-поставил» за спектакль, но пару тонн наберется. Я не хожу в тренажерный зал, но у меня в гримерной есть гантели. Я регулярно занимаюсь, потому что без этого было бы недостаточно силовых нагрузок. Если же говорить о том, каким должен быть настоящий мужчина, то, на мой взгляд, прежде всего ответственным и принципиальным, особенно если у него есть семья.

Мужчины не могут без мяса

Александр не ест мясоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Александр, 45 лет, индивидуальный предприниматель

Я перестал есть мясо, когда был студентом. По финансовым соображениям. Потом были этапы, когда моя позиция подкреплялась каким-то философскими соображениями. Сейчас меня просто не тянет, да и неприятно: в мясе вижу убитое животное. Я считаю, что отказ от мяса не мешает мне быть в хорошей физической форме, а то, что оно мужчине необходимо как воздух для спортивной и сексуальной активности — выдумки.

Если говорить о гендере, то я себя больше определяю как человека, а не как мужчину. Но если все-таки выделять атрибуты мужественности, то это готовность экспериментировать, умение опираться прежде всего на себя — собственное мнение и понимание жизни.

Нужно работать на настоящей, мужской работе

Петр, 27 лет, лэшмейкер.

Петр делает "реснички" клиенткамФото: Светлана МАКОВЕЕВА

У меня было желание ни от кого ни зависеть и я думал о своем деле. Я работал директором салона сотовой связи. Как-то зашел в бухгалтерию и услышал, как девушки обсуждают, сколько они тратят на то, чтобы быть красивыми. Так у меня появилась идея работать в этой сфере. Меня подтолкнуло то, что наш офис закрывали. Меня собирались перевести на меньшую зарплату, я отказался. Пошёл учиться на лэшмейкера. Было очень тяжело. Это кропотливая работа, как микрохирургия. Постоянно находишься в напряжении. На одного человека уходит по несколько часов. И выпадают такие рабочие дни, когда приходится сидеть в положении «коршуна в нападении» в целом до 12 часов в сутки. Есть еще и психологические сложности. Я интроверт, и ежедневные, иногда слишком откровенные рассказы клиенток меня выматывают. Не понимаю, почему видя меня впервые, некоторые начинают говорить про свою сексуальную жизнь, например. Но, несмотря ни на что, я не намерен отступать. В этой профессии уже 5 лет и планирую развиваться дальше. Ведь на мой взгляд, быть мужчиной - это не выбрать традиционно «мужскую» профессию. Это прежде всего ответственность — за свои слова, договоренности и за то дело, которым решил заниматься.

Мужчины не плачут

Герман умеет плакатьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Герман, 35 лет, актёр драматического театра

Мужчина - плачет. Только происходит это не потому, что у него плохое настроение или день не задался. Слёзы у него появляются по серьезным поводам. В них выливается предельная обида на то, что он не может что-то изменить, с чем-то справиться, что от его усилий больше ничего не зависит. Это касается, например, смерти близких или каких-то других необратимых ситуаций.

Плакать на сцене сложно. Мне кажется, что каждый артист «подтягивает» какой-то свой печальный жизненный опыт, когда в пьесе есть подобные эпизоды. Он возвращается к нему снова на глазах у зрителя. Потому что слёзы, за которыми не стоит ничего прожитого, выглядят фальшиво. А все, что мы делаем на сцене, мы стараемся делать по-настоящему.

Но бывают и настолько сильно написанные пьесы, что слёзы появляются сами собой как проявление глубокой эмпатии к герою.

Хочу сказать, что у зрителей слёзы вызвать проще, чем смех. Но если у публики блестят глаза, то это не значит, что актёр зарыдал, а зал вместе с ним. Это значит, что ему удалось показать ту наивысшую степень отчаяния, когда стерпеть уже невозможно. И погруженность актёра настолько глубока в проживание этой эмоции, что профессионалы даже не сбиваются от внешних раздражителей, например, телефонных звонков.

Так вот, на мой взгляд, быть мужчиной — это не значит никогда не плакать. Это значит уметь принимать решения, брать ответственность на себя и держать слово.