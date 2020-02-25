2020-02-25T15:43:49+03:00
Общество

Стала известна цена билета на поезд Самара - Симферополь: как добраться до Крыма без пересадок

Стало известно, сколько будет стоить билет на поезд Самара - Крым, когда он начнет ходить и во сколько будет отправляться
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Из Самары можно будет добраться в Крым без пересадок. Фото: https://grandtrain.ru/Из Самары можно будет добраться в Крым без пересадок. Фото: https://grandtrain.ru/
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Начались продажи билетов на поезд Самара - Крым до Симферополя. Первые места в вагонах уже раскуплены. И от первых покупателей стало известно, сколько будут стоить билеты на состав, который отправится в путь через Крымский мост уже 26 апреля.

Такого ажиотажа, как с поездом из Москвы, нет. Пока что самарцам предложили всего несколько дат на поезда. Они подойдут тем, кто решит махнуть в Крым на майские праздники.

Поезд № 142Е будет ходить из Екатеринбурга на Крымский полуостров. В составе будут плацкартные и купейные вагоны. С 25 февраля уже начались продажи. Так, билет в плацкарт будет стоить от 3025 рублей до 3744 рублей.

Купейные вагоны обойдутся дороже - они будут стоить от 3478 рублей до 5250 рублей. Проезд ребенка до 5 лет - бесплатный, при этом ему не дадут места. Сейчас можно купить максимум четыре билета в одном заказе.

Фирменный поезд "Таврия" начнет ходить уже с конца апреля. Фото: grandtrain.ru

Фирменный поезд "Таврия" начнет ходить уже с конца апреля. Фото: grandtrain.ru

Поезд из Самары до Крыма отправляется в 20.31 по московскому времени. Это половина десятого по-самарскому. В Симферополь он прибудет 28 апреля в 16.10 (мск). Следующий поезд отправится в путь 2 мая 2020 года, потом - 8 мая. Пока купить билеты можно только до 15 мая.

Обратно из Симферополя можно будет доехать до Самары на поезде № 142С. Он отправляется в 00:55 из Крыма, а прибывает в 21.35 в Самару (время московское). Поезд проведет в пути 1 день 20 часов 40 минут.

Билеты продают на официальном сайте компании Гранд Сервис Экспресс и в мобильном приложении.

Расписание поезда из Симферополя в Самару

Расписание поезда из Симферополя в Самару

МАРШРУТ ПОЕЗДА САМАРА - СИМФЕРОПОЛЬ (142Е)

Самара, Новокуйбышевск, Чапаевск, Сызрань, Возрождение, Сенная, Саратов - 1 Пасс, Карамыш, Петров Вал, Волгоград - 1, Суровикино, Обливская, Чернышков, Морозовская, Белая Калитва, Лихая, Шахтная, Ростов-на-Дону, Тимашевск, Тамань, Багерово, Семь Колодезей, Владиславовка, Джанкой, Симферополь.

Расписание поезда Самара - Симферополь с апреля 2020 года

Расписание поезда Самара - Симферополь с апреля 2020 года

ИСТОЧНИК KP.RU

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