2020-02-25T15:19:58+03:00
Общество

Скажи весне «Мяу»: выбираем лучших котиков Самары в конкурсе «КП»

Присылайте фотографию своего домашнего питомца и выигрывайте полезные зооподарки
Ольга АФАНАСЬЕВА
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А ваш котик тоже само очарование?А ваш котик тоже само очарование?Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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1 марта в России отмечают международный день кошек. И в преддверии этой даты «КП-Самара» объявляет о старте самого милого конкурса «Мартовский котик - 2020». Чтобы стать его участником, нужно всего лишь запечатлеть своего усатого-полосатого за игрой или же подловить котяру, когда он раскинется на любимом диване, спрячется в коробке, которая меньше его по размерам в три раза. Да что мы рассказываем, если вы относитесь к подвиду «кошатник обыкновенный, увлеченный», у вас таких кадров наверняка вагон и маленькая тележка.

Делитесь лучшими фотографиями, которые способны заставить умильно улыбаться даже самого скептически настроенного человека, дарите гостям нашей странички тонны пушистого и светлого настроения... И выигрывайте полезные подарки - сертификаты в зоомагазин на вкусные подарки для своего питомца.

Как участвовать?

- выберите самую милую фотографию вашей кошки или кота;

- присылайте ее в форме ниже или по адресу Olga.afanasyeva@phkp.ru;

- купите вашему любимцу лишнюю порцию лакомства, зовите друзей голосовать за фото и ждите результатов.

Конкурс продлится до 1 апреля.

Каждую неделю среди всех новых участников мы выберем трех лучших котов и выставим их на голосование в группе «ВКонтакте» «КП-Самара». Победитель каждую неделю получит подарок от партнеров конкурса - билеты на различные развлечения.

Какие призы ждут победителей?

- подарки и услуги от партнеров конкурса;

- кошачьи сладости;

- кошачьи игрушки;

- фото вашего питомца на страницах газеты «КП-Самара».

Кто выиграет?

Мы отметим того, кто наберет больше всего голосов. А также призы достанутся тем, кто понравится нашему котолюбивому жюри. Напоминаем, шанс есть у всех.

С положением о проведении конкурса вы можете познакомиться здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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