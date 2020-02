Концерты в Самаре в марте 2020 года: Хор Турецкого, Гарик Сукачев, Елена Ваенга, Лолита и Гречка

Встречаем весну с музыкой и песнями! Отправляемся на концерты в Самаре в марте 2020 года. Смотрите в нашей афише, где и когда пройдут самые интересные выступления, узнавайте цену на билеты и покупайте заранее.

Группа «Хлеб» 16+

Первый день весны самарцев зовут на концерт группы «Хлеб», которая представит на нашем городе свой новый альбом. Обещают, что шоу будет запоминающимся.

Напомним, что группа «Хлеб» - первопроходцы в жанре «русского сатирического рэпа». Их достижения - выступление в «Вечернем Урганте», клип, снятый в Лас-Вегасе, совместный трек с группой Serebro. Эти музыканты не боятся экспериментов, примеряют на себя самые неожиданные образы и не собираются останавливаться на достигнутом. Хотите убедиться в этом сами? Сходите на концерт «Хлеба» в Самаре в марте 2020 года.

Клуб «Звезда», ул. Ново-Садовая, 106г.

1 марта, 20.00.

Цена билетов: 100 0 – 24 000 руб.

Джазовая певица из США Дебора Браун 12+

Этот концерт планировался в Самаре на 19 февраля, но из-за плотного гастрольного графика певицы был перенесен на март 2020 года.

Выступления Деборы Браун – это всегда яркий музыкальный спектакль, ее уникальный голос (а Дебора поет не только джаз, она обладательница прекрасного оперного сопрано) – это незабываемое сочетание оттенков и стилей. Самарцам посчастливится попасть на концерт выдающейся американской дивы. Дебора исполнит для ценителей джаза, которых в нашем городе немало, классику свободной музыки, собственные оригинальные композиции, лирику бродвейских мюзиклов. Но знаменита она в первую очередь удивительным талантом вокальной импровизации.

Самарская государственная филармония, ул. Фрунзе, 141.

2 марта, 19.00.

Цена билетов: 500 – 1300 руб.

Хор Турецкого: Большой праздничный концерт 6+

Будем встречать весну с «Хором Турецкого»! Их называют музыкальным феноменом XXI века, они рекордсмены по популярности – более 7000 выходов на сцену и 6 млн километров пройденного пути. С концертами певцы объездили весь мир – от Парижа и Берлина до Нью-Йорка и Пекина. И вот их голоса зазвучат на концерте в Самаре в марте 2020 года.

Самарский академический театр оперы и балета, пл. Куйбышева, 1.

4 марта, 19.00.

Цена билетов: 1500 – 5500 руб.

HARU в «Метелице» 16+

4 марта всех зовут потанцевать под песни HARU. Кстати исполнителя на самом деле зовут Юра, она кореец, родился во Владивостоке, а вырос и стал музыкантом в Москве. Его первые выступления прошли на Арбате, а уже через год – первый сольный концерт с аншлагом. Музыка HARU мощно набирает популярность, в 2019 году он выпустил два альбома, несколько клипов и собрал поклонников в больших залах Москвы и Питера. И вот HARU в Самаре, певец приглашает на свой концерт в клубе «Метелица» 4 марта 2020 года.

КРК «Метелица-С», ул. Революционная, 146.

4 марта, 19.00.

Цена билетов: 800 – 2500 руб.

Группа "Miramar" из Пуэрто-Рико 12+

Немного жаркого солнца в наш холодный март добавит музыка Латинской Америки.

Родина болеро – Куба, но этот эмоциональный танец быстро набрал популярность и распространился по всей Латинской Америке. На протяжении столетий болеро считалось ярким выражением чувственности и страсти.

Группы «Miramar» из Пуэрто-Рико с помощью традиционных латиноамериканских инструментов - фортепиано, гитары, баса, перкуссии, а также струнного квартета - великолепно раскрывают суть Золотого века кубинского болеро, привнося в этот жанр собственное уникальное видение. Состав группы – интернационален, здесь есть и пуэрториканцы, и чилийка, и американка из штата Теннеси.

Самарская государственная филармония, ул. Фрунзе, 141.

5 марта, 19.00.

Цена билетов: 450 – 1000 руб.

Диана Арбенина и группа «Ночные снайперы» 12+

Прекрасная Диана привезет в Самару в марте 2020 года юбилейный концерт - группе «Ночные снайперы» исполнилось 25 лет. История коллектива берет начало с 1993 года, когда в Санкт-Петербурге состоялось первое выступление «Ночных Снайперов» на Всероссийском фестивале авторской песни. Группа и ее бессменный лидер Диана Арбенина стали легендами русского рока.

Для юбилейного тура музыканты подготовили специальную программу для своих поклонников. В ней будут и самые любимые хиты, и новые песни.

МТЛ Арена, ул. Советской Армии, 253а.

7 марта, 19.00.

Цена билетов: 1200 – 3500 руб.

Сергей Пенкин 12+

Сладкоголосый Сергей Пенкин станет подарком на 8 марта для самарчанок. Как всегда в концерте певца будет музыка разных жанров – от популярной классики до эстрады и джаза. Каждая встреча Сергея со своими поклонниками превращается в душевное откровенное общение.

Самарская государственная филармония, ул. Фрунзе, 141.

8 марта, 19.00.

Цена билетов: 2000 – 5500 руб.

Вальтер Ричи 12+

Еще один сюрприз на 8 марта - концерт певца и композитора Вальтера Ричи в ресторане «Утесов». Вокальный стиль Риччи - это стиль «старой эры американских свингов». Итальянец, Ричи родом из Неаполя. У него экономическое образование. Но успеха он добился на сцене, став финалистом множества музыкальных фестивалей и конкурсов, но главная из них - победа в «Новой волне».

Ресторан «Утесов», ул. Лесная, 23, корп. 2.

8 марта, 19.30.

Цена билетов: 2500 – 3000 руб.

Валерий Меладзе 6+

Весеннее настроение в праздничные дни будет создавать на концерте в Самаре в марте 2020 года Валерий Меладзе. Обладатель бархатного голоса, исполнитель романтических баллад и песен о любви и женщинах выступит для самарцев 9 марта на большой сцене МТЛ Арена. Певец будет петь о том, чего так не хватает в нашей жизни: о романтике и любви. Его выступления заставляют зрителей задумываться о вечных ценностях нашей жизни, без которых невозможно почувствовать себя по-настоящему счастливыми.

МТЛ Арена, ул. Советской Армии, 253а.

9 марта, 19.00.

Цена билетов: 1200 – 5500 руб.

Концерт Alessandro Safina 12+

Всемирно известный итальянский певец Алессандро Сафина вновь приедет с концертом в Самару в марте 2020 года. Обладатель уникального природного голоса, Алессандро Сафина свободно поет на нескольких языках, неизменно завораживая своих слушателей обаянием и чувственным тембром. Помимо классики в репертуаре певца есть эстрадные композиции, соул, песни из мюзиклов.

Самарский Дом офицеров, ул. Шостаковича, 7.

9 марта, 19.00.

Цена билетов: 2000 – 5000 руб.

Елена Ваенга 16+

В век интернета и социальных сетей, когда новый артист может в одночасье стать «знаменитым» благодаря вирусной раскрутке, Елена без ротаций клипов на телевидении, без интернет-продвижения с использованием рекламных технологий и прочих ухищрений, все равно остается на пике своей популярности.

Самарцы смогут вновь встретиться с любимой артисткой, чтобы послушать необыкновенно лиричные и проникновенные бесни-беседы. Ее концерты – это и монологи со зрителями, и спектакли с особой драматургией.

Самарская государственная филармония, ул. Фрунзе, 141.

10 марта, 19.00.

Цена билетов: 2000 – 6000 руб.

Сергей Лазарев 12+

Дважды бронзовый призер международного конкурса «Евровидение» 2016 и 2019 годов Сергей Лазарев приезжает со своим грандиозным шоу «N-tour» в Самару.

В концерте прозвучат уже полюбившиеся слушателям песни с альбома «В ЭпицеNтре», ставшего «Лучшим альбомом» 2018 года по версии Премии МУЗ-ТВ и получившего статус платинового в марте 2019 года.

Также Сергей исполнит свои главные хиты и, конечно же, песню, с которой певец представлял Россию на «Евровидении» - композицию «Scream».

КРЦ «Звезда», ул. Ново-Садовая, 106г.

11 марта, 19.00.

Цена билетов: 1500 – 6000 руб.

Лолита 16+

Эксцентричная и неподражаемая, провокационная и естественная – все это о Лолите, которая приедет с концертом в Самаре в марте 2020 года. Эта артистка как никто умеет радовать поклонников неожиданными сюрпризами. Вот и самарцы увидят ее шоу мирового уровня, послушают программу из песен разных лет.

Самарская государственная филармония, ул. Фрунзе, 141.

12 марта, 19.00.

Цена билетов: 1600 – 4500 руб.

Гарик Сукачев: Юбилейный тур 16+

В год своего 60-летия Гарик Сукачев отправляется в тур под названием «GO!» и остановится в Самаре с концертом в марте 2020 года в МТЛ Арена.

Концерты главного московского рок-н-рольщика невозможно назвать «очередными»: каждое выступление известного хулигана страны и его команды – это шоу, которое заряжает зал неистовой энергией. На сцене будут царить настоящая свобода и анархия. Будем слушать и подпевать песни, которые знает наизусть не одно поколение поклонников – хиты времен «Бригады С» и «Неприкасаемых».

МТЛ Арена, ул. Советской Армии, 253а.

13 марта, 19.00.

Цена билетов: 2000 – 6000 руб.

Шансонье Александр Новиков: Извозчику – 35! 12+

В марте в Самаре состоится юбилейный концерт Александра Новикова «Извозчику – 35!».

Александр Новиков – поэт, композитор, основатель жанра современного городского романса. Лауреат общенациональной премии «Овация». Неоднократный лауреат премии «Шансон года». Лауреат международной литературной премии им. Сергея Есенина.

Написал автобиографическую книгу «Записки уголовного барда» и выпустил 5 поэтических сборников. Совместно с режиссером Кириллом Котельниковым снял около 10 клипов, фильм-концерт «Гоп-Стоп-Шоу» и автобиографический фильм «Настоящий».

За время творческой деятельности написал более 300 песен, выпустил 25 авторских альбомов. Создал большой цикл песен на стихи Сергея Есенина, считающийся на сегодняшний день лучшим.

Самарский Дом офицеров, ул. Шостаковича, 7.

16 марта, 19.00.

Цена билетов: 800 – 3500 руб.

Слава 12+

Популярная российская исполнительница, любимица миллионов, обладательница яркой харизмы, неповторимая Слава приглашает всех поклонников своего творчества на большой сольный концерт «Крик Души».

Всегда открытая и искренняя со своими зрителями, Слава готовит музыкальный вечер в формате задушевного разговора через песни. В программе концерта прозвучат не только всем известные хиты, но и новые песни, такие как «Однажды ты», «Твой поцелуй», «Верная», «Мы теперь одни», которые быстро завоевали любовь публики.

Самарский Дом офицеров, ул. Шостаковича, 7.

17 марта, 19.00.

Цена билетов: 800 – 2800 руб.

Антон и Виктория Макарские: Живой Концерт 6+

Антон и Виктория - не только звезды мюзиклов и телеэкрана, но и идеальная супружеская пара. С первой минуты они влюбляют в себя зал своим тонким чувством юмора, прекрасными голосами и откровенным общением с публикой. Их репертуар состоит из самых красивых и любимых мелодий: как написанных специально для Макарских известными авторами — Сергеем Трофимовым, Ириной Дубцовой, Игорем Корнелюком, Максимом Дунаевским, Муратом Насыровым, так и ставших уже легендой — «Обними» и ария «Belle» из мюзикла «Notre Dame de Paris».

КРЦ «Звезда», ул. Ново-Садовая, 106г.

17 марта, 19.00.

Цена билетов: 800 – 1800 руб.

Jony, Elman, Andro 12+

Их называют главными хитмейкерами 2019 года, и они приезжают в Самару с концертом в марте.

Три восходящие звезды — артисты Jony, Elman, Andro. Ворвавшись в мир шоу-бизнеса совсем недавно, уже сегодня они стали одними из его ярчайших представителей. Их видео набирают миллионы просмотров, а синглы занимают верхние строчки самых горячих топ-чартов. На концертах артисты ведут диалог с аудиторией исключительно живым звуком, получая ответ в виде сильнейших эмоций.

МТЛ Арена, ул. Советской Армии, 253а.

20 марта, 19.30.

Цена билетов: 1000 – 3000 руб.

«Сурганова и оркестр» с программой «На контрасте» 12+

23 марта в Самаре ждем большой концерт группы «Сурганова и Оркестр» с новой программой «На контрасте», в которой поклонники певицы услышат не только проверенные временем хиты, но и те композиции, над которыми она работала последнее время. В основу новой программы заложен дух первых альбомов группы, принесших ей славу. В ней прозвучат треки разных жанров, но одинаково лиричные и душевные. Программа уже была показана в Москве и Питере и произвела фурор.

Самарский Дом офицеров, ул. Шостаковича, 7.

23 марта, 19.00.

Цена билетов: 1300 – 3500 руб.

Любэ 12+

Эта группа родилась в конце восьмидесятых и уже много лет не теряет своих позиций и обрела множество поклонников. Песни «Любэ» становятся не просто шлягерами на один день, а народными песнями. В их музыке - история России, и даже сама Россия - «от Волги до Енисея».

Самарский академический театр оперы и балета, пл. Куйбышева, 1.

23 марта, 19.00.

Цена билетов: 1400 – 4500 руб.

EMIN 6+

Музыкант и исполнитель EMIN каждый год старается удивить свою публику обновленной музыкальной программой, и 2020 год не станет исключением. Зрителей на концерте в марте 2020 в Самаре будут ждать лучшие и новые хиты, живой звук, стильные видеоинсталляции, а главное, особенная и очень теплая атмосфера! Ведь каждый концерт – это незабываемая и очень искренняя встреча с артистом. В трек-лист новой программы обязательно войдут синглы из нового русскоязычного альбома «Девочка моя», которые за короткий срок уже успели полюбиться публике.

Самарская государственная филармония, ул. Фрунзе, 141.

30 марта, 19.00.

Цена билетов: 2000 – 6000 руб.

Гречка 12+

В самарском баре «Houston» главным блюдом 30 марта будет «Гречка». Под таким псевдонимом выступает певица из города Кингисепп Анастасия Иванова, давно покорившая сердца юного поколения. Настя поет песни о таких как она сама, о чувствах, эмоциях, любви и проблемах, которые нас окружают. В Самаре на концерте Гречка презентует новый альбом, который обещает кардинально отличаться по звучанию от предыдущих пластинок.

Бар «Houston», ул. Красноармейская, 1.

30 марта, 20.00.

Цена билетов: 700 руб.

