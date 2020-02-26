Заслонил своим телом: в Самаре полицейский в отставке спас парня от нападения грабителей

Обычный самарский вечер не предвещал никакой беды. Местный житель Вячеслав Муртазин приехал во двор на Московском шоссе. Припарковал машину и спокойно пошел к подъезду. Внезапно он увидел сумбур неподалеку. Двое парней пытались отобрать телефон у молодого человека. Не долго думая, Вячеслав поспешил на помощь.

Нападение произошло в одном из дворов на пересечении Московского шоссе и Ново-ВоклальнойФото: ГУ МВД России по Самарской области

Полицейское прошлое

Пострадавшему, однозначно, повезло. Неизвестно, как отреагировали бы другие прохожие на наглый грабеж посреди жилых домов. Но на удачу Муртазин оказался старшим лейтенантом полиции в отставке. Он тут же поспешил на помощь. Своим телом он заслонил парня от нападавших, а после и вовсе смог их задержать.

Представились сотрудниками наркоконтроля, требовали телефон и деньги

Прибывшим правоохранителям оставалось лишь забрать преступников. Выяснилось, что одному из них 22 года, другому – 18 лет. Ранее один из подозреваемых был судим. Полицейским удалось восстановить картину произошедшего. Два злоумышленника выследили жертву, после этого подошли к парню и представились сотрудниками наркоконтроля. Угрожая расправой и «проблемами с законом», они попросили отдать телефон и деньги. В этот момент и появился спаситель.

Помогает правоохранительным органам

Вячеслав Муртазин проработал в уголовном розыске 5 лет, поэтому задержать преступников для него – обычное дело. После увольнения он возглавил ассоциацию сотрудников силовых структур ВОИН по Самарской области. Организация оказывает содействие правоохранителям, благотворительную помощь ветеранам, а также занимается воспитанием патриотизма среди молодежи и общественной деятельностью.

Преступление и наказание

Нападавших было двое, старшему их них – 22 годаФото: ГУ МВД России по Самарской области

На задержанных было возбуждено уголовное дело. Теперь им грозит до 7 лет тюрьмы. Но и это не все. Сейчас полицейские устанавливают возможную причастность молодых людей к аналогичным преступлениям. В остальном, все осталось на своих местах: телефон – у потерпевшего, благодарность за героизм – у Вячеслава Муртазина.