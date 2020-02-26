Прогноз на игру Крылья Советов - Оренбург 28 февраля 2020 года в 20 туре РПЛ

28 февраля в 19.30 матчем "Крылья Советов" - "Оренбург" откроется 20 тур Чемпионата России по футболу РПЛ. Игры стартуют после зимнего перерыва, во время которого команды тренировались на сборах и скупали новых игроков.

"Крылья Советов" к 20 туру значительно подновили состав. Клуб пополнили Мехди Зеффан, Денис Попович (кстати, из Оренбурга), Сафа Хади и Максим Глушенков. А вот Александр Соболев - лучший бомбардир по итогам прошлой части сезона - отправился в "Спартак", в аренду. Болельщики, конечно, грустно вздохнули. Но припомнили форварду, что он давно не радовал забитыми мячами.

Начинает вторую часть сезона команда с 18 очками в зоне вылета. В активе 11 проигрышей и пять побед, до 12 места всего один балл, но и плотность в таблице очень высокая. К тому же в спарринговых играх самарцы не блистали: проиграли Стремсгодсету и Краснодару, одолели только "Торпедо".

"Оренбург" пополнили Исламбек Куат, Мамаду Силла из "Гента" и Кирилл Капленко из "Зенита". Перестановки и на тренерском мостике: Федотова у руля сменил Константин Емельянов.

В турнирной таблице серьезной разницы у команд нет. "Оренбург" выше на 1 строчку, у команды 19 баллов и 9 поражений.

В последних матчах команда выступала неплохо: из пяти игр не проиграла в четырех, одержала три победы. А вот хозяева проиграли в четырех последних играх.

В прошлой встрече "Крылья" оказались сильнее: игра закончилась со счетом 0:1, а еще в ней был явный перебор желтых карточек, причем "горчичник" получил даже вратарь Сергей Рыжиков.

Ставки букмекеров на игру Крылья Советов - Оренбург 28 февраля 2020 года

Чуть больше шансов эксперты оставляют самарцам, на них предлагается делать ставки по коэффициенту 2,6. При этом после ухода Соболева команду считают основным претендентом на вылет, получится ли у Божовича сладить со своей дружиной - покажут уже первые игры.

Вполне возможно, что игра закончится ничейным результатом, причем забьют и хозяева, и гости. А вот повторения драки, которая в октябре случилась на трибунах, никому не хотелось бы.