2020-02-26T17:38:48+03:00
Спорт

Прогноз на игру Крылья Советов - Оренбург 28 февраля 2020 года в 20 туре РПЛ

Представляем прогноз на матч Крылья Советов - Оренбург, который состоится на Самара Арене 28 февраля 2020 года в рамках Чемпионата России по футболу
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
В прошлый раз "Крылья" оказались сильнееВ прошлый раз "Крылья" оказались сильнееФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Изменить размер текста:

28 февраля в 19.30 матчем "Крылья Советов" - "Оренбург" откроется 20 тур Чемпионата России по футболу РПЛ. Игры стартуют после зимнего перерыва, во время которого команды тренировались на сборах и скупали новых игроков.

"Крылья Советов" к 20 туру значительно подновили состав. Клуб пополнили Мехди Зеффан, Денис Попович (кстати, из Оренбурга), Сафа Хади и Максим Глушенков. А вот Александр Соболев - лучший бомбардир по итогам прошлой части сезона - отправился в "Спартак", в аренду. Болельщики, конечно, грустно вздохнули. Но припомнили форварду, что он давно не радовал забитыми мячами.

Начинает вторую часть сезона команда с 18 очками в зоне вылета. В активе 11 проигрышей и пять побед, до 12 места всего один балл, но и плотность в таблице очень высокая. К тому же в спарринговых играх самарцы не блистали: проиграли Стремсгодсету и Краснодару, одолели только "Торпедо".

"Оренбург" пополнили Исламбек Куат, Мамаду Силла из "Гента" и Кирилл Капленко из "Зенита". Перестановки и на тренерском мостике: Федотова у руля сменил Константин Емельянов.

В турнирной таблице серьезной разницы у команд нет. "Оренбург" выше на 1 строчку, у команды 19 баллов и 9 поражений.

В последних матчах команда выступала неплохо: из пяти игр не проиграла в четырех, одержала три победы. А вот хозяева проиграли в четырех последних играх.

В прошлой встрече "Крылья" оказались сильнее: игра закончилась со счетом 0:1, а еще в ней был явный перебор желтых карточек, причем "горчичник" получил даже вратарь Сергей Рыжиков.

Ставки букмекеров на игру Крылья Советов - Оренбург 28 февраля 2020 года

Чуть больше шансов эксперты оставляют самарцам, на них предлагается делать ставки по коэффициенту 2,6. При этом после ухода Соболева команду считают основным претендентом на вылет, получится ли у Божовича сладить со своей дружиной - покажут уже первые игры.

Вполне возможно, что игра закончится ничейным результатом, причем забьют и хозяева, и гости. А вот повторения драки, которая в октябре случилась на трибунах, никому не хотелось бы.

20.10.2019 Оренбург - Крылья Советов - 0:1. Обзор матча.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Лион - Ювентус 26 февраля 2020: прямая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Чемпионов по футболу
Футбол, матч Лион - Ювентус 26 февраля 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 26 февраля 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов по футболу
Реал Мадрид - Манчестер Сити 26 февраля 2020: прямая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Чемпионов по футболу
Футбол, матч Реал Мадрид - Манчестер Сити 26 февраля 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 26 февраля 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов по футболу
Челси - Бавария 25 февраля 2020: прямая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Чемпионов по футболу
Футбол, матч Челси - Бавария 25 февраля 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 25 февраля 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов по футболу
Наполи - Барселона 25 февраля 2020: прямая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги Чемпионов по футболу
Футбол, матч Наполи - Барселона 25 февраля 2020. Прямая онлайн-трансляция состоится 25 февраля 2020. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 1/8 финала Лиги Чемпионов по футболу
Елена Вяльбе: Вечером Большунов уже мог объективно общаться и разговаривать
Президент федерации лыжных гонок России рассказала «КП» - как ошиблись с мазью в гонке на 30 км классикой, в результате чего Александр Большунов вместо победы занял на «Ски тур» лишь седьмое место [эксклюзив kp.ru]
Новости 24
В Самаре на Антонова-Овсеенко в жилом доме произошел пожар
В Тольятти наградили парня, который нашел кошелек с деньгами и отнес его в полицию
ВТБ ускорил в три раза оформление кредитов
Дмитрий Азаров пообещал помочь многодетным погорельцам из Сызрани
В Самаре из ТЦ «Захар» эвакуировали 150 человек
ВТБ Пенсионный фонд увеличил средства на счетах клиентов за пять лет в полтора раза
«Куда поперся?!»: новичок «Крыльев Советов» Мехди Зеффан опробовал самарский гололед
В Самарской филармонии покажут уморительную комедию «Чужих мужей не бывает»
Стали известны имена претендентов на пост главы Жигулевска
Билайн, Х5, М.Видео-Эльдорадо и Hoff объединяют усилия по поиску и внедрению инноваций
Разнес трансформаторную будку: в Самаре на Ново-Садовой перевернулся автомобиль
В Самаре возле рынка «Норд» пожилой мужчина угодил под колеса «Калины»
0:8 в двух последних матчах и два удаления у КС: стало известно, кто будет судить матч «Крылья Советов» – «Оренбург»
Из Самары можно будет долететь до Ванкувера
Блины, подарки и народные забавы: «Комсомолка» приглашает отпраздновать «Широкую Масленицу»
Самарцы смогут до конца недели проголосовать за скверы и бульвары, которые обновят в 2021 году
В Самаре на три дня ограничат движение в районе площади Куйбышева
Фонд защиты прав дольщиков потребовал признать застройщика ЖК «На Московском шоссе» банкротом
Горные лыжи и сноуборд: в Самаре пройдут Открытые любительские соревнования по зимним видам спорта
Пустят ледокол: сообщение между Самарой и Рождествено наладят в ближайшие дни
МегаФон открывает доступ к услугам 5G в международном роуминге
Синоптики оценили готовность Самарской области к паводку
«Чувствую себя хорошо»: Дмитрию Сазонову оглашают приговор в Самаре
Вмешалась погода: в Самарской области в ДТП погибли два человека
Семейный подряд: супруги из Самарской области торговали дорогими наркотиками
В Самарской области снизилось число заболевших гриппом и ОРВИ
В Самаре покажут единственную пьесу Ремарка «Последняя остановка»
Снюсовый Горыныч: после запрета жевательного табака в Новокуйбышевске начали продавать «никотиновые» яблоки
Хотел купить адреса умерших: в Самаре осудили похоронного агента, предложившего взятку полицейскому