Как победить катаракту и избавиться от сильной близорукости: офтальмолог-хирург с 30-летнем стажем рассказал, как спасти зрение

Можно ли избавиться от близорукости, если зрение уже минус 15? Победить катаракту без последствий? Когда лучше сделать лазерную коррекцию? Офтальмолог-хирург с 30-летним стажем, заведующий отделением офтальмологии и микрохирургии глаза лечебно-диагностического комплекса «Медгард» Евгений Спиридонов ответил на вопросы горожан в пресс-центре «КП-Самара».

Добрый день! Скажите, как долго можно работать за монитором, который искажает изображения, делает его нечетким или моргает. Насколько это вредно?

– Любое некачественное изображение требует большего зрительного напряжения, что приводит к перегрузке аккомодации и уменьшению моргательных движений и, следовательно, к дискомфорту. Если у человека нет склонности к близорукости, зрение стопроцентное, то от работы с таким монитором можно получить синдром сухого глаза. В противном случае некачественный монитор повышает риск развития близорукости. При любой зрительной нагрузке рекомендуется делать перерыв каждые 45 минут и заниматься гимнастикой для глаз.

Заведующий отделением офтальмологии и микрохирургии глаза лечебно-диагностического комплекса «Медгард» Евгений СпиридоновФото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Правда ли что нерожавшим женщинам нельзя делать лазерную коррекцию зрения? Есть какие-то опасные факторы?

– Это неправда. Специалисты считают, что можно, если нет прогрессирующей близорукости. Такая коррекция никакой угрозы для будущей мамы или ребенка не представляет. Но если операция сделана до беременности, то на этапе подготовки к материнству и после родов может появиться близорукость, однако отсчитываться она уже будет от «нуля». Поэтому если вы планируете в ближайшее время стать мамой, то определенные методы лечения лучше отложить. Если коррекция была проведена до беременности и после родов близорукость стала прогрессировать, допускается повторное проведение мероприятий, направленных на коррекцию зрения. Это решается индивидуально с каждым пациентом. Приглашаем на консультацию.

Мне назначена операция по удалению катаракты, но только через год. Сейчас врач назначил два варианта капель. Их капать все 12 месяцев? Может от капель катаракта рассосется, и операцию делать не придется?

– Чудо-капель или мазей нет. Врач прописал вам, вероятно, витаминный препарат, который, по некоторым данным, замедляет развитие катаракты. Второй препарат, возможно, поддерживает здоровье сетчатки, чтобы снизить риск возрастных изменений в ней. Хрусталик можно заменить, но, если сетчатка изменена, максимальной остроты зрения может не быть. Вреда от этих препаратов быть не должно.

Обычно интервал между операциями от 7 до 10 дней или от одного месяца и больше. Именно такие сроки снижают риск послеоперационного воспаленияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

У меня близорукость, астигматизм и катаракта. Что с этим делать? Я хочу видеть.

– При катаракте рекомендуют замену хрусталика, но современные технологии позволяют также заменой хрусталика решить и другие проблемы: устранить астигматизм и даже скорректировать близорукость. Других способов «убить трех зайцев» пока нет.

У меня катаракта на ранней стадии, в поликлинике пока не дают направление на операцию. Можно ли сейчас восстановить зрение и не ждать ухудшения?

– Единственный достоверный способ лечения катаракты – хирургический. Показанием к операции является не ее стадия, а недовольство пациента своим зрением. Но существуют медицинские показания для проведения операции в кратчайшее сроки. Для того, чтобы принять решение в каждом конкретном случае мы проводит тщательную диагностику а по ее результатам уже делаем выводы. Приходите.

Два месяца назад мне удалили катаракту на одном глазу, все прошло отлично. Я соблюдала все рекомендации, но стала ежедневно болеть голова. Может, голова болит, потому один хрусталик у меня родной, а другой искусственный?

– Головная боль может быть не связана с прошедшей операцией, это может быть невралгия тройничного нерва, мигрень или боль, вызванная большой разницей в зрении. Если у вас после операции глазное давление не повышенное, нет воспалительного процесса, что видно при осмотре у офтальмолога, то причины головной боли надо искать в чем-то другом.

Мне сделали операцию по удалению катаракты на один глаз, когда можно будет сделать на второй? Врач сказал через пару месяцев, не рано ли?

– Обычно интервал между операциями от 7 до 10 дней или от одного месяца и больше. Именно такие сроки снижают риск послеоперационного воспаления, но многое зависит от разницы в зрении. Если пациенту некомфортно и хочется закрыть неоперированный глаз, то с медицинским вмешательством не надо тянуть, так как человек страдает бинокулярное зрение. Если прооперированный глаз взял на себя большую часть нагрузки и человек не испытывает дискомфорта, то жестких временных ограничений нет, но все равно - лучше с лечением не затягивать. Если катаракта «перезреет» и хрусталик станет слишком твердым, операция технически будет сложнее, что может повысить риск осложнений. Приходите к врачу на консультацию, посмотрим, как лучше поступить в вашем случае.

Для того, чтобы принять решение в каждом конкретном случае врач проводит тщательную диагностику.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мне необходимо заменить хрусталик. Какие варианты предлагает ваш медицинский центр.

- Все то, что предлагает современная индустрия искусственных хрусталиков представлено и в «Медгарде». Мы можем установить монофокальную линзу, которая решит проблему со зрением, но потребуется дополнительная коррекция для дали или, наоборот, для близи. Есть также мультифокальные хрусталики, которые обеспечивают хорошее зрение без очков вблизи и вдаль, но могут требовать докоррекции при работе на средних расстояниях. А есть вариант и с трифокальными линзами, которые дают 100% зрение на всех расстояниях. Есть хрусталики, которые компенсируют и астигматизм… Вариантов масса.

У меня глаукома, очень сильная близорукость и неполная катаракта. Как при моих диагнозах поступить с близорукостью?

– Во всем букете симптомов, что вы описали, близорукость, скорее всего, меньшее зло. Острота зрения будет зависеть от того, насколько глаукома повредила зрительный нерв. Необходимо индивидуально посмотреть, какая именно патология привела к снижению зрения: проверить уровень внутриглазного давления, оценить прозрачность хрусталика, состояние зрительного нерва и сетчатки. При положительных результатах обследования, замена хрусталика поможет добиться относительно хорошего результата, но только если сохранна сетчатка и зрительный нерв.

У меня было отслоение сетчатки, а теперь еще и катаракта на этом глазу. Врачи говорят, что оперировать нельзя. Неужели у меня безнадежный случай?

– Благодаря современному оборудованию мероприятия, направленные на лечение катаракты, можно проводить после лечения отслоения сетчатки. Уровень проведения операций сейчас очень высокий и технология щадящая, но чтобы сказать точно, как обстоят дела в вашем случае и каков прогноз на повышение зрения после процедуры, необходим осмотр. Приходите, посмотрим, всю исчерпывающую информацию предоставим.

Мне поставили диагноз – кератоконус в высокой степени. Что это такое и что можно с этим сделать?

– Это заболевание роговицы, которое сопровождается ее истончением чуть ниже центра и набуханием. Таким образом, роговица имеет форму не полусферы, а конуса, отсюда и название. Выбор тактики лечения сугубо индивидуален и зависит от результатов некоторых исследований, в том числе и кератотопограммы, которая покажет преломляющую силу, форму и толщину роговицы по всей её площади. В зависимости от стадии развития заболевания есть несколько способов лечения этого состояния, среди которых кросслинкинг, имплантация стромальных колец и в самом запущенном случае - кератопластика. Но для начала необходимо провести обследование. Это делается на специальном высокоточном оборудовании. В офтальмологическом отделении клиники «Медгард» представлен полный спектр диагностического оборудования. Приходите на консультацию.

Необходимо индивидуально посмотреть, какая именно патология привела к снижению зрения: проверить уровень внутриглазного давления, оценить прозрачность хрусталика, состояние зрительного нерва и сетчатки.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У меня сильная близорукость, глаукома, ношу очки, но я даже в них не могу с трех метров рассмотреть автомобильные номера. Зрение все падает и падает.

– В вашем случае нужно обратить внимание на прозрачность хрусталика, состояние сетчатки и зрительного нерва. Однако ответить на вопрос что именно снижает зрение, чем и насколько можно помочь, без тщательной диагностики, увы, ответить не получится.

У меня был очень большой минус, сделали фоторефракционную кератэктомию. Появилось осложнение – хейз. Лечить это мне предложили исключительно медикаментозно. Есть какие-то другие современные способы лечения?

– Чем больше близорукость, тем больше вероятность развития хейза, это специфическое помутнение под эпителием роговицы, которое возникает в ответ на лазерное воздействие. При слабой и средней степени близорукости возможность такого осложнения минимальна, но при высокой, как правило, бывает. Медикаментозное лечение не очень эффективно, а вот повторная «шлифовка» может помочь решить проблему. Но все же программу реабилитации лучше разрабатывать индивидуально.

Давно мечтаю сделать лазерную коррекцию зрения. Смущает стоимость, где-то делают за 17000 оба глаз, а где-то за 50000 - один глаз. В чем разница?

- Есть два основных способа лазерной коррекции зрения: поверхностная шлифовка – ФРК (фоторефракционная кератэктомия), и лоскутные технологии – LASIK и FemtoLASIK. Все это высокотехнологичная хирургия, для которой нужно современное оборудование. Поэтому при выборе я бы рекомендовал ориентироваться на следующее: насколько «свежее» оборудование, т. к. современные лазеры ушли далеко от своих предшественников, опыт доктора и такой аспект, как одноразовый инструментарий. При операции LASIK это имеет определяющее значение, поскольку при повторном применении микроножа, которым формируется лоскут роговицы, его острота может не отвечать задачам безопасноcтии качества операции. Более технологичной и надежной является методика FemtoLASIK. Да, она дороже, но безопаснее и с более прогнозируемым результатом.

КОНКРЕТНО

Лечебно-диагностический комплекс «Медгард»

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