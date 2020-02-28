«Чтобы мусор сортировали, это должно быть выгодно»: общественники обсудили введение раздельного сбора мусора

Активисты продвигают в массы идею экологичного раздельного сбора мусора, но, к сожалению, не всегда их слышат даже соседи. Перемены должны быть масштабными, а законодательная база нуждается в доработке

В Самаре обсудили, возможно ли организовать раздельный сбор мусора (РСО) в условиях существующего законодательства. Инициаторами мероприятия стали активисты проекта «ЭкоШок». Несмотря на то, что, по мнению общественности, для введения РСО в регионе нет сдерживающих факторов, кроме установки на каждой площадке отдельных спецконтейнеров, в ходе дискуссии выяснилось, что трудностей гораздо больше.

Раздельный сбор будет, но нужна поддержка власти

Каждый житель России понимает необходимость и причины реформирования отрасли обращения с отходами. Полигоны Самарской области переполнены, нужно строить новые объекты и минимизировать захоронение отходов. Пластмассовый мир, мир упаковки неизменно побеждает. Раздельный сбор мусора и переработка пластика, стекла, бумаги могли бы помочь экологии.

Модератор встречи Николай Вашуркин и спикер Сергей Платонов.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

– Если брать опыт зарубежных стран, то они пришли к раздельному сбору не за год, не за два и даже не за пять лет, на это ушли десятки лет. А мы требуем чуда за год, такого не бывает. И от пластика сейчас отказаться невозможно. Это удобно производителю и безопасно для потребителя. Индивидуальная упаковка защищает от грязи, бактерий и имеет штамп о сроке годности. В идеале в регионе должны присутствовать переработчики всех видов вторсырья: стекла, макулатуры и пластика. В Самаре, например, было предприятие по переработке стекла, но оно закрылось, – отметил модератор дискуссии, представитель РОО «Экологический контроль Самарской области» Николай Вашуркин.

– Это очень энергоемкое производство и для изготовителя оно совершенно не выгодное! Нужна поддержка государства, – заметил один из участников дискуссии.

В Советском Союзе были пункты приема стеклотары и макулатуры, но потребительская культура была достаточно низкой, а активный сбор вторичного сырья был продиктован в основном дефицитом (даже туалетной бумаги и обертки). Проблемы экологии не были в числе приоритетных задач. При рыночной экономике все иначе.

Для того, чтобы система хоть как-то заработала, необходима прежде всего инфраструктура: достаточное число сортировочных станций, тысячи контейнеров для вторсырья, разделение и усиление парка спецтранспорта. Помимо этого, органам местного самоуправления придется провести полную инвентаризацию паспортов контейнерных площадок, которые должны содержать точную информацию о домах и реальном количестве жителей, которые закреплены за каждой площадкой. Существует проблема мусоропроводов, ведь большинство жителей выбрасывают отходы именно таким образом (в частности, жители Тольятти, где отсутствуют стационарные контейнерные площадки).

Экологическая культура и сетки ПЭТ

Пока в РФ повторное использование и переработка ТКО остаются низкорентабельными из-за высоких затрат на сбор, подготовку к переработке, на транспортировку, а также на налоги.

– В Тольятти есть эковозовский завод «Повтор», они пытаются сортировать. На выходе процент сортировки очень маленький и большие «хвосты», которые идут на полигон, - делятся эко-активисты.

– А какой процент реально идет в переработку с сеток ПЭТ? - Интересуются участники дискуссии.

– Всего лишь 15%, так ответил мне мой знакомый действующий переработчик. Остальное идет на полигон. А почему так мало? Потому что люди не все хотят напрягаться и читать, что можно кидать в сетку, а что нет. Нужно проводить экопросвещение, - отвечает модератор.

– У людей нет мотивации для того, чтобы ПЭТ бутылку подготовить, ведь ее нужно как минимум помыть и очистить от этикеток. Это время и затраты на моющие средства и воду, - считает член общественного совета при министерстве природных ресурсов Самарской области Сергей Платонов.

Общественники считают, что одна из задач, стоящая перед властями региона в сфере РСО, — изменение мышления людей, введение образовательных норм на региональном уровне. Необходимо разработать в Самарской области не только запреты и штрафы, но и мотивирующую систему для жителей, разделяющих мусор.

– У нас активные жители в доме, есть чат в вайбере. Но даже соседей не получается приобщить к раздельному сбору. Когда я им чищу дорогу от снега — они рады, но стоило мне закрепить емкость для сбора крышечек у лифта, ее украли. Пока очень тяжело, РСО в моем доме не процветает… – с грустью заметила член Совета Добровольчества СО, куратор нескольких экологических проектов Татьяна Ан. – Сейчас мы с «Курсором» решили все финансовые проблемы. Теперь сложность в людях. Нет волонтеров. Этап сортировки и отправки в города — мы сократили с пяти городов до двух, тем не менее объемы большие. Несмотря на все трудности, чем мы больше рассказываем и показываем своим примером, тем больше людей приобщаются.

Много вопросов от участников встречи было задано и представителю регионального оператора.

Екатерина Луценко подробно ответила на все вопросы эко-активистов.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

– Мы считаем, что введение раздельного сбора в регионе необходимо. В Новокуйбышевске уже идет годовой эксперимент по раздельному сбору отходов. Пока сортировка идет на две фракции: «сухие» и «мокрые» отходы, вывозим разной спецтехникой. Да, пока отбирается всего 7% из общего потока ТКО, полезные утильные фракции загрязнены пищевыми отходами. Не все жители понимают, что от них просят. Региональный оператор по собственной инициативе проводит просветительскую работу с подрастающим поколением в школах и детсадах, ведет работу с волонтерскими и экологическими движениями. Только при совместной работе власти и населения регион достигнет первых значительных показателей по уменьшению количества захораниваемых на полигонах отходов и защите экологии, — рассказала руководитель экологического управления ООО «ЭкоСтройРесурс» Екатерина Луценко.

Не обошлось без общей фотографии единомышленников.Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Не только нужно, но и возможно

Дискуссия показала, что вопросов по раздельному сбору отходов много. Не все федеральные правовые нормы проработаны детально, есть противоречия. Отсутствуют нормативы, стимулирующие и регулирующие утилизацию отходов. Но результаты первого года реформы уже заметны. Полное решение задачи эффективного использования мусора как источника вторичного сырья в масштабах региона упирается в организацию процесса раздельного сбора. А это требует от области изменения городской среды, логистики, законодательства и поведения населения.