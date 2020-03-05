2020-03-05T13:29:55+03:00
Спорт

Оренбург — Арсенал 7 марта 2020 года: прогноз на матч 21 тура РПЛ

Прогноз на матч 21 тура Российской Премьер-лиги Оренбург — Арсенал. Игра пройдет 7 марта на стадионе «Газовик» в поселке Ростоши
Михаил ГОРЮНОВ
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В первом круге команды показали довольно равный футболВ первом круге команды показали довольно равный футболФото: с сайта ФК "Арсенал".
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Прогноз на матч Оренбург — Арсенал 21 тура РПЛ 7 марта 2020 года — 1-2.

Тинькофф Российская Премьер-лига набирает обороты и уже 7 марта на стадионе «Газовик» в Ростошах «Оренбург» принимает одну из главных сенсаций сезона — тульский «Арсенал. Команды проведут очный поединок в рамках 21 тура чемпионата России по футболу.

Хозяева начали год довольно-таки удачно. В прошлом туре они в сложном мачте ушли от поражения в матче с самарскими «Крыльями Советов», сравняв счет в концовке. Команда, которую со второй половины сезона возглавляет Константин Емельянов, много атаковала, они вполне могли вырвать победу, но голкипер «КС» Евгений Фролов отлично дебютировал за волжан. Неплохо себя проявили и новички «газовиков» Силла и Куат. Да, клуб в подвале таблицы — на 14 месте с 20 очками — но не стоит забывать, что у них игра с «Сочи» в запасе.

«Арсенал» на неожиданно высоком 6 месте. У них в активе 28 баллов. В прошлом туре они обыграли в гостях «Сочи» — 1-2. В этой встрече, как и по ходу всего сезона, здорово проявил себя Евгений Луценко, оформивший дубль. Вообще, он наколотил уже 9 мячей и не собирается останавливаться. Партнеры по команде чувствую форму нападающего и стараются снабжать его хорошими передачами. Кажется, что несмотря на плюсы «Оренбурга», гости — явный фаворит.

В первом круге в Туле «Арсенал» победил со счетом 2-1. Вполне вероятно, что в этот раз цифры на табло будут похожие. Между тем букмекеры небольшое предпочтение отдают «Оренбургу». Средний коэффициент на их победу — 2,35. На ничью — 3,35. На «Арсенал» — 3,25.

Рассудит команды Павел Кукуян из «Сочи». Встреча начнется в 14-00 по московскому времени 7 марта, в субботу, на стадионе «Газовик». Трансляцию игры смотрите на сайте «Комсомолки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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