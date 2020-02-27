Крысы и умерший учитель: что творится в школе в Самаре, где 4 ребенка заболели туберкулезом

- Помогите разобраться с ситуацией, сложившейся в школе 36 Самары. Несколько детей в старшем корпусе заболело туберкулезом от учителя физкультуры, который скончался от открытой формы туберкулёза! Заражения ребят продолжаются, - такое обращение к губернатору Дмитрию Азарову появилось в твиттере 23 февраля. Все схватились за голову, а журналисты сделали стойку: это уже не просто нарушение, это настоящий скандал.

Вскоре оказалось, что проблема всплывала и раньше. 22 февраля родители также просили обратить внимание на школу: они просили провести санобработку классов. Тогда в администрации написали, мол, произведена полная дезинфекция, все хорошо. И тут - пожалуйста, больной учитель. А по слухам и марширующие пешком крысы. Мы решили сами выяснить, что же происходит в школе в Промышленном районе. И отправились на вечернее собрание, куда созвали всех родителей, представителей депобразования и медучреждений.

Физрук был, туберкулеза не было?

36-я школа находится в Промышленном районе, на ул. Карла-Маркса. Не самая престижная, не самая худшая. Очереди в первые классы не выстраиваются, но для окрестных жителей "альма матер" - хорошая возможность дать чадам образование недалеко от дома. И вот такой конфуз. Правда, в больного кашляющего и харкающего кровью на пол физкультурника верят не все. Выпускники школы возмущаются: чего придумали!

- Я выпустился в 2018 году из этой школы. И я знал Гордеева, это был мой физрук. Он ушёл из школы вроде бы в ноябре 2018 и спустя две недели скончался. Как сказали нам - от сердечной недостаточности. Никакого намёка не было на туберкулёз. Сейчас в школе соблюдаются все санитарные нормы. Я часто заглядываю сюда, чтобы повидаться со своими преподавателями и более чем уверен, что не заражусь этим. В столовой всегда чисто, как я выяснил все приборы и тарелки проходят обработку в воде под 260. Я сам немного смеюсь от того, что сегодня услышал. Говорили, что Гордеев умер, когда шёл в школу и лежал чуть ли не полдня перед ней. Но это все бред и зачем люди так говорят, я не понимаю, - поделился эмоциями с журналистом "КП-Самара" Иван.

Но родители все равно взволнованы. И не случайно. В школе действительно четверо человек заболели туберкулезом. Три случая в 2019 году, один - в 2020. И пусть медики уверяют, что между собой, а уж тем более со школой случаи никак не связаны, панику так просто не остановишь.

В школе решали, что делать со сложившейся ситуациейФото: Евгения ВАСИНА

- Как не связаны-то! Все же заболевшие - ученики старших классов, все учились в одном корпусе! Почему собрание проходит не там! - в первую очередь подвох на собрании ищут мамы учеников.

Руководитель департамента образования Самары Елена Чернега берет огонь на себя:

- Ситуация находится под моим личным контролем, под контролем губернатора Самарской области, главы города Самара. На следующей неделе мы закончив весь комплекс необходимых мероприятий, - она говорит спокойно. И обещает пройти по любым этажам и корпусам. Она тоже настаивает, что учитель физкультуры не при чем: уволился в 2018 году. А вот от чего умер не скажут никому - врачебная тайна.

А крысы по штатному расписанию положены?

Но, что ни говори, в школе не все гладко с санитарным состоянием. Выяснилось, что если здесь и не хозяйничает палочка Коха, то присутствуют грызуны. Фотографии крупных крыс есть у родителей, у детей.

- Мы вынесли дисциплинарное взыскание директору школы, - Елена Чернега на директора Алексея Грицая посмотрела совсем не по-доброму. Что ж, мелкие грызуны в классах - это вовсе не мелкое нарушение. Тем более у родителей появился еще один повод для беспокойства: а вдруг они и разносят заразу.

Претензии - и к чистоте туалетов и коридоров.

- В старшем корпусе школы работают четыре уборщицы, в младшей школе - три, - прокомментировал Алексей Грицай.

После всех обращений в школе провели дезинфекцию. Она четвертая, со времени первого заболевания. Но родителей не устроила площадь обработки и то, что на время этого процесса даже уроки не прерывались.

- Обработали всего 12 кабинетов. Директор сказал, что на обработку всей школы нет средств. Кто выделяет средства, - решили уточнить решительно настроенные родители. В департаменте их заверили: все расходы лежат на них.

- У нас этот вопрос на очень жестком контроле. Деньги на это мы выделяем в полном объеме, - уверила Елена Чернега.

Повара в масках и перчатках...

Свою правду рассказали и представители комбината питания. Они заверили, что весь персонал дополнительно прошел флюорографию, обновил медкнижки, работает в масках и перчатках.

- Для контактных детей выделили отдельную посуду, специально промаркировали ее. Стол накрывают отдельно, на другой перемене. Посуду обрабатывают специальные средством, - отчитались там.

Медики подтвердили, что делается достаточно много. Кроме того администрация школы представит полный комплект документов и на сотрудников охранного предприятия.

...но дети все равно болеют?

Если в столовой все хорошо и школу обработали. то почему болеют дети - этот вопрос родители задают уже второй год. Как отметила главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области и ПФО по детской фтизиатрии Лада Барышникова, очаг заражения детей может быть совсем и не в школе. Ведь дети общаются, посещают общественные места. Медики на 100% уверены: в школе взрослые туберкулезом не больны.

- Все случаи детской заболеваемости рассматривают всеми службами. По каждому ребенку рассказать у нас нет прав. Взаимосвязи между этими случаев нет. Мы все переживаем за ситуацию сложившуюся в школе, но хочу напомнить, что каждый человек должен раз в год пройти флюорографию. Наши дети живут с нами, - рассказали представители тубдиспансера.

Проговорили и про страшный спортзал, в котором по местным легендам прямо на пол харкал кровью заболевший учитель. Было такое или нет, никто достоверно сказать не может, но специалисты уверены, что это лишь страшилка. Директор отметил, что все старые маты давно списаны и отправлены на утилизацию. Елена Чернега пообещала лично проверить весь спортивный инвентарь.

Как будут спасать школу и успокаивать родителей

28, 29 февраля и 1 марта - закрыть школу на полную дезинфекцию, в том числе от грызунов. Отменить день дублера - на всякий случай. Сейчас под пристальным наблюдением медиков 72 школьника и все 102 учителя - это те, кто контактировали с зараженными детьми. По необходимости им оказывают профилактическое лечение.

28 февраля недалеко от школы должна появиться спецмашина с аппаратом флюорографии внутри. Так представители 15 поликлиники приглашают всех жителей района бесплатно пройти флюорографию и убедиться, что они здоровы.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Человек с закрытой формой туберкулеза не опасен для окружающих

Татьяна АХМЕРОВА, заведующий детским туберкулезным стационарным отделением ГБУЗ «Самарский областной клинический туберкулезный диспансер», врач-фтизиатр высшей категории, к.м.н., доцент кафедры фтизиатрии и пульмонологии СамГМУ:

- Туберкулез – это хроническое инфекционное заболевание, вызываемое микобактериями туберкулеза (палочкой Коха). У людей он протекает по-разному – это зависит от состояния иммунной системы человека и наличия других сопутствующих болезней. «Закрытой» формой называется туберкулез, при котором выделения микобактерий в окружающую среду не происходит, и сам человек не заразен и не опасен для окружающих. Такие формы туберкулеза выявляются на самом начальном периоде процесса, и, к счастью, они благоприятны для выздоровления.

Однако если пациент с закрытой формой туберкулеза долго не обращается к врачу и поздно начинает лечение, «закрытый» туберкулез переходит в «открытый»: у пациента в анализах мокроты начинают определяться микобактерии.

Заболевший туберкулезом должен обязательно находиться под врачебным наблюдением, получать полный комплекс лечебных мероприятий. Только в этом случае возможен благоприятный исход заболевания.

Всех, кто находился в контакте с больным, подлежат диспансерному наблюдению – им проводится полный комплекс профилактических противотуберкулезных мероприятий для предотвращения новых случаев заболевания.