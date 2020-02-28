2020-02-28T12:17:41+03:00
Общество

«Он белый и воздушный»: тольяттинцам раскрыли все секреты каучука

Жители города смогли побывать на производстве «Тольяттикаучук», посмотреть, над чем здесь работают и как заботятся об экологии
Александра БЕЛОВА
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Экскурсии на одно из ведущих предприятий Тольятти проводятся уже третий год. Фото: ООО «Тольяттикаучук»Экскурсии на одно из ведущих предприятий Тольятти проводятся уже третий год. Фото: ООО «Тольяттикаучук»
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Уже третий год подряд одно из крупнейших предприятий автограда «Тольяттикаучук» приглашает в гости жителей города. Возможность побывать на производстве получают студенты и школьники, которые пока еще думают, куда пойти учиться, озабоченные вопросами экологии тольяттинцы, а также ветераны отрасли, для которых подобная экскурсия превращается в путешествие в прошлое.

- Мы с мужем познакомились на этом предприятии: и он, и я отдали производству четверть века, – рассказывает участница экскурсии Людмила Караваева. – Хотели показать дочери, где мы работали, рассказать историю знакомства, но в последний момент ее вызвали на работу. И мы решили прийти вдвоем: посмотреть, что изменилось, узнать, чем живет «Тольяттикаучук» сегодня.

Откуда появились слезы дерева?

Начинается экскурсия с инструктажа по технике безопасности: на химическом производстве внимательность и осторожность самое главное. Потом экскурсантам вручают форму: форменные брюки и куртки, особенные ботинки (если что-то тяжелое упадет на ногу, стопа не пострадает), каски, очки, одноразовые беруши (на производстве бывает шумно) и самоспасатель – упрощенный и легкий противогаз, который, случись что, поможет защитить органы дыхания во время эвакуации. В таком облачении гости ничем не отличаются от сотрудников «Тольяттикаучук». В путь!

- Каучук известен со времен открытия Америки: индейцы уже в то время играли подобием современного резинового мяча, - начала экскурсию специалист корпоративных коммуникаций Ирина Кузнецова. – Каучук – «слезы дерева» - добывается из гевеи, которая растет далеко не везде. Царской России и Советам приходилось закупать дорогой каучук за границей. Платили за него золотыми червонцами. Поэтому перед учеными была поставлена задача – разработать искусственный аналог дорогого природного материала.

Путь не был простым. Например, предлагалось использовать обычную картошку или пшено. Но галоши и шины из бульбы оказались слишком дороги – на одну покрышку надо было извести полтонны продукта. И это в то время, когда половина страны голодала. В общем, методом проб и ошибок выяснилось: самый дешевый вариант – производить каучук из нефти. При этом синтетический материал по своим качествам почти не уступал натуральному.

Вот так выглядит каучук, только что сошедший с конвейера. Вес такого брикета — более 30 кг. Фото: ООО «Тольяттикаучук»

Вот так выглядит каучук, только что сошедший с конвейера. Вес такого брикета — более 30 кг. Фото: ООО «Тольяттикаучук»

Это – будущая жевательная резинка!

Первый брикет на ООО «Тольяттикаучук» был выпущен в 1961 году. С тех пор производство стало намного экономичнее и экологичнее. Один из примеров - техническое перевооружение производства изопрена. За несколько лет здесь заменили более 130 единиц оборудования – колонного, теплообменного, насосного. В результате удалось снизить расход сырья, уменьшить риски внеплановых остановов и сократить образование производственных отходов. В ходе реконструкции технологические процессы автоматизировали. Сейчас операторы видят на мониторе компьютеров все, что происходит на производстве. 1370 датчиков «сообщают» о малейших неполадках.

Следующий пункт экскурсии – цех бутилкаучука. Вот где нам пригодились беруши. Здесь производят и сушат каучуковую крошку. Она мягкая, приятная на ощупь, теплая. Крошку прессуют в большие брикеты. Они кажутся легкими, но поднять такой «кирпичик» не каждому под силу. Он весит более 30 килограммов. Раньше рабочим приходилось переворачивать брикеты – чтобы посмотреть, нет ли брака. Сейчас их поднимает умная техника специальное устройство, а человек лишь наблюдает. Прогресс! Кстати, вопреки стереотипам, каучук снежно белого цвета. Говорят, сначала он был черный, потом желтый, как новорожденный цыпленок. А сейчас белый – такой больше нравится потребителю.

- Цех производит 68 тысяч тонн продукции в год, - рассказал начальник установки выпуска бутилкаучука Андрей Рожков. – Она используется в основном в автопроме, а также в медицине или пищевой промышленности. Например, при производстве жевательной резинки.

Чистый воздух и вода

А еще участники экскурсии стали свидетелями контрольного замера проб на границе санитарно-защитной зоны в одной из контрольных точек предприятия, на улице Победы,5. Воздух «загоняют» в огромные шприцы. Затем емкость герметично закупоривают и отправляют в лабораторию. Анализ проводится по 17 компонентам.

- Предприятие контролирует состояние атмосферного воздуха как на своей территории, так и за его пределами – в границах санитарно-защитной зоны. Все результаты мы предоставляем контролирующим органам, которые также могут проводить свои исследования, - рассказывает ведущий инженер отдела охрана окружающей среды эколог Светлана Тезикова. – Особое внимание на качество воздуха при наступлении неблагоприятных метеоусловий (НМУ). При объявлении такого режима осуществляется дополнительный контроль качества воздуха, а на производстве проводятся корректирующие мероприятия, вплоть до снижения нагрузок на производственные установки.

Экскурсанты побывали на очистных сооружениях ООО «Тольяттикаучук». 12 часов — и мутная, зловонная вода становится прозрачной. Фото: ООО «Тольяттикаучук»

Экскурсанты побывали на очистных сооружениях ООО «Тольяттикаучук». 12 часов — и мутная, зловонная вода становится прозрачной. Фото: ООО «Тольяттикаучук»

Экология – дело серьезное. И если загрязнение воздуха на взгляд зафиксировать сложно, то цвет и запах воды говорят красноречивее любых слов. Экскурсанты увидели, какими сточные воды «приходят» на очистные сооружения «Тольяттикаучук» и что с ними происходит потом . Помимо стоков предприятия, сюда стекается содержимое всех канализаций Центрального района и Северного промузла. Территория очистных сооружений – более 80 гектаров. В сутки они принимают более 100 тысяч кубометров воды.

- Вода проходит через несколько стадий очистки, - рассказал инженер Александр Колесниченко. – Сначала механическая очистка. На этом этапе из воды удаляется все, что можно поймать – фантики, кожуру от фруктов и многое другое. Раньше это делалось вручную, сейчас – автоматическими механическими граблями. Этот мусор прессуется и вывозится на полигон. Затем – биологическая очистка, где важную роль выполняет активный ил – микроорганизмы, которые используют загрязнения в качестве источника питания. Далее вода отстаивается, все тяжелые примеси оседают. Завершает дело доочистка на песчаных фильтрах и обеззараживание с помощью реагентов.

Весь цикл очистки занимает около 12 часов. И на глазах участников мутная и не очень приятно пахнущая становится прозрачной. Отличный результат!

ИСТОЧНИК KP.RU

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