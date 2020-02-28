Современные технологии против боли в суставах и спине: Что такое HILT-терапия и где ее используют в Самаре?

Боли в суставах и позвоночнике - вещь очень неприятная и крайне приставучая. Статистика на этот счет печальна - даже после медицинской помощи боли продолжают периодически беспокоить человека. Десятилетиями ноющая спина, артрозы…, люди с болями в коленном суставе 2-3 раза в год мучаются обострениями. Что может противопоставить хроническим болям в суставах и позвоночнике современная медицина?

Таблетки и уколы могут лишь временно облегчить страдания, но они не в состоянии качественно изменить сустав или позвонок. Однако есть еще несколько вариантов помощи, которые имеют доказательную базу по улучшению состояния суставов и межпозвонковых дисков, которые влияют на собственные восстановительные резервы организма.

Избавится от боли без операций

Один из вариантов помощи при межпозвоночной грыже и проблем в суставах - HILT терапия (Английская аббревиатура HILT - High Intensity Laser Therapy). В основе этого варианта - высокоинтенсивная лазерная терапия, позитивные изменения достигаются с помощью лазерных импульсов.

Применяют этот вариант для оказания помощи при грыже позвоночника, заболевании суставов (артриты, артрозы, бурсит, синовит и др.), дегенеративных процессах хрящевых тканей и остеохондрозе.

«Лазерные технологии давно используются практически во всех серьезных медицинских учреждениях. За десятилетие накоплено множество клинических подтверждений эффективности использования этого инструмента в лечении грыж межпозвонковых дисков, артроза коленных суставов, болей в области плеча, - отмечает профессор, доктор медицинских наук, врач-ревматолог медицинского центра «Самарский» Просвиров Евгений Юрьевич.- Лазерный луч поглощается нервными волокнами и всеми ферментными системами клетки, переводя ее в режим усиленного роста. Клетки соединительной ткани реагируют на лазер усилением синтеза коллагена. Хронические воспалительные процессы, которые не могли завершиться из-за постоянной выработки медиаторов воспаления, под действием лазера могут сойти на нет. Высокомощный терапевтический лазер стал и нашим оружием в борьбе с дегенеративными заболеваниями суставов и позвоночника. Опыт показывает, что его грамотное применение существенно повышает эффективность лечебных мероприятий».

Просвиров Евгений Юрьевич, профессор, доктор медицинских наук , врач-ревматолог, Медицинского центра «Самарский»

Как помогает HILT-терапия?

Медики отмечают, что HILT-терапия может способствовать уменьшению размеров грыж позвоночника, выраженности остеохондроза, помочь при застарелом радикулите, улучшить

состояния суставов при артрозах и других заболеваниях. Кроме того, такой вариант может быть эффективен для снятия острой боли при защемлениях межпозвоночными дисками нервов. Его также применяют для реабилитации поврежденных тканей при переломах, разрывах связок, мышц и других проблемах.

Подходит не всем

Как и многие медицинские манипуляции, HILT-терапия имеет ряд противопоказаний. В частности лазер нельзя применять на те участки кожи, где имеются невусы, пигментные пятна и другие новообразования. К относительным противопоказаниям также относятся туберкулез в активной стадии, болезни крови, склонность к кровотечению, в том числе к инсультам, анемия, стенокардия, легочная недостаточность, новообразования, менструация, заболевания щитовидной железы, эпилепсия, беременность, сахарный диабет.

Использование HILT-лазера

Почему многие выбирают HILT-терапию?

HILT-терапия обладает рядом преимуществ. Эта манипуляция полностью безболезненная, подходит пациентам в любом возрасте, а сеансы не продолжительные.

Кстати, этот вариант помощи подходит аллергикам, поскольку лазер не дает аллергических реакций и может быть совмещен с другими методами лечения.

«Применение лазера возможно и целесообразно лишь в случаях неострого процесса. То есть придя на лечение, сначала необходимо прекратить воспаление, если оно имеется, а затем, спустя неделю, приступать к лечению лазером. Яркими признаками воспаления являются: ночная боль, боль в состоянии покоя, даже без нагрузки, отек сустава и его покраснение. Обычно на курс требуется от 5 до 12 процедур, в зависимости от фазы заболевания и его проявлений, а также переносимости, - отмечает врач-ревматолог медицинского центра «Самарский» Просвиров Евгений Юрьевич. - Индивидуально нужно подходить и к частоте посещений, кому-то придется ходить через день, кому-то раз в неделю, все зависит от конкретного состояния. Главное понимать, что процесс восстановления моментальным не бывает, спустя 2-3 месяца терапии в медицинском центре «Самарский» проводят повторное исследование позвоночника с помощью УЗИ. На данный момент специалисты МЦ «Самарский», первыми в Среднем Поволжье овладели методикой УЗИ позвоночника, по сравнению с МРТ данный метод отличает доступность, достоверность и безопасность. Цена на ХИЛТ-терапию - 1500 руб. за сеанс. В среднем необходимо пройти от 5-ти до 12-ти процедур.»

Использование HILT-лазера

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